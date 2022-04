Sabina Sombra, un documental que evoca al legado de la chamana oaxaqueña

Ciudad de México, 19 de abril (SinEmbargo).- “Queríamos descubrir lo increíble. Saber lo que era un chamán. Conocer la magia. Deseábamos ver a los magos, los encuentros con seres de luz, con ángeles, y con Dioses…”, dice el director Oliver Victoria al arranque de su documental Sabina Sombra, un recorrido por el legado de María Sabina desde su tierra Huautla de Jiménez, Oaxaca.

El documental pone como centro de su historia a José Ángel, un niño que ha heredado la tradición de su pueblo que hizo de María Sabina la chamana más famosa de los años 50. Ahora este menor de 12 años dará sus primeros pasos para su iniciación chamánica aprendiendo su historia y compartiendo con su familia secretos que guardan en el lugar. A la par, el director de esta película hace un viaje a través de la instrucción de varios chamanes que lo acompañarán a experimentar estas prácticas ancestrales.

“Estos temas siempre han estado en mi mente, estos temas mágicos-esotéricos me llaman mucho la atención, no solamente realidades alternas, mundo paralelos, sino sociedades y personas en general, alejadas y con cierta particularidad en su realidad, es decir, personas que no viven como nosotros”, habla sobre su inquietud de arrancar este proyecto Oliver Victoria en entrevista con SinEmbargo.