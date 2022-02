Betinorama: La magia de encontrarle el lado positivo y divertido a lo cotidiano

El trabajo de Alberto Nieto está cargado de emociones, algunas viñetas de Betinorama pueden dar a quien se encuentra con ellas un momento de humor que seguro mejorará su día, pero algunas otras pueden apachurrarnos el corazón con un instante de nostalgia.

Ciudad de México, 18 de febrero (SinEmbargo).– Seguramente te has topado en algún lugar de Internet con sus viñetas. Esas que se distinguen por estar en su mayoría ilustradas a blanco y negro. En las que se muestra a un simpático sujeto de lentes y a su inseparable amiga canina llamada “Gorda”. Historias cortas que hacen humor de lo cotidiano y que revelan un poco de la vida de Alberto Nieto, la mente y el talento detrás de Betinorama.

Para este ilustrador mexicano una ida por un helado o al cine, tomar el café de la mañana o simplemente contemplar un instante se vuelven el pretexto perfecto para hacer un dibujo, agregarle un toque de humor y honestidad, y entonces compartir a sus miles de seguidores un poco de lo que ronda en su mente.

“Mi nombre completo es Carlos Alberto Nieto Gómez, mucha gente me conoce como Alberto, Beto, entonces Betinorama es como adentrarte a mi mente, a mi mundo, a mi cabeza, a que veas como veo yo mi realidad, yo le llamo ‘modo cómic’. Yo vivo en una ‘realidad surrealista’ en donde las cosas cotidianas o cosas normales trato de ponerles un poco de humor o de contarlas de una manera creativa u original, una manera diferente, es así como funciona mi cabeza”, cuanta el ilustrador en entrevista con SinEmbargo.

Betinorama es un proyecto que Alberto inició 10 años atrás. Antes de eso, él ya sumaba más de seis años trabajando como mercadólogo para una empresa de lácteos, una profesión que estudió. Sin embargo, el dibujo siempre estuvo presente en sus intereses, como un sueño, y buscaba algunos minutos entre el tráfico, la hora de comida, para dibujar y empezar a desarrollar este proyecto.

“Empecé a crear personajes, a hacer mi propio cómic y lo comencé a subir a Internet, las redes sociales eran fuertes, pero yo creo que tuve una buena oportunidad cuando subí mis ilustraciones a Facebook, prácticamente en esos tiempos nada más era Facebook y realmente fue un ‘boom’, a la gente le gustó mucho el proyecto, decidí salirme de trabajar y dedicarme 100 por ciento a la ilustración, y bueno, aquí estamos después de 10 añitos y una pandemia”.

LA MAGIA EN LO COTIDIANO

Alberto deseaba estudiar artes, pero su vida tomó el rumbo de la Mercadotecnia. No obstante fue autodidacta, desde niño dibujó y fue mejorando su técnica y puliendo a sus personajes.

El día de este ilustrador inicia a las 5:00 de la mañana, la hora en la que “está más fresco”, detalla, y entonces sucede la descarga de ideas y algunos bocetos se empiezan a formar, pero entre tantas ideas hay que elegir sólo las mejores. Afirma que hacer los dibujos es la parte menos complicada, pues el verdadero trabajo sucede cuando hay que seleccionar qué puede funciona mejor.

“Yo le llamo ‘un embudo’ al que meto mucha información, muchas ideas y al final trató de acabar con el concepto más simple en cuanto a ilustración. ¿Cómo trabajo una idea en cuatro, cinco cuadritos? De repente la información que tiene cada ilustración es mucha, pero eso es lo que me gusta, o sea, de todo eso puedo hacer detalles, ‘detallitos’ y ‘detallitos’, que es mucho de lo que les gusta a mis seguidores”.

Aunque las viñetas nacen del día a día de una persona, identificarse en muchas de ellas resulta fácil. La atención que Alberto Nieto pone justo en los detalles como las pequeñas alegrías del día a día, a las reacciones de los demás, a las relaciones con sus amigos, su pareja y su mascota, logra que los usuarios de redes sociales simpaticen de inmediato.

“Es lo que me gusta de mi día a día, buscar esa forma creativa de ver las cosas, las cosas normales, la cosas típicas, las cosas cotidianas, la magia en eso, en lo cotidiano. Siento que a veces vivimos en unos tiempos curiosos, difíciles y depende de nosotros buscar esa parte positiva, yo le voy a llamar ‘positivo’ porque al final todo eso proyecto es mi vida, entonces la unión que tengo entre mi trabajo y mi proyecto es muy personal, yo ahorita estoy tratando de transmitirles todo esos buenos momentos, o simplemente esas cosas cotidianas. Hay que buscar ese lado bueno, no sé cómo llamarlo”.

El trabajo de Nieto está cargado de emociones, algunas viñetas pueden dar a quien se encuentra con ellas un momento de humor que mejorará su día, pero algunas otras pueden apachurrarnos el corazón con un instante de nostalgia u otras al enterarnos de fines de ciclos por los que pasa el ilustrador, como un divorcio.

CONECTAR CON EL PÚBLICO

Betinorama, un proyecto que arrancó en pareja, se ha ido transformando con el tiempo: Cambian los personajes, los colores y ahora ya desde hace tres meses fotografías acompañan las ilustraciones que permiten al usuario conocer el lado más “real” de lo que acaba de disfrutar leyendo.

“Yo en lo personal trato de proteger mucho mi privacidad aunque no parezca, entonces todos los dibujos la verdad es que sí los pienso mucho para darles nada más un brochazo, es un brochazo de mi realidad, pocas personas saben realmente cómo me llamo, cómo soy, no es algo que yo quiera explotar, o sea no quiero ser un influencer, nada de eso, nada más quiero buscar como esos pequeños momentos, esas cosas que hacen la vida pues como es”.

Eso sí lo que permanece a través de los años es la fuerte conexión que refuerza cada vez más con sus seguidores, los mismos que se han vuelto en una especie de “espías” de su vida y de su trabajo y que ahora exigen saber más de lo que hay detrás, como la fotografía que acompaña las viñetas.

“Ahorita la evolución del proyecto está en la parte de la foto, esta parte de la foto nació en la pandemia: En la pandemia yo creo que todos pasamos por algo, algunos crisis, por algo pasamos todos, y en mi caso, yo de repente ya no tenía muchas historias qué contar y se me ocurrió poner fotos porque era una temporada donde no pasaban cosas, y la foto fue algo como ‘a ver qué pasa’ y orgánicamente les empezó a gustar y eso me encanta porque al principio para mí fue ¿por qué quieren tanto la foto? y ahorita estoy completamente metido con este tema de la foto, es un extra, un reto creativo, es un plus para mi proyecto”.

“Esa comunicación que ahorita estoy teniendo con mis seguidores por medio de los comentarios es algo diferente, es algo que no había experimentado, teníamos una comunicación pero era entre dibujos, entre ‘tú ves lo que yo hago pero yo también te estoy mirando a ti’, como espías. Se está creando una comunidad que de entrada me encanta porque se me hace muy positiva, pero ahorita la comunidad es muy divertida, me la estoy pasando muy bien”.

Por supuesto, los personajes de este mundo de Betinorama han sobrepasado las redes sociales, y Alberto Nieto ya suma tres publicaciones: Diario de un pedazo de carne Volúmen 1 y 2 y El mapa de mi lonja. La mejor noticias es que este ilustrador a revelado en exclusiva para este diario que este años llegarán dos publicaciones más.

“Al final es mi vida, me tengo que meter mucho en mi vida y tengo que solucionar muchas cosas porque esto es de lo que hablo, de las cosas que estoy viviendo. La vida no es perfecta y todo vamos a enfrentar retos y malos momentos, yo como ilustrador lo que pasa, tengo que buscar la manera de contarlo. Hubo años que fueron difíciles, mi proyecto era completamente de pareja, entonces el continuar después solo me costó mucho trabajo”.