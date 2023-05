El poder de un maestro al lograr cambiar vidas se muestra en El Último Vagón

El Último Vagón es una historia basada en el libro homónimo de la escritora española Ángeles Doñate, que relata la fuerte relación de amistad que nace entre un grupo de alumnos y su profesora, y cómo estos lazos pueden marca su vida. El filme ya está disponible en Netflix.

Ciudad de México, 26 de mayo (SinEmbargo).- Las historias entrañables y amorosas que definen al cine de Ernesto Contreras están de vuelta con el estreno de El Último Vagón, la nueva película de Netflix que ahonda en la figura del maestro y en cómo puede hasta marcar vidas.

La actriz Adriana Barraza toma el papel de Georgina, una profesora de un pequeño pueblo que lucha por compartir su conocimiento con los niños que lo habitan. Cuando Ikal y su familia llegan ahí después de viajar por todo el país en uno de los vagones del tren que su padre se encarga de reparar, se dan cuenta que ese lugar puede ser bueno para asentarse después de mucho tiempo.

“Cada película es un viaje distinto y es un reto en términos del género y de cómo contarla, cómo trabajar con los actores, cómo armar todo este universo para contar la historia. La conexión personal definitivamente fue la experiencia con mi madre que fue maestra durante 40 años de su vida, entender cómo era la relación con sus alumnos. Mi casa estaba llena de exámenes y de tareas, de libros y de más, fue robarme mucho de eso, inspirarme mucho de eso para construir el personaje que interpreta magistralmente Adriana Barraza”, cuenta el director ganador del Ariel en entrevista con SinEmbargo.

Ikal es bien recibido por sus nuevos amigos en aquel lugar en el que emprende nuevas aventuras, pero al mismo tiempo también empieza a sembrar una relación con su nueva maestra que aunque a primera vista parece ser dura, en realidad pronto descubrirá que cada una de las cosas que hace es motivada por el amor a su profesión y la gente que la rodea.

“Conecté con el personaje de inmediato, además de leer un guión verdaderamente hermoso, encontrar que esta maestra tenía su disciplina férrea pero al mismo tiempo era una mujer muy humana”, cuenta Barraza.

Con 50 años de carrera en el teatro, televisión y cine a cuestas, una nominación al Óscar y siendo una impulsora de nuevas generaciones de actores como maestra, Adriana Barraza reconoce la gran responsabilidad que recae en los profesores al momento de compartir su conocimiento con sus alumnos.

“Lo más importante es que tengas respeto y mucho cuidado porque no importa la edad del alumno, el alumno siempre va a estar muy frágil frente a un maestro entonces creo que esta responsabilidad que tiene uno de ver qué vas a decir, cómo los vas a decir, puede marcar para siempre a alguien, no importa su edad”.

“Ver a esta maestra Georgina que además de ser disciplinada inspira a sus alumnos, los alienta a que pueden hacer cosas maravillosas, creo que son está en el corazón de todos los maestros”, agrega.

El filme representa para Barraza la vuelta para filmar en México después de su protagónico en Todo lo demás (Natalia Almada, 2016). Regresar y hacerlo de la mano de Ernesto Contreras es para ella un logró más en su carrera después de haber sido homenajeada en 2022 por el Festival Internacional de Cine Guanajuato (GIFF, por sus siglas en inglés).

El elenco está conformado por Kaarlo Isaacs, Memo Villegas, Frida Cruz, Diego Montessoro, Ikal Paredes, Teté Espinoza, Jero Medina, Blanca Guerra, Fátima Molina, Gabriela Cartol, Nova Coronel, Adrián Vázquez y Leonardo Alonso.

“Creo que en este caso particular el hecho de estar fuera de la ciudad estar hospedados en haciendas, no había televisión, no había Internet, eso favoreció en la concentración, a la convivencia, a que nos ubiquemos más, que nos miremos a los ojos y que al final la reconstrucción de los trenes y la vía creo que eso es lo que genera esa magia”, destaca Contreras.

El Último Vagón tuvo un breve estreno en salas el pasado 18 de mayo en la Casa del Cine, y ahora a partir de este viernes ya se encuentra disponible en la plataforma de Netflix.