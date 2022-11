La sangre desconocida, una historia que replantea la identidad y la legalidad

El escritor mexicano Vicente Alfonso habló con SinEmbargo sobre La sangre desconocida, una novela que relata tres historias en apariencia inconexas, las cuales provocan al lector a replantearse la concepción que tiene de la identidad y de lo que es legal o no.

Ciudad de México, 20 de noviembre (SinEmbargo).– Son tres historias. Dos transcurren en la misma época y la tercera, 40 años después. Las dos primeras, en la década de 1970. En una, la heredera de un emporio multimillonario desaparece de su habitación en un exclusivo internado para señoritas en Estados Unidos; en la otra, el profesor Bernardo Ayala busca convencer a sus alumnos de una escuela de Sinaloa de no enfilarse a la Liga 23 de septiembre, una organización guerrillera​ mexicana.

La tercera historia se centra en el matrimonio de un escritor frustrado cuyo único anhelo es tener hijos. Esa joven pareja se cruzará con Mamá Flor, una partera que busca a su hija desaparecida. En apariencia inconexas, estas historias irán dando forma a La sangre desconocida (Alfaguara), la más reciente novela de Vicente Alfonso, que provoca al lector a replantearse la concepción que tiene de la identidad y de lo que es legal o no.

“A lo largo de la novela, en las tres líneas que conforman la novela, hay una suerte de dilema que es: tenemos vías oficiales como la desobediencia civil, que son posibilidades que contempla la ley, si yo creo que no es correcto si va contra mis convicciones hacer algo puedo optar por la desobediencia civil, pero los personajes lo discuten dentro de la novela, es decir, en ese momento había también quien decía ‘pero no sirve para nada’. Yo no creo que sea mejor una vía que otra, lo que me interesa más bien es esa disyuntiva de decir cuál de los dos caminos nos puede llevar realmente a moldear una sociedad como la que queremos”, platicó el autor en entrevista con SinEmbargo.

Vicente Alfonso expuso que en ese sentido hablar de La sangre desconocida “es una especie de reconocimiento, es decir, hubo hechos de sangre, tenemos en nuestro pasado hechos de sangre que no fueron registrados, que no fueron asentados en las actas si estuviéramos haciendo un archivo, entonces me importa mucho rescatar eso”.

El autor indicó que buscó hacer un ejercicio en la novela para mostrar que las leyes no están escritas en piedra sino que son producto de un equilibrio de fuerzas que siempre es precario. “Lo que ayer era legal hoy es ilegal, lo que ayer era ilegal hoy es legal, en muchos ámbitos”, refirió y como muestra recordó el retroceso con la prohibición del aborto en los Estados Unidos.

“Conquistas que parecía que ya eran irreversibles de pronto las vemos caer, la lucha por los derechos civiles, las cuestiones raciales, y eso es de aquel lado, pero de este lado también estamos discutiendo un montón de cosas, por supuesto que también de este lado hay racismos, por supuesto que también hay una discusión en torno a qué tipo de país y qué tipo de Estado queremos para nuestras propias familias. Ya no quiero ni mencionar, pero es preciso hacerlo, el problema de las desapariciones forzadas, el problema de las fosas clandestinas, el problema de la migración, las migraciones internas que también son causa de la violencia”, puntualizó.

—¿Hablar sobre lo que es legal es el hilo conductor principal de tu historia? —se le preguntó A Alonso.

—Yo diría que sí. Yo vengo de una familia de abogados, mi madre, mi padre son abogados, mi madre fue jueza durante muchos años, mi papá era un abogado muy involucrado con causas. Entonces yo admiro mucho la labor que hicieron mis padres en esa época y me parece que precisamente estar cerca de ellos y de los debates en torno a lo que era legal y lo que no, me hizo consciente de que es una discusión permanente, no es un asunto, insisto, escrito en piedra, o sea, la Constitución no son las tablas de la ley que bajan de una nube sino son una construcción humana, producto de un debate, y es absolutamente moldeable y cambiante, entonces me parece que ese sí es uno de los puntos centrales del libro. Yo no quiero dar moralejas pero si puedo hacer que el lector se ponga a pensar en torno a esas cosas, creo que ya vamos de gane.

En cuanto a la violencia en la que conviven sus personajes, esa problemática que en México es ineludible no voltear a ver, y el tamaño de la mancha de sangre que ha dejado a lo largo del país, Vicente Alfonso comentó que es imposible imaginar su magnitud.

“Los investigadores utilizan un líquido que se conoce como luminol que permite detectar sangre en un lugar en el que no sería detectable a simple vista. Es una buena metáfora el decir ‘si volteamos al pasado y le aplicamos luminol, vamos a ver qué hay’, o sea, además de esos episodios de sangre, hay otros que no han sido registrados, conocidos o que no están divulgados, un ejemplo clarísimo, y ese es del presente ni siquiera del pasado sino del pasado inmediato, que tiene que ver con el caso Ayotzinapa, todo mundo nos horrorizamos de la desaparición de los 43 muchachos de la Normal de Ayotzinapa, pero muy poca gente sabe que muy cerca de Ayotzinapa, en Guerrero también, hay una población que se llama Chilapa, donde en tres años han desaparecido más de 200 muchachos”, dijo.

Y precisó: “Ahí hay muchísima sangre, pero es una mancha que no se ve porque estamos tan inmersos en la violencia que necesitan desaparecer 43 para que sea una bofetada y nos despierte a todos, pero si desaparece uno o dos y a la otra semana desaparece otro, es una cosa que desgraciadamente es un horror decir que está normalizado, entonces por eso digo, que ni siquiera sabemos, no estamos conscientes porque si decimos, Ayotzinapa es una pesadilla, sí pero es una pesadilla dentro de otra pesadilla que está ocurriendo de manera constante e invisible”.

Obed Rosas https://www.sinembargo.mx/author/obedrosas Es licenciado en Comunicación y Periodismo por la FES Aragón de la UNAM. Estudió, además, Lengua y Literatura Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras.