Karen Souza, la voz inconfundible del jazz que te acompaña donde sea, llega a México

La voz de Karen Souza trasciende cualquier lugar. Con la suavidad y sensualidad que la definen a través de ritmos como el jazz, blues y bossa nova, la “argentina más mexicana” ha cautivado a un público en México que ahora quiere ir a verla este próximo 27 de mayo al Foro Totalplay.

Ciudad de México, 24 de mayo (SinEmbargo).– Seguro más de una vez te has encontrado su voz. Ese tono suave y al mismo tiempo sensual que acompaña los mejores ritmos del jazz, blues y bossa nova, y que este mes está lista para celebrar 10 años de todo un recorrido musical. Esa voz es la de Karen Souza, la argentina más mexicana.

Nacida en La Pampa, pero con corazón totalmente envuelto en su amor por México, el país que ha cobijado como ningún otro su música, Karen Souza celebra una década de carrera con un concierto que se llevará a cabo este 27 de mayo en el Foro Totalplay de la Ciudad de México.

“Es una presentación muy especial porque estamos cumpliendo 10 años. Es una relación ya consolidada la que tenemos con México, y bueno, está todo predispuesto para que sea una gran fiesta. Estoy súper contenta y ansiosa de que llegue la fecha ya. México es el lugar al que más he vuelto, al que más he tocado y al que más conozco, más que a mí propio país, Argentina, y estoy muy feliz de poder volver”, destaca la intérprete en entrevista con SinEmbargo.

Pero más que sólo una voz y una interpretación que llena con delicadeza un escenario, la cantante también es compositora y una productora musical que no da paso en falso. Prueba de ello está en haberse convertido en una de las artistas más inconfundibles del jazz que ha traído de vuelta este género a países donde no es tan popular a través de nuevas versiones de canciones como “Creep”, “Get Lucky”, “Do You Really Want to Hurt Me”, entre otros.

“La verdad es que hay mucha aceptación. Está pasando un fenómeno estos últimos años que está creciendo paulatinamente, pero está creciendo. Lo ves en los números de Spotify que más allá de que sean números, son estadísticas y te van mostrando cómo se van escuchando y desarrollando las escuchas, incluso por lugares, y ha crecido en Mexico mucho en estos años”.

Aunque reconoce que el jazz a diferencia de otros no es un género masivo, éste sigue presente en el gusto de la gente y no se estanca:

“Se sostiene y sobre todo va creciendo. Lo veo estos últimos años, este último disco ‘Languaje of Love’ fue el que más rápido alcanzó el millón de escuchas que para el género del jazz es un montón, entonces eso también te da valoración que cada vez hay más gente dispuesta a escuchar lo que nosotros hacemos”, reflexiona.

Karen Souza acumula en su trayectoria cinco producciones discográficas: “Essentials” (2011), “Hotel Souza” (2012), “Essentials II” (2014), “Velvet Vault” (2018) y, el más reciente “Language of Love” (2020). Además ha participado en exitosas compilaciones como “Jazz & 70 ́s”, “Jazz & 80 ́s” y “Jazz and 90 ́s”.

10 AÑOS DE ACOMPAÑAR CON SU MÚSICA

Con toda una vida en la música a cuestas y 10 años de fortalecer su relación con sus seguidores mexicanos, Souza se encuentra en uno de sus mejores momentos donde recoge los frutos de su esfuerzo y en el que al mismo tiempo se siente con una gran libertad creativa.

“Me siento súper bien. Estoy en un punto de madurez plena donde puedo discernir en qué es lo que me gusta hacer y en qué etapas me gusta estar situándome en algo más protagónico o más de afuera, pero viéndome en todos los aspectos en los que puedo estar dentro del proceso musical, digamos estilo creativo, hasta como se comunicada la estética alrededor. Hoy me encuentro en un lugar en donde sé exactamente qué es lo que quiero hacer, y eso está buenísimo, y eso te lo da el tiempo, la madurez y estamos en ese momento para ese quinto álbum donde cerraremos esa gira en Latinoamérica, y ya escribiendo para el próximo disco”.

La cantante hace un perspectiva al pasado y mira cómo su vida siempre ha estado invadida por la música y cómo, de alguna manera, no existe una parte sin la otra.

“Hay muchas cosas que me gustan, que me gusta hacer y cantar es una de ellas. Es tan profundo el amor que le tengo a la música y tengo un vinculo tan fuerte con la música del lado del oyente que todo lo demás que pueda pasar es un plus, hermoso y divino. Me refiero a que el vinculo ya está, no hay algo que me pueda dar mucho más que eso. Nunca pensé dedicarme a la música, de hecho entré de una manera medio jugando al primer estudio de grabación que fue hace 20 años”.

“La música es mi mejor amiga, como decía Jim Morrison, es así, es una realidad. Creo que mi relación con la música se da una manera natural, no hay algo que no me guste o una meta por alcanzar, sino seguir escribiendo canciones para acompañar a la gente que creo que es una buena forma de transitar por la vida, haciendo música, y así me encuentra. Yo lo siento como manera natural de vivir”.

Hoy esa relación, Souza la vida de una forma más consolidada en la que ya existe un canal directo entre ella y su público y una palabra clave: acompañamiento.

Y es así: la voz de Karen Souza trasciende de manera sutil cualquier escenario y su música puede bien acompañar la jornada laboral de una persona, su hora de estudio, un restaurante, una pasarela de moda, el lobby de un hotel o hasta el momento más romántico como una propuesta de matrimonio.

“Soy parte de la vida de mucha gente y esa sensación es muy hermosa”.

NUEVOS PROYECTOS

A pesar de estar en medio de una gira, Karen Souza ya prepara un nuevo disco que espera veo a luz en 2023. Para este nueve producción, volverá a los inicios de su carrera, pues apostará de nueva cuenta en la música electrónica, poniendo en pausa el romanticismo y viviendo su momento más creativo.

“El primer verano de la pandemia volví un poco a la música electrónica. Esta música no es lo más sexy del mundo pero he recibido comentarios sobre cualquier cosa que cante. Hay una parte de volver a la electrónica y otra al hip-hop, al rap, bien old fashion u old school. Es una búsqueda más rítmica y no tanto emocional como es el jazz o la bossa nova”.

Sin embargo, en lo que recibimos más noticias de esta nueva etapa, puedes ir a disfrutar de la música en vivo de Karen Souza este 27 de mayo en el Foro Totalplay, en el Antara de Polanco, a las 21:00 horas. Los boletos están disponibles en Ticketmaster.