Precio de la luz en España se ha elevado 82% en un año; arranca tope al gas natural

El precio de la tarifa regulada será de 224 euros/MWh de media, lo que sería casi seis por ciento menos a los que se hubiese marcado sin aplicar el tope al gas.

MADRID, 14 Jun. (EUROPA PRESS) – El precio medio de la electricidad en el mercado mayorista caerá el miércoles un 22.6 por ciento con respecto a este martes, en el primer día de aplicación de la denominada “excepción ibérica” para topar el precio del gas natural para la generación de electricidad.

En concreto, el precio medio de la luz de este miércoles será de 165.59 euros/MWh, lo que supone 48 euros menos que el precio de hoy (214.05 euros/MWh) y su nivel más bajo desde el pasado 29 de mayo, según los datos publicados por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE) y recogidos por Europa Press.

El precio máximo de la luz para este 15 de junio se registrará entre las 1:00 y las 2:00 horas, con 194.07 euros/MWh, mientras que el mínimo para la jornada, de 144.17 euros/MWh, se registrará entre las 16:00 y las 17:00 horas. De esta manera, no habrá ninguna franja horaria a lo largo de la jornada que supere los 200 euros/MWh.

No obstante, esta caída en el precio del pool para este miércoles no se trasladará íntegramente al consumidor beneficiario del tope al gas natural, ya que se deberá incorporar la compensación que pagará la demanda a las centrales de cogeneración y a los ciclos combinados.

Según datos de OMIE, este cargo, que se calcula de manera horaria, rondará una media de 59 euros/MWh para este miércoles, que será abonada por los consumidores beneficiarios de la medida, los consumidores de la tarifa regulada (PVPC) o los que, a pesar de estar en el mercado libre, tienen una tarifa indexada.

De esta manera, el precio que pagarán los clientes de la tarifa regulada será de 224 euros/MWh de media. Este precio sería menos de un seis por ciento inferior a los 237 euros/MWh que se hubiese marcado sin aplicar el tope al gas para este miércoles -día marcado por una alta demanda por la ola de calor y una baja contribución de las renovables-, según indicaron a Europa Press en fuentes del mercado.

Asimismo, los grandes perjudicados serán las empresas que tengan un contrato a precio fijo y lo hayan renovado desde finales de abril, que sufrirá un recargo de media de casi 60 euros.

MERCADO DE FUTUROS

Por otra parte, una vez puesto en marcha la medida el mercado de futuros también ha corregido el nivel de precios, ajustándose a lo que pudiera esperarse una vez entre en aplicación el tope y pasando de niveles en torno a los 170 euros/MWh para casi todos los plazos de 2022 a niveles de unos 140 euros/MWh.

No obstante, será necesario esperar a ver el comportamiento de los agentes en los primeros días de aplicación para que esos niveles de precio de futuro se vayan ajustando definitivamente, señalaron fuentes del sector.

El mecanismo, que recibió la luz verde de Bruselas finalmente la pasada semana, limita el precio del gas para la generación eléctrica a una media de 48.8 euros por MWh durante un periodo de doce meses, cubriendo así el próximo invierno, periodo en el que los precios de la energía son más caros.

PRECIO DE 40 EUROS/MWH

En concreto, la “excepción ibérica” fija una senda para el gas natural para generación de electricidad de un precio de 40 euros/MWh en los seis meses iniciales, frente a los entorno a 80 euros/MWh a los que cotiza el gas natural en Mibgas, y posteriormente, un incremento mensual de cinco euros/MWh hasta la finalización de la medida.

El Gobierno limitaba en sus cálculos a un 15.3 por ciento la rebaja en el recibo al consumidor de electricidad medio acogido a la tarifa regulada PVPC, durante los 12 meses de aplicación del tope aprobado a la generación de electricidad a partir de gas natural, según consta en la memoria de impacto que acompaña el decreto ley y a la que ha tenido acceso Europa Press.

Para el consumidor industrial, totalmente expuesto al precio spot, el Gobierno estimaba una rebaja de entre el 18 por ciento y el 20 por ciento, oscilando el primer mes del mecanismo entre el 15 por ciento y el 17 por ciento, y entre el 13 por ciento y el 15 por ciento en el último.

UN 82 POR CIENTO MÁS CARO QUE HACE UN AÑO

No obstante, a pesar de esta bajada en el pool, respecto a hace un año, el precio medio de la electricidad para este miércoles será un 82 por ciento más caro que los 90.95 euros/MWh del 15 de junio de 2021.

Los precios del pool repercuten directamente en la tarifa regulada -el denominado PVPC-, a la que están acogidos casi 11 millones de hogares en el país, y sirven de referencia para los otros 17 millones que tienen contratado su suministro en el mercado libre.

De hecho, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha constatado que en 2021, en el marco de la espiral alcista de la energía, alrededor de 1.25 millones de personas pasaron del PVPC a una tarifa en el mercado libre a precio fijo.

