Banorte sería el mejor posicionado para comprar Banamex tras salida de Citi: BofA

La administración de Banorte sólo buscaría tal transacción si el precio pagado tuviera sentido para los accionistas; según sus nuevas estimaciones, sería de entre 10 mil y 12 mil millones de dólares.

Ciudad de México, 18 de enero (SinEmbargo).- Banorte sería la institución financiera que se encuentra mejor posicionada para absorber los activos de Citibanamex en México, de acuerdo con Bank of America Securities (BofA).

De acuerdo con un análisis de la firma estadounidense, la institución financiera, presidida por Carlos Hank González, tiene una sólida posición de capital y un historial exitoso de consolidación, así como un límite de mercado de 20 mil 700 millones de dólares más del doble de Inbursa y Santander.

Además, consideró que la administración de Banorte sólo buscaría tal transacción si el precio pagado tuviera sentido para los accionistas, cuyo precio, según sus nuevas estimaciones, sería de entre 10 mil y 12 mil millones de dólares.

Dicho monto esta por debajo de los 12 mil 500 a 15 mil 500 millones de dólares estimado por BofA la semana pasada, cuando se anunció la venta por parte de Citi.

Consideró que Banorte “ha asumido un papel de liderazgo en la transformación digital en México”, lo cual podría derivar en sinergias entre la superposición de operaciones y una estructura de financiamiento más baja, pero además “es probable que cuente con el apoyo del gobierno, acelerando las aprobaciones regulatorias”, luego de lo declarado por el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

BofA agregó que también es probable que surjan sinergias de un menor costo de financiamiento para Banorte, sin embargo, la realización de sinergias de costos podría retrasarse, ya que el Gobierno podría restringir las reducciones de personal en los primeros años.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado el pasado 13 de enero a los empresarios mexicanos a procurar la compra de Banamex a Citigroup para que se quede en manos de inversionistas mexicanos como Carlos Slim, Ricardo Salinas Pliego o Hank González.

“Celebro que Ricardo Salinas Pliego haya manifestado su interés de comprarlo, él tiene ya Banco Azteca y creo que tiene los recursos suficientes para hacerlo. Lo mismo podría pensarse de Carlos Slim, que tiene Inbursa; de Carlos Hank González, de Banorte, de otros”, mencionó en un mensaje transmitido desde Palacio Nacional en donde se encuentra aislado luego de dar positivo a COVID.

“Me mandó un recado José Javier Garza Calderón, de Nuevo León, que ellos podrían también junto con otros inversionistas comprar el banco y debe de haber otros inversionistas. Esto no significa impedir que participen en la convocatoria, subasta, en la licitación, extranjeros, no estamos cerrados”, dijo el mandatario mexicano al garantizar que habrá pago de impuestos para México por la transacción. Garza Calderón es fundador de la organización Empresarios por la Cuarta Transformación Nacional.

López Obrador señaló que su Gobierno no se opondrá a que instituciones extranjeras compren Banamex; no obstante, refirió que es preferible que quede en manos nacionales, pues se podrían reinvertir con mayor facilidad las ganancias obtenidas en México.

“Las ganancias de la banca, cuando los accionistas son extranjeros, no se reinvierten en nuestro país”, explicó. “Últimamente nuestros adversarios hablan de fugas de capital, y no es así. Al contrario, está llegando mucha inversión extranjera. Sin utilidades que no se reinvierten en México, se van, utilidades de bancos, que por cierto les ha ido muy bien”, recalcó el Presidente.

El empresario Ricardo Salinas Pliego es el único de los mencionados por el Presidente que públicamente ha manifestado su interés en adquirir al banco.

El proceso de venta de Citi Banamex arrancará el próximo mes de marzo, informó la directora global de la corporación con sede en Nueva York, Jane Fraser.