Cómo sobrevivir soltero 2 regresa a Amazon con mucho humor negro y cameos

Ciudad de México, 14 de abril (SinEmbargo).– Cómo sobrevivir soltero está de vuelta con su segunda temporada. La serie original de Amazon Prime Video, creada por los hermanos Sebastián y Emiliano Zurita, está disponible a partir de este viernes 15 de abril.

En este regreso, Sebastián continúa viviendo el duelo por su novia Julieta alejándose de cualquier relación seria e intentando rendirle una especie de homenaje al tratar de producir el guión para una película que escribió cuando estuvo con ella.

Sin embargo, para esta segunda tanda de ocho capítulos la atención ya no sólo se centrará en Sebastián, pues ahora su grupo de amigos integrado por Fabiana (Tato Alexander), Fish (Fabrizio Santini), Daniel (Roberto Flores), Mafer (Lucía Gómez-Robledo) y Gonzo (Octavio Hinojosa) también empezarán a aportar mucho más a la historia.

La primera temporada dejó muchas cosas en suspenso: Fabiana sigue ocultando su amorío con Gonzo, Fish se enteró que no será padre y ahora intenta enmendar su vida, Daniel fue despedido y Mafer tiene un nuevo empleo. Sebastián, por su parte, no tiene un camino nada fácil al producir su película, pues buscar el financiamiento parece casi imposible y tendrá que sortear una serie de peripecias si quiere lograrlo.

Justo en este andar por destacar dentro de la escena cinematográfica ahora como director y ya no actor, Sebastian se topará con puertas cerradas, lo que dará pie a que la serie vuelva a esta sátira sobre la industria del cine en México, que provocó muchas risas en su estreno.

“La verdad lo que nos gusta es que sí llevamos de una manera muy real las cosas que nos suceden, o sea, el hecho que una industria que depende de un EFICINE o de un fomento fiscal para pode realmente producir o para buscar nuevas oportunidades de una industria que de repente está muy cerrada y siempre son los mismos jugadores. Es cómo se buscan estas nuevas generaciones un lugar o cómo buscamos hacer nuevos proyectos, cómo es que surge un Cómo sobrevivir soltero, cómo es que buscas un nuevo tipo de comedia”, señala Sebastián Zurita.

El actor se ríe de sí mismo y del ser y quehacer del actor, una profesión sin solidez y con mucha incertidumbre, un elemento honesto que asegura que el mismo espectador ha sabido apreciar y aplaudir:

“Creo que eso era parte de la visión de la serie, que no solamente es la vida personal de cada uno sino cómo cada uno de los personajes se va ajustando a su vida profesional y los diferentes retos y al crecimiento que tenemos. Algo que le gustó mucho a la gente es que les damos un poco insite de los que nos pasa día a día a los actores, de lo que nos burlamos y de lo que nos consideran, y que también estamos bien weyes en muchas cosas, y creo que eso lo humaniza, lo hace muy divertido y lo hace más real en general”, agrega el actor.

IMPROVISACIÓN ENTRE AMIGOS

Dejando los grandes dramas de lado, Cómo sobrevivir soltero, cuyo showrunner y escritor principal es Marcos Bucay, es una comedia ligera que se desenvuelve en temas propios de la generación millennial como las nuevas formas de relacionarse en el amor, la situación profesional para estos adultos y la incertidumbre por el mañana.

“La comedia en sí ya es muy dramática, reírte de cosas que te están haciendo sufrir creo que eso ya presenta y cumple con la cuota de drama que tiene la serie. Obviamente tratar de alivianar este tipo de temas, como de también darle de entender a la gente que no todo es tan grave como pensamos que es y que te puedes tomar ese tiempo para conocerte y entender si es lo que quieres o no, y hablando en general de un trabajo o de una relación, eso tiene la serie, que a pesar de que no están tan dramática, las situaciones están ahí, el dolor está ahí, los fracaso están ahí, simplemente nosotros preferimos tomarlos con humor que con llanto”, señaló el actor Roberto Flores, quien en su papel de Daniel experimentará de una forma muy diferente el hecho de ser un desempleado, pues se relajará y trataré de disfrutar el momento.