El ritmo latino de Chancha Vía Circuito formará parte de Tecate Pa’l Norte

El proyecto de Chancha Vía Circuito le ha permitido a Pedro Canale viajar por el mundo y dejar su huella en la música electrónica latinoamericana.

Ciudad de México, 13 de marzo (SinEmbargo).- Pedro Canale, músico, productor, compositor y DJ argentino mejor conocido como Chancha Vía Circuito en el mundo de la industria musical, presentará “La Estrella”, su último álbum de estudio, y otros éxitos el próximo 31 de marzo en el marco del primer día de actividades del festival Tecate Pa’l Norte.

En una entrevista escrita cedida a SinEmbargo, Chancha Vía Circuito compartió que el trabajo de composición de “La Estrella” se dio durante la pandemia de la Covid-19 en medio de la incertidumbre y la angustia de qué iba a pasar con dicha emergencia sanitaria.

El material discográfico, que salió a la luz en noviembre del 2022, está compuesto por once temas en los que se pueden encontrar siete colaboraciones con Fémina, Lido Pimienta, Meridian Brothers, Las Añez, Manu Ranks y María José Montijo.

Al ser cuestionado por dichas colaboraciones, Canale compartió que “en todos los casos se trata de artistas que admiro mucho. Esa siempre fue la premisa en todos mis discos”.

“En algunos casos compuse el instrumental pensando en la persona que quería invitar a colaborar como en el caso de Lido Pimienta, Fémina o Manu Ranks; en otros casos fueron colaboraciones construidas a la par, pimponeando los archivos de un lado a otro, como con Meridian Brothers o Moninja; y el tercer caso es cuando terminaba un instrumental y pensaba en qué artista podría invitar a colaborar, y de ahí la otra persona se inspiraba en esa pista para hacer la vocal, como el caso de María José Montijo”, agregó.

Su fuente de inspiración ha sido, en gran parte, las tradiciones folclóricas, las cuales le han permitido crear un sonido propio, sin embargo para “La Estrella” se dejó llevar por “ritmos latinos más modernos”.

“Lo que más disfruto es jugar y experimentar con total libertad, y sin prejuicio alguno. La música se enriquece mucho cuando la investigación no tiene límites definidos, y yo tuve la suerte de poder expresarme siempre de esa manera”.

En este sentido, compartió que lo que más gozó de la composición y producción de este material fue la etapa creativa en dónde le toca “jugar con nuevos sonidos”.

“Como sucede en cada álbum, la primera etapa de buscar sonidos que me gusten es la más tediosa, porque en general me lleva muchísimo tiempo encontrarlos. Paso muchas horas revisando todo tipo de librerías y sintetizadores virtuales. Entonces lo que más disfruté es la etapa posterior a esta, donde ya una vez encontrada esa materia prima me sentaba a jugar con esos nuevos sonidos. La etapa creativa siempre es la más divertida para mí”, expresó.

Después de haberse presentado en festivales de renombre como MUTEK, en Canadá; Roskilde, en Dinamarca; y Vive Latino, en la Ciudad de México; Chancha Vía Circuito llegará Monterrey, Nuevo León, para ofrecer un singular show en el primer día de actividades del Tecate Pa’l Norte.