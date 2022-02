Fratta, “harta fidelidad con sonido etéreo”, se alista para el Foro del Tejedor

Fratta vuelve con sus sonidos acústicos, metáforas y figuras mitológicas a un escenario que ya conoce bien, al Foro del Tejedor de la Cafebrería El Péndulo este 26 de febrero para cautivar a sus fans con una velada íntima llena de emociones y viajes al pasado.

Ciudad de México, 22 de febrero (SinEmbargo).- La melódica música de Jorge Fratta, mejor conocido como sólo Fratta, está de vuelta en el ‘en vivo’ y el Foro del Tejedor vuelve a albergarla.

El cantante, músico y compositor de éxitos como “Ponerte a girar” o “Angelitos negros” abre este 2022 con su primera presentación en vivo del año desde el Foro de la Cafebrería El Péndulo Condesa este 26 de febrero. Se trata de un viaje acústico a través de toda su discografía.

“Es nuestra primera presentación pública del año y eso me hace muy feliz aunque el año haya empezado en febrero, pero normalmente para la música y el espectáculo enero es un mes muy difícil”, señala Jorge Fratta en entrevista con SinEmbargo.

“Vamos a hacer un recorrido por todos los discos, ya son ocho. Entonces como siempre le voy a ir ‘picando’ al repertorio, una o dos canciones de cada uno. En la pandemia se cumplieron 25 años de los dos primeros discos que hice, entonces antes de que empezara todo esto teníamos planeado tocar estos dos discos, lo hicimos una vez y en eso se vino la pandemia y entonces paramos el aniversario de ese disco. Ahora medio concierto tiene que ver con eso y lo otra es un recorrido por las demás canciones, de repente un cover aparecerá por ahí”, agrega.

Jorge Fratta regresará al escenario de la mano de los músicos Gustavo Jacobo, guitarrista, y Óscar Sánchez, percusionista y vibrafonista, con lo que trabajado desde hace 10 años, así como de Zaira Franco, vocalista de Combo Mobox, quien estará acompañándolo en la voz. Además de algunos invitados sorpresa.

AÑOS DE TRAYECTORIA

El recorrido de Fratta por la música arrancó en 1993 con el disco “Romántico Desliz” para después dar paso a “Acústico Desliz” (1995), “La espuma de los días” (1998), “Realidad” (1999), “Motel” (2002), “GrandesSEXitos” (2004), “Malafama” (2009), “Nubosidad variable” (2016) y recientemente el EP “Reconstrucción” (2020).

Este concierto en el Foro del Tejedor será en gran parte una vuelta al pasado reconociendo los 30 años de trayectoria que ya lo avalan, un tiempo que ha llevado a su propio ritmo disfrutando el viaje.

“Se dicen fácil 30 años. Son un montón de años estar tocando y estar llevando mi proyecto adelante. Creo que la reflexión sería esto de cuando vas despacito, muchas veces en pocos años explotas haces cinco discos y después de ahí no hay más qué hacer, yo como que me lo he tomado con calma, los últimos discos tienen una distancia de cuatro o cinco años, me tardo en pensarlos y decidirme a sacar canciones, de alguna manera como se dice ‘es como parir otro hijo'”.

En estos años han sido el funk, soul, jazz y también el pop los géneros en los que se ha expresado, experimentando. Siempre tratando de seguir una guía, pero también probando un poco, jugando con otros géneros como electro pero sin alejarse de la esencia principal de su proyecto.

“Yo insisto que fue ayer que empecé a tocar no he sentido largo el camino. Sin embargo, sí, cuando veo para atrás hay un chorro de experiencias y montón de escenarios y de publico. Como lo dije desde un principio, ‘mi música es de harta fidelidad con sonido etéreo’, he mantenido ese sonido y poco el imaginario de las letras, un mundo en donde se mueve entre cosas metafóricas, figuras mitológicas, mucho hablando del amor pero siempre haciendo una comparación social en las letras que tenga que ver con lo que estamos viviendo. Siento que componer es hablar de ti, pero también del mundo que te rodea, y pues eso eso que he mantenido en la lírica”.

Fratta también ha llevado otros proyectos alternos al suyo como tecladista de grupos como Ninot y Casino en los 90. Como bajista, Jorge ha acompañado a La Milagrosa junto Julieta Venegas, Sr. González, Claudia Martínez “Tonana, Timbiriche 2 , a Benny Ibarra y actualmente al grupo Combo Mobox.

La vida de Jorge Fratta es la música y en esa misma retrata su día a día. Sus canciones están llenas de experiencias que lo han marcado y no ve otro modo de escribir con sentimiento para que sus canciones trasciendan a quien lo escucha más que siendo honesto en sus letras y compartiendo un poco de él y de lo que lo rodea.

“Yo lo veo como un bitácora de vida, las canciones las vas escribiendo conforme lo que te va pasando y como lo vas viviendo, un poco el entorno pero también tu vivencia. He ido creciendo a lo largo de estas décadas y me han ido pasando cosas en lo personal, hay canciones que marcan el fin de un ciclo en la vida, tal vez de un ciclo amoroso, como que es parte de la transformación natural que todos tenemos. Yo no quiero decir ‘madurando’ porque estos más de 50 años han sido años muy difíciles en la ‘adolescencia’ (ríe). Entonces todavía no maduro, pero espero hacerlo algún día”, bromea.

RETOMAR TRAS EL CONFINAMIENTO

Aunque la llegada de la COVID-19 supuso una pausa para la industria de entretenimiento, Jorge Fratta vio una oportunidad para seguir creando pese a estar en confinamiento y desde la distancia creó su último EP

“Reconstrucción” junto al argentino Hernán Hecht.

“Son dos canciones que son los dos extremos que puedo manejar de repente, una parte más rockera, ‘Reconstrucción’, que habla mucho de lo que vivimos en 2020 y de lo que estamos viviendo, y ‘Detrás de ti’, que es una canción un poco más amorosa más con el soul y jazz”.

Jorge no se cierra a ningún género y asegura que ante los tiempos en los que se vive en los que se produce música para grandes masas, él prefiere mantener su “eje central” que es la música funk, soul, jazz y el pop, y de hecho, ya vienen nuevas canciones en camino.

“Tengo ya varias canciones que quiero grabar, por desgracia no estamos en la situación de hacer discos como antes, entonces será un EP de cuatro o cinco canciones que estoy próximo ya a decidirlas para entrar al estudio. También hay otra sorpresiva para lo amantes de la música y del vinil que ya les compartiré”.

Este 2022 apenas arranca y para Jorge Fratta aún hay mucho por recorrer entre presentaciones en festivales como en solitario, aunque aún está por confirmar fechas.

Para el Foro del Tejedor aún hay entradas disponibles para pasar una velada inigualable e íntima de la mano de este músico y sus invitados. Para adquirir entradas puedes entrar aquí.