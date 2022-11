Siempre cerca, un viaje de claroscuros para emerger de una pérdida

El escritor e ilustrador neerlandés Mark Janssen habló con SinEmbargo sobre su más reciente libro, en el cual relata la historia de un niño que busca a su abuela por todos los rincones e instantes de su día a día, a partir de una promesa que ella le hace.

Ciudad de México, 26 de noviembre (SinEmbargo).– “No entendía nada. Ayer no pude dormir. Tenía la cabeza llena de preguntas. Escuché atento los sonidos de la noche, que trazaban su oscuridad. Pero no hubo respuesta. De un gran salto me zambullí en las frías aguas del lago de Pokhara”.

Así inicia el escritor e ilustrador neerlandés Mark Janssen la historia de Siempre cerca (Fondo de Cultura Económica), en la cual acompaña a Babu un niño que vive en Nepal, quien acaba de perder a su abuela, a quien busca bajo la promesa que ella le hace antes de partir: “Cuando te sientas triste porque ya no esté aquí, será entonces cuando estaré más cerca de ti”.

Pero Babu no la encuentra y el lector presencia en las primeras imágenes cómo se sumerge en el Pokhara, en donde la opresión de la oscuridad y la paz de la luz se conjugan en una narrativa que es constante a lo largo de toda la historia.

“El lago oscuro es un símbolo de cómo profundizamos en el dolor, en la oscuridad, mientras más profundo vayamos, la presión del agua se va a tu cuerpo, entonces bajas, pero por supuesto que tenemos que salir porque si no nos ahogamos, esta es la imagen con la que quería iniciar, quería mostrar que Babu está muy triste”, comentó el autor en entrevista con SinEmbargo. “Todos los sentimientos tiene que salir de tu cuerpo porque si no cuando te cierras se va a volver un problema, quería decir que al inicio siempre es muy difícil cuando muere un ser amado”.

Mark Janssen expuso que este juego de negros y blanco es parte de la historia, de la búsqueda de Babu para sanar, para llevar a buen puerto la búsqueda de su abuela. “El negro lo relacionamos con algo oscuro, con el dolor, la tristeza y al ir avanzando la historia, sabía yo que iba a ser más ligera, más clara”.

Janssen explicó que el relato transcurre en Nepal, porque es un país que ha visitado tres veces como parte de los trabajos de caridad que lleva a cabo como embajador de una fundación que compra libros a los niños de Nepal. “Los distribuímos en escuelas muy pobres, estas escuelas no tienen dinero para comprar libros, no leen, es nada más los libros de texto, los de matemáticas y el del idioma de Nepal, pero no hay libros para imaginar ni sobre lo que te puedes volver en el futuro, ni de diferentes culturas, no hay imaginación para ellos”.

“Entonces en la primera noche de mi primer viaje a Nepal, hubo un funeral público donde incineraron a una persona que había fallecido, todas las personas, los turistas, yo era turista, lo pudimos ver y fue fascinante para mí, ví que podía ver lo que estaba sucediendo así, era algo tan personal y podía yo ver a la gente ahí en su sufrimiento, y dije ‘soy un extraño, soy un externo y lo estoy viendo’. En mi país un funeral siempre se hace a puerta cerrada, podemos sí, estar sufriendo o estar velando pero tiene que ser a puerta cerrada y cuando salimos ni lloramos, ni gritamos por tristeza, nuestras caras son normales’, quedé impresionado por ese momento y además vi algo que para mí fue un ciclo de vida porque la persona fallecida en el funeral, por supuesto, la incineraron, no quedó más que cenizas y luego llevaron al río y había peces que se estaban comiendo las cenizas y yo pensé ‘sí, esta es una persona fallecida y los peces la están comiendo, entonces reinicia la vida’, puedo platicar una historia sobre la vida y la muerte, puedo decir que la muerte también no es el final, probablemente sea el inicio de algo nuevo”, explicó.

No obstante, Janssen aclaró que él no busca dar respuestas, “nada más tengo preguntas para los lectores, todo mundo puede pensar lo que quiera, eso fue lo más importante y es por eso que Nepal aparece en este libro, quería yo platicar la historia pero el escenario, el lugar es Nepal, pero puede ser también México, es algo internacional porque Nepal me impresionó y por eso yo quería honrar a ese país, reconocerlo”.

Para él lo más importante que quería platicar era una historia donde dijera que hay situaciones, en las que las personas que fallecen pueden murmurarle algo a los vivos. “Creo que cuando una persona fallece no desaparece, están en otro universo y no llegan a nosotros todos los días, pero cuando una persona está muy triste podría ser útil el dar una señal de amor y decir ‘hola, sigo estando aquí, no estoy aquí visible, pero en el mundo de los espíritus sigo estando ahí’”.

En el caso de Babu, conforme la historia avanza —del inicio al final transcurre un año—el dolor va más despacio. Sí, primero están las heridas, después empiezan a curarse y él empieza a estar más tranquilo, se empieza a relajar, y empieza a sentir la conexión con su abuela. “Eso es lo que le quiero decir a la gente, darle tiempo y luego vas a estar mucho más feliz”.

“Yo quiero platicar una historia para todos, por eso no nada más les hablo a los más pequeñitititos sino que tuve que buscar un promedio que sea un libro para niños y para adultos, y espero que los adultos puedan explicar lo que estoy tratando de decir a los más pequeñitos, y yo sé que los pequeñititos, los de tres años, por ejemplo, ellos van a empezar a sentir de qué se trata esto de extrañar a la gente, el sentimiento de pérdida, el sentimiento de tristeza”.