No hay vínculo entre hepatitis infantil misteriosa y vacuna: OMS; van 190 casos: ECDC

Copenhague, 26 abr (EFE).- La Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo hoy que no ha encontrado relación entre los casos de lo que parece ser un nuevo tipo de hepatitis aguda infantil y el consumo de algún tipo de alimentos, medicamentos o la vacuna contra la COVID-19.

A partir de lo que se ha podido observar se descarta la presencia de los virus causantes de los distintos tipo de hepatitis conocidas (A, B, C, D, o E), así como de bacterias que provocan la gastroenteritis en niños.

Asimismo, aclaró que “no hay nada que indique una relación con la vacuna contra la COVID, puesto que una gran mayoría de los niños (en los que se ha detectado la enfermedad) no han recibido esta vacuna”.

"17 children – about 10% of the reported cases – have required liver transplants, and one death has been reported. The symptoms include abdominal pain, diarrhoea, vomiting, jaundice, severe acute hepatitis, and increased levels of liver enzymes"-@DrTedros https://t.co/zb4eqT5cQm

