Armeras de EU responden con retraso a demanda. “Tenemos elementos para ganar”: Ebrard

Las armeras insistieron en argumentar que la ley Protection of Lawful Commerce in Arms (PLCAA) les ofrece inmunidades, aun cuando los hechos delictivos ocasionados con sus armas hayan ocurrido fuera de Estados Unidos.

Ciudad de México, 14 de marzo (SinEmbargo/EFE).– La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó este lunes que las empresas fabricadoras de armas en los Estados Unidos presentaron con retraso hoy su réplica a la versión de México en la demanda contra éstas por “prácticas negligentes” que, en opinión del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, favorecen el tráfico de armas al país vecino del sur.

El calendario procesal marcado por la Corte Federal de Distrito de Boston, Massachusetts, donde se desarrolla la demanda mexicana, preveía que la respuesta de las armeras fuera sometida el 28 de febrero pasado, “pero la contundencia de los argumentos legales del Gobierno de México y el amplio apoyo recibido a través de escritos de Amigos de la Corte les obligó a esta ampliación”, señaló la Cancillería mexicana.

“Como se esperaba, las empresas cuestionaron individualmente la capacidad del Gobierno de México de demandar en Massachusetts y el vínculo entre sus acciones negligentes y el daño ocasionado por sus armas en territorio mexicano”, añadió.

Seguimos adelante, la respuesta de los fabricantes de armas se da en los terminos previstos,no hay sorpresas. Tenemos los elementos necesarios para ganar. https://t.co/W5X0EyUYcM — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) March 15, 2022

Ante esto, el Canciller mexicano Marcelo Ebrard, aseguró que “no hay sorpresas por la réplica, pues ocurrió en los “términos previstos”. “Tenemos los elementos necesarios para ganar”, aseveró el titular de la SRE.

Las armeras insistieron en argumentar que la ley Protection of Lawful Commerce in Arms (PLCAA) les ofrece inmunidades, aun cuando los hechos delictivos ocasionados con sus armas hayan ocurrido fuera de Estados Unidos.

“El pasado 31 de enero de 2022, los representantes legales del Gobierno de México argumentaron en el escrito de respuesta que el Congreso de Estados Unidos, al legislar lo hacen pensando que las leyes solo tienen alcance en su territorio, y cuando su intención es que se apliquen más allá de su país, lo manifiestan de manera explícita en la ley”, explicó la SRE.

“Por tanto, el Gobierno de México sostiene que PLCAA no ofrece inmunidad alguna a las empresas de armas por daños provocados por hechos delictivos cometidos con sus armas en México”, agregó.

Ahora, la Cancillería realizará el análisis correspondiente de los escritos de respuesta de las empresas demandadas y seguirá informando sobre el desarrollo de este litigio.

La industria de las armas tanto personales como para uso del ejército en Estados Unidos es sumamente poderosa. Se considera indispensable siempre para decidir presidentes en ese país, y no solamente eso: el lobbying que hace en el Capitolio es el más importante de todos, lo que le permite tener a su disposición los votos de enormes porciones de los legisladores, sobre todo republicanos. A eso se enfrenta México.

Con esta demanda, México busca compensación, pues asegura que las unidades Smith & Wesson; Barrett Firearms; Colt’s Manufacturing Company; Glock Inc; Sturm, Ruger & Co, Inc y otras sabían que sus prácticas comerciales generaban daño al país.

¿QUÉ PIDE EL GOBIERNO MEXICANO?

Que las empresas demandadas compensen al Gobierno de México por los daños causados por sus prácticas negligentes. El monto se determinará en juicio y que se desarrollen e implementen estándares lo suficientemente razonables para monitorear y en su caso disciplinar a sus distribuidores.

¿QUÉ OTRAS EXIGENCIAS SE PRESENTARON?

El Gobierno mexicano pidió a las empresas que incorporen mecanismos de seguridad en sus armas, incluido herramientas para prevenir que esas armas sean usadas por personas no autorizadas. También que costeen estudios, programas, campañas en medios y otros eventos enfocados en prevenir el tráfico ilícito de armas y que las empresas cesen de inmediato las prácticas negligentes que ocasionan daño y que podrían ocasionar daños en México.

¿CUÁLES SON LOS ARGUMENTOS PRINCIPALES?

El principal es que el Gobierno de México ha sufrido un daño directo e indirecto ocasionado por las prácticas negligentes de empresas en Estados Unidos y los demandados tienen la obligación de no anunciar o distribuir armas que sean usadas para actividades ilícitas en México.

–Con información de EFE