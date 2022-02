Biden promete al Presidente de Ucrania sanciones y condena internacional contra Rusia

Washington, 24 feb (EFE).- El Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, habló esta noche con el Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, y le prometió que trabajará por conseguir la condena internacional contra el ataque Rusia, además de “severas sanciones” contra Moscú por esta intervención militar.

En un comunicado, Biden informó de esta llamada, en la que según dijo Zelensky le pidió que llame a los demás líderes mundiales para que se pronuncien “claramente” contra el Presidente ruso, Vladimir Putin, y su “flagrante agresión” a Ucrania y permanezcan al lado del pueblo ucraniano.

Por otra parte, el Secretario de Estado de EU, Antony Blinken, informó esta noche de su conversación con el secretario de Estado de la OTAN, Jens Stoltenberg para discutir la “respuesta coordinada” de la alianza contra Rusia.

President Zelenskyy reached out to me tonight and we just finished speaking. I condemned this unprovoked and unjustified attack by Russian military forces. I briefed him on the steps we are taking to rally international condemnation, including tonight at the UN Security Council.

— President Biden (@POTUS) February 24, 2022