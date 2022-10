“Me gusta que mi arte esté en un momento difícil”: LNG/SHT sobre “Buenos adultos”

Con tan sólo seis meses de diferencia, LNG/SHT dio el salto del Multiforo Alicia al Auditorio BalckBerry, venue ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc, en dónde presentará “Buenos adultos”, álbum compuesto por 16 tracks y un par de skits, este 29 de octubre.

Ciudad de México, 27 de octubre (SinEmbargo).- El pasado 4 de octubre llegó a plataformas de streaming “Buenos adultos”, el más reciente material discográfico del rapero originario de Cancún, Quintana Roo, Gastón Espinosa, mejor conocido como Lng/Sht, con un sinfín de subidas y bajadas emocionales que logran converger en una sola historia de una hora y dos minutos de duración.

“Buenos adultos”, al que Gastón definió como su “primer álbum de estudio oficial”, logró abarrotar las redes del compositor gracias a la buena recepción que tuvo el material entre sus seguidores y unos cuantos extraños que se han unido a sus filas.

“La neta es que uno siempre en el corazón quiere que la gente responda a su trabajo y creo que está siendo el caso en este momento. No he oído un solo comentario negativo del disco y eso que leo todo lo que ponen, la verdad es que estoy muy pinche obsesionado y ultimadamente siempre es la satisfacción personal de saber qué hiciste algo que te representa, que bajo tu criterio es suficientemente bueno y yo estoy muy feliz con el disco”, compartió LNG/SHT en entrevista para SinEmbargo.

“Siento que al oír la pieza completa del disco y al darse cuenta que no sólo es una colección de canciones sino que es una historia mayor contada por capítulos ayuda a que también la gente le está dando otra vida a ciertas canciones y han aplaudido mucho la transición que creamos entre un tema y otro para que se sienta como homologado, por ponerlo de una forma”, añadió emocionado.

“No voy a salir de casa”, “Ladrillo y cemento”, “Sobrio y confundido” y “Amigos y conocidos” fueron los primeros temas que LNG/SHT dio a conocer de este LP, y a estos se suma “La marcha de los tristes”, sencillo que le dio la vuelta a medio país en el 2019 con una letra que aborda uno de los problemas sociales más delicados: el suicidio.

“Dime cómo pudiste intentarlo, en qué pensabas. Quisiera entender el infierno porque pasabas, encontrar palabras, calmar tu alma, hacerte saber cuánto nos harías falta. Hay tanto por qué seguir aquí, el mundo no es un mejor lugar sin ti”, dicta uno de las estrofas con más fuerza de “La marcha de los tristes”.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) durante el 2020 sucedieron 7 mil 818 fallecimientos por lesiones autoinfligidas en el país, lo que representa 0.7 por ciento del total de muertes en el año y una tasa de suicidio de 6.2 por cada 100 mil habitantes. En este sentido reveló que la tasa de suicidio es más alta entre jóvenes de 18 a 29 años.

“Me da mucho gusto el poder estar ahí con la gente en un momento, bueno que mi arte esté ahí en un momento difícil. No le busco faltar el respeto a nadie con el siguiente comentario, pero al final del día me gusta más trascender por ser una canción importante para alguien en un momento difícil a por ser una canción de fiesta o una canción por la que un morro decidió meterse cocaína por primera vez”, apuntó el rapero. “Prefiero ser la canción que esté ahí cuando el morro esté pensando matarse y no lo haga”, subrayó.

Con casi diez años de trayectoria, Gastón Espinosa ha formado una comunidad fiel y unida con sus seguidores, quienes constantemente comentan cada publicación del rapero oriundo de Quintana Roo y hasta llegan a compartirle fotos de los tatuajes que se han hecho inspirados en sus canciones.

A pregunta expresa sobre esa unidad, LNG/SHT consideró que ya superó todas las expectativas que tenía con este proyecto y que en un principio imaginó que los únicos que escucharían sus canciones serían sus amigos. No obstante, al día de hoy su música ha llegado a ser parte de las playlists de miles de escuchas.

“El ir empezando, tener un público y una audiencia de gente que no conozco en el mundo real y que muchas veces no los he visto o que mi interacción con ellos ha sido mínima es abrumador. La verdad es que estoy muy agradecido con ellos y ese es el porqué trato de estar tan presente en las redes sociales y trato de revisar todos los mensajes y contestar la gran mayoría. Si me piden una foto o un autógrafo a medida de lo posible se los mando porque al final del día es esta gratitud de decir ‘por esta gente vivo’”.

Que cabrón está esto 🥲 https://t.co/zo8p0xk9cQ — BUENOS ADULTOS ¡ya en todas las plataformas! (@LngSHT) October 3, 2022

Con tan sólo seis meses de diferencia, LNG/SHT dio el salto del Multiforo Alicia al Auditorio BalckBerry, venue ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc, en dónde presentará “Buenos adultos”, álbum compuesto por 16 tracks y un par de skits, este 29 de octubre.

Que los boletos se agoten para sus presentaciones en el Alicia se convirtió en una especie de tradición y apenas el pasado 11 de octubre, Gastón Espinosa compartió que el 70 por ciento de los accesos para su show en el BB ya se habían vendido por lo que parece que la historia del sold out se repetirá, pero ahora en un recinto distinto.

“Algo que siempre me ha gustado de este proyecto es que en ocasiones nos damos el lujo de ser eclécticos y tocamos en foros para 2 mil personas o en el Foro Alicia para 350 – 400 compas. Ningún un lugar es muy pequeño, hay varios demasiado grandes pero espero dejen de serlo y la verdad es que no se nos olvida de dónde venimos”, señaló.

“El Foro Alicia es mi escuela. Ahí vi a todas las bandas que quería ver de morro y que me hicieron asumir que quería dedicarme a esto, entonces seguir tocando ahí es algo que me sigue haciendo feliz”.

Y a todo esto, ¿qué es ser un “buen adulto”? Entre risas Gastón respondió “ser LNG/SHT”, sin embargó concluyó que “es tener una vida que signifique algo para ti sobre todo en una edad, digo cuando eres joven tienes esta licencia de cagarla y probar cosas, pero cuando eres adulto se asume que ya estás en el camino en el que vas a estar en el resto de tu vida y ese camino va de la mano de tus valores e ideales”.