Canción de invierno: Road movie que rompe con estereotipos heteronormativos

Ciudad de México, 16 de diciembre (SinEmbargo).- Canción de invierno de Silvana Lázaro es una road movie, un viaje de dos amigos que emprenden con sus corazones rotos después de haber terminado con sus respectivas relaciones en busca de motivos que los ayuden a seguir adelante.

Amigos de toda una vida y acompañados sólo por sus instrumentos musicales, Danielle (Ruth Ramos) y Diego (Andrés Lupone) viajan de la Ciudad de México hasta la frontera, ahí se dan cuenta de todas las posibilidades que los esperan y de las que están rodeados.

La cinta que fue creada como un proyecto de tesis de la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas (ENAC) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) tiene como escenario a Tijuana, baja California, lo que permite al espectador ver por una rendija cómo es la vida ahí, sus largas noches y la gente que la habita, desde oriundos del lugar hasta migrantes que ven a la ciudad como sólo un puente.

En la vida nocturna de la ciudad, Danielle y Diego encuentran una oportunidad para mostrar su música y ganar dinero que les permita permanecer ahí.

“Silvana estuvo acompañándome todo el tiempo. Me platicaba de Danielle, de su mundo, de la música que también es súper importante, y desde ese sentido también de esta figura femenina en el ambiente como lo es la música. Para mí sí fue importante este acompañamiento. Habían como algunas acciones que todo partía desde lo orgánico, había un tono que Silvana siempre estaba buscando como muy orgánico, muy natural, pero en cuanto a la figura femenina que ella quería representar, y también nos encontramos mucho en esa representación que ella quería hacer”, comenta la actriz Ruth Ramos que interpreta a este personaje.

Pero también en esas noches de música, Danielle conoce a Alex (Marisol Cal), una mujer que roba su atención.

“Creo que Alex es una mujer empoderada, y desde ese aspecto como muy masculino porque hace lo que quiere, es bien libre y poco como que impone. Yo creo que Danielle, lo que hace que se entra, o trae, no es su persona, es su forma de vida, es bien fuerte y arriesgada”, expresa la actriz Marisol Cal.

ROMPER CON ESTEREOTIPOS

Los personajes femeninos son los que toman más fuerza en esta historia. La directora Silvana Lázaro buscaba sobre todo con su película romper estereotipos de estos personajes que vemos reflejados en historias heteronormativas.

Parte de esto, de romper con lo establecido, era mostrar nuevas historias contadas desde diferentes puntos, como lo cuidó, por ejemplo, en las escenas de sexo.

“En las escenas sexuales, para Silvana era muy importante que no cayeran en una cierta manera de dibujar, que ella sentía que lo veía mucho, de repente desde una mirada más masculina, entonces sí tuvimos esta platica de qué quería o era importante y cuál era esa mirada que ella buscaba y creo que el final se refleja muy claro”, explica Ruth.

Pero también la misma forma de contar la historia rompe con estereotipos entre las relaciones que se establecen entre el hombre y la mujer.

“Me parece importante representar ese tipo de amistades que van más allá, como luego esta cosa de que un hombre y una mujer no pueden ser amigos, o que hay de repente muchos tabúes al rededor de eso, y eso lo rescato. Me gusta mucho que justo las decisiones que toma Danielle respecto a las relaciones desde viajar con amigo, está teniendo esta ruptura y desde que encuentra esta otra persona, y que al final simplemente la vida sigue. Me gusta mucho de Canción de invierno que justo no es este cliché esperado”.