Pobreza pega a indígenas, dice Inegi: Nayar, Tarahumara, Altos de Chiapas y Mixteca

Los datos que presentó el Coneval mostraron que en 2020, la mitad de la población en situación de pobreza se concentró en 173 municipios. Al mismo tiempo, los municipios con mayor población en situación de pobreza se localizaron en zonas metropolitanas y con alta densidad de población. Sin embargo, los municipios con mayor población en pobreza extrema se ubican en poblados indígenas de Oaxaca, Chiapas y Guerrero.

Ciudad de México, 15 de diciembre (SinEmbargo).– En 2020, en nueve de cada 10 municipios indígenas, más del 60 por ciento de su población se encontraba en situación de pobreza. Al mismo tiempo, los 15 municipios a nivel nacional con mayor porcentaje de población en situación de pobreza extrema se ubicaron en Oaxaca (12), Chiapas (2) y Guerrero (1).

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) publicó esta mañana el informe sobre la Pobreza Municipal en 2020, en el cual resaltó que todos los municipios localizados en situación de pobreza extrema son municipios indígenas ubicados en las sierras y con dificultades para el acceso a carretera pavimentada.

“En 10 de estos municipios, más de la mitad de la población presentó grado bajo o muy bajo de accesibilidad; las actividades económicas están enfocadas al sector primario, y la población oscila entre los 477 y 33 mil 890 habitantes”, se lee en el reporte anual.

De acuerdo con el Coneval, hay cinco municipios en México que se han mantenido en el grupo de los de mayor porcentaje de población en situación de pobreza en la década 2010-2020, los cuales son Aldama, Chanal, Chalchihuitán y San Juan Cancuc en Chiapas; así como San Simón Zahuatlán en Oaxaca. En ese sentido, todos son municipios indígenas y su población en situación de pobreza ha representado porcentajes superiores al 98 por ciento.

Cabe recalcar que el municipio oaxaqueño de San Simón Zahuatlán se ubicó en 2020 como el municipio más pobre, con un 99.6 por ciento de su población sumida en pobreza. Al mismo tiempo, es la segunda demarcación a nivel nacional con más personas en pobreza extrema, con un 84.3 por ciento. Sobre este indicador, el primer lugar lo ocupa otro municipio de Oaxaca, Santiago Amoltepec, con un 84.4 por ciento de personas en pobreza extrema.

“El grupo de 15 municipios con mayor porcentaje de población en situación de pobreza comparte algunas características en común, por ejemplo: todos se localizan en zonas altas y serranas del sur del país. Su población oscila entre 312 y 47 mil 837 habitantes. 14 de ellos son municipios indígenas donde la población se dedica, principalmente, a las actividades del sector primario. Seis de cada diez personas residen en localidades con accesibilidad a carretera pavimentada5 baja o muy baja”, expone el reporte del Coneval.

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.

En 2020, en 527 de los 623 municipios indígenas, 5 por ciento o menos de su población se encontraba en situación de no pobre y no vulnerable.

Tan sólo en cinco años, de 2015 a 2020, en 233 municipios nacionales se observó un aumento de al menos cinco puntos porcentuales en pobreza extrema. El Coneval destacó que entre los municipios con más de 100 mil habitantes que se encuentran dentro de este aumento destacan algunos que pertenecen a zonas metropolitanas, como: Chilpancingo de los Bravo, Guerrero; Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca; Milpa Alta y Xochimilco, en la Ciudad de México; San Martín Texmelucan, Puebla, y Almoloya de Juárez, en Estado de México.

Desde 2010, el número de municipios con 50 por ciento o más de población con carencia por acceso a la alimentación ha presentado una disminución; sin embargo, en 2020, en 16 municipios sus porcentajes fueron superiores a 60 por ciento, de estos, 14 son indígenas y se localizaron, principalmente, en Oaxaca.

El estudio recalcó que en los municipios de la frontera norte los porcentajes de población en situación de pobreza en 2020 oscilan entre 13.8 por ciento y 47.8 por ciento, mientras que, en los municipios de la frontera sur el porcentaje se encontraba entre 43.8 por ciento y 95.4 por ciento.