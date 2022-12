Renee se prepara para llegar a Pa’l Norte después del éxito de “Nunca tristes”

Seguro más de uno se ha topado con el último sencillo de Renee, “Nunca tristes”, en redes sociales al darle scroll a TikTok o bien a los reels de Instagram. Con este tema, la artista no tardó en volverse tendencia pues de un día otro se pudieron ver decenas de videos cortos con el coro de fondo y remixes inundando el Internet.

Ciudad de México, 15 de diciembre (SinEmbargo).- La música norteña Renee iniciará con el pie derecho el primer trimestre del 2023 pues tiene previsto lanzar su segundo material discográfico y presentarse por primera vez en Pa’l Norte, uno de los festivales más grades y concurridos del país.

“Ni siquiera he tenido tiempo de asimilar lo que pasó con ‘Nunca tristes’ [su último single] como que no he tenido el momento de celebración, como que ha sido un trabajo constante y que creo que lo que me mantiene tranquila es como el estar, sobre todo, en contar con las personas que están en, no sé, que me siguen en Instagram o que son parte de la comunidad, y que también es la primera vez que voy a tocar en Pa’l Norte y como que no me gusta mucho hacerme expectativas, creo que soy muy creativa y mi imaginación me la puede jugar duro si la llevo al dark side, entonces como que me la estoy llevando paso a paso, poco a poco, y estoy muy emocionada”, expresó la catautora en entrevista con SinEmbargo.

Seguro más de uno se ha topado con el último sencillo de Renee, “Nunca tristes”, en redes sociales al darle scroll a TikTok o bien a los reels de Instagram. Con este tema, la artista no tardó en volverse tendencia pues de un día otro se pudieron ver decenas de videos cortos con el coro de fondo y remixes inundando el Internet.

“Hoy me di cuenta que todo me vale madre, qué he perdido mucho tiempo pensando que soy culpable”, dicta la primera estrofa de “Nunca tristes”.

Este sencillo guarda en su haber la inspiración de la cantante en la frase viral de Ignacia Michelson, participante de Acapulco Shore, sus primeros encuentros con el hip-hop y la música de Mac Miller, rapero estadounidense que falleció en el 2018.

“‘Nunca tristes’ es una canción que yo escuchaba antes de que saliera, me emocionaba mucho, o sea, es una canción que yo decía ‘ya quiero que salga porque me gusta mucho’ y claro, cuando salió la canción no esperaba que tuviera esa respuesta porque esa canción es muy diferente a todas las demás que he hecho. Como que vengo de un trasfondo muy cantautor, donde había mucha guitarra acústica, letras de canciones como, digamos, ‘formales’ y todo lo que he estado sacando desde ‘Demasiado’, ‘FAKE’, ‘El Club’ y se cierra con ‘Nunca tristes’. Es una nueva página para mí, para mi desarrollo artístico y creo que lo que más me ha sorprendido es la manera en que la gente puede percibir algo muy honesto”, explicó Renee.

“Hace como dos años yo estaba viendo una temporada de Acapulco Shore porque tenía un exnovio al que le gustaba mucho y yo era como de ‘cómo crees, cómo voy a ver Acapulco Shore‘ y el intro era como ‘Nunca tristes, siempre locos’ y esa frase se me quedó, era una frase que me gustaba mucho y dije ‘bueno, la voy a guardar y en algún momento voy a hacer una canción, me gustaría hacer una canción con ello’, pasa el tiempo y llegó un punto en mi vida en que empecé a escuchar diferentes cosas, sobre todo hip hop, como que me empecé a acercar mucho al hip hop, y me enamoré mucho de la historia de Ariana Grande con Mac Miller y creo que ahí fue donde conocí más a Mac Miller y realmente fue más como una cosa estética general porque Mac Miller tiene muchos temas muy profundos de ‘cómo estar aquí y ahora’ y creo que eso era lo que yo quería para ‘Nunca tristes’ porque nunca había tenido un tema que hablara de eso”, añadió.

“Nunca tristes” formará parte del tracklist del segundo álbum de estudio de Renee, aún sin título oficial, el cual se tiene previsto que salga a la luz en enero del 2023.

De acuerdo con la música, trabajó alrededor de dos años en este álbum, que forma parte de una etapa en la que se ha enfocado en la creación de su voz como artista, en su composición, exposición visual y creatividad en general.

En una época de recuentos, Renee celebró la recepción que tuvo su música a lo largo del 2022 pues según datos de Spotify Wrapped “Nunca tristes” se reprodujo en poco más de 186 mil ocasiones desde su lanzamiento, la mayoría de sus escuchas fueron mujeres y la música llegó a formar parte de los diez artistas favoritos de al menos 4 mil 168 suscriptores de la plataforma.

A pregunta expresa sobre la forma en que su música puede llegar a inspirar y a empoderar a otras mujeres que se quieren abrir camino en el mundo de la industria musical, la compositora aplaudió que estemos viviendo en una “época muy chida en la que se ve mucho la calidad y la vibra de las personas. Siento que ahorita es un momento muy chido para quitarte esas limitantes de ‘no puedo porque soy mujer o no puedo porque soy género no fluido o porque no me identifico con ningún género’, lo que sea, siento que ahorita es el momento perfecto de poder crear tu propia realidad y el único límite eres tú”.

“A mí me da mucho gusto que casi el 60 por ciento de mis escuchas en Spotify son mujeres y como que yo nunca, o sea, como que siempre fui una mujer que tenía más fanbase hombres o como que estaba rodeada de mucho poder masculino y no fue hasta esta época que empecé a tener más contacto con la energía femenina y con toda esta deconstrucción también, por la que todas pasamos, y yo creo que con el simple hecho de que yo esté luchando, o sea, ni siquiera hablo del reconocimiento sino como que del hecho de estar, de ser, de insistir, de crear, de estar involucrada con temas que tienen que ver con el negocio de la música y la creación de la música, como que para mí es mi forma de decirles ‘se puede'”, finalizó.