Troker hará vibrar el Lunario del Auditorio Nacional con su fusión de jazz rock

Ciudad de México, 19 de octubre (SinEmbargo).- Troker, la agrupación de jazz rock oriunda de Guadalajara, Jalisco, llegará al Lunario del Auditorio Nacional el próximo 20 de octubre para ofrecer una presentación conjunta con Los Dorados.

“Estamos muy contentos de volver a los escenarios. Nosotros con todo esto que fue pasando de la pandemia nos bajó unas rayitas de actividad porque veníamos de muchas giras, de estar siempre saliendo, yendo tocar a varios lados y nos cayó súper bien en el sentido de poder estar un poco en casa, de desarrollar otras cosas que no habíamos podido hacer y ahora, con toda la energía y ganas de volver a tocar”, expresó Samo González en entrevista para SinEmbargo.

“Ahora pudimos hacer algunos ajustes, algunos cambios que queríamos hacer y empezamos a trabajar en un show nuevo producido por Alonso Arreola, donde vamos por toda la historia de la banda, en estos 20 años por toda la discografía, y vamos a aprovechar también para presentar un tema nuevo en el Lunario”, añadió.

Troker es una banda multidisciplinaria que tiene como objetivo innovar, crear ritmos hipnotizantes y ofrecer presentaciones en vivo inigualables, lo que los ha llevado a pararse en 20 países diferentes y más de una decena de festivales internacionales de renombre como Glastonbury, en Inglaterra; The Kennedy Center, en Estados Unidos; Jazz Fest Wien, en Austria; Fano by The Sea, en Italia; y Jazz Na Fabrica, en Brasil, por mencionar sólo algunos.

En este sentido Frankie Mares, baterista de la agrupación, destacó que la mayoría de las veces el idioma no suele ser una barrera a la hora estar arriba de escenarios internacionales pues el hecho de ser una banda meramente instrumental les ayuda a llegar a más personas gracias al ritmo que los caracteriza.

“La ventaja que tenemos con nuestra música es que es instrumental, entonces ahora sí que el idioma no es una barrera para podernos presentar donde sea, en cualquier escenario, y la verdad lo importante es que sí traemos un sonido muy mexicano”, apuntó.

“Curiosamente al principio no sentíamos [que llevaran un sonido mexicano] hasta que viajando en Europa nos dijeron ‘suenan a mariachi’ y lo que hicimos fue trabajar más en él [sonido] y ahora sí que los clichés de repente nos gustaba exagerarlos más y nos gustaba hacerlos de una manera más interesante para que de repente sonara la música más como nuestras raíces con esta fusión de jazz y rock. Sentimos mucho orgullo de estar representando a nuestro país y pararnos en escenarios y festivales muy importantes, pero sobre todo con la bandera de México atrás. Es como ir a las olimpiadas”, agregó Frankie a este medio.

Al no saberse estar quietos, Troker ha buscado crear sonidos nuevos de la mano de otros proyectos como el México Jazz Crew, en el que mezclan su música con exponentes del hip hop, y el Son de Jazz con el Mariachi Sol de América, una fusión que esperan poder presentar a lo largo del 2023.

Ahora, Troker está enfocado en regresar a la Ciudad de México para presentarse en el Lunario, recinto ubicado sobre Avenida Paseo de la Reforma, y rendir tributo al género que tanto aman: el jazz.

“Estamos muy contentos de volver a la Ciudad de México porque la gente nos ha pedido que toquemos” destacó Samo. “Creo que es una muy buena oportunidad para nosotros de salir adelante con un show y estamos ansiosos por que nuestra gente en la ciudad lo vea y lo conozca como es ahora”, finalizó Frankie.