Me casé con un idiota busca hacerle justicia al género de la comedia romántica

La comedia romántica Me casé con un idiota se suma al contenido original de Vix+ con una historia que entre chistes presenta a dos personajes que sólo buscan amar y ser amados en medio de un mundo moderno y complejo.

Ciudad de México, 27 de agosto (SinEmbargo).– Los actores Alfonso Herrera y Paulina Gaitán protagonizan la nueva comedia romántica mexicana Me casé con un idiota, un filme que pone a prueba el amor y que ya está disponible en la plataforma Vix+.

Flor (Paulina Gaitán) es una standupera que lucha por hacerse de un lugar dentro de la industria cuando recibe una tentadora oferta: ser la protagonista de una nueva película en la que compartirá créditos con el galán del momento, Iñaqui (Alfonso Herrera). A pesar de sus dudas, ella acepta sin sospechar lo que se asoma en su camino, pues el amor de la época revolucionaria que interpreta transciende a la vida real cuando se da cuenta de la buena química que ha logrado con Iñaqui. El problema es que Flor es pareja del director del filme y él el típico galán enamorado de sí mismo.

“Flor es un personaje que me gusta mucho porque es una mujer fuerte, es una mujer que está clara con ella, que se conoce, que ha pasado por buenos y malos momentos para llegar al punto en el cual sabe lo que quiere”, comparte Paulina Gaitán en entrevista con SinEmbargo.

“Creo que un poco la mancuerna que hice con Poncho se me hace muy interesante porque al final sí ves dos personajes diferentes. Ella en decidida, en empoderada, en mujer madura y él pues con sus cosas. Creo que lo bonito de Flor son esas segundas oportunidades que puede dar, esa manera de quitar lo malo, de ver lo positivo y basarse en el amor, es un personaje que me deja muchas cosas bonitas a mí guardadas en mi corazón”.

COMEDIA CON VALOR

Pese a que la relación de estos dos avanza ante la lente de los medios de comunicación, Flor comienza a notar cosas extrañas que terminan por quebrase en el momento en que nota que su historia de amor se parece mucho a la de los libretos. Y es Patricia Reyes Espíndola en el personaje de una guionista quien parece estar ayudando a Iñaqui a inventarse toda una vida.

“Es una comedia donde hay reflexión, eso es bien importante, que no solamente se queda y dice ‘ay, sí una comedia muy divertida’. No, hay una reflexión sobre el amor, una reflexión sobre los hombres que nunca muestran su parte débil en este caso, el personaje de Poncho lo hace, entonces no es sólo es una comedia, es una cinta donde puedes reflexionar”, destaca la primera actriz.

Reyes Spíndola, que ha trabajado con directores reconocidos como Arturo Ripstein, también se ha dado espacio para hacer comedia como cuando interpretó a Olegaria de la Rosa en la serie Los héroes del norte, o bien, recientemente siendo la madre de El Galán en Star+.

Para la primera actriz este género no representa menos esfuerzo o calidad que otro:

“Yo no quisiera que pensaran que no es serio hacer comedia, es muy serio hacerla y cuesta mucho trabajarla. A mí me encanta la comedia. […] Sí quiero refrendar que hacer comedia es muy difícil, tan difícil como hacer un melodrama o una tragedia”.

Pos su parte, Paulina Gaitán, que ha desarrollado su carrera entre el cine y las series con títulos como Voces inocentes (2044), Niñas bien (2019), El presidente (2020), Asesino del olvido (2021), por mencionar algunos, hizo de esta cinta su primer paso en la comedia romántica. Un reto frente al género dramático que ha ido marcando su carrera.

“Es un reto y hay que tomarlo de la manera más seria, aunque pareciera que es ‘el chiste más el chiste’, en realidad la creación del personaje es la misma de cuando haces un drama. El respeto también al trabajo y a las escenas es el mismo. Entonces es un reto. Es difícil la comedia, es compleja y yo que estoy acostumbrada a hacer dramas, entrar en este mundo fue complicado y creo que lo sacamos a flote y al final creo que los importante fue que lo disfrutamos todos, que disfrutamos el proceso que fue muy bonito, muy amoroso, y de compañeros, de apoyarnos en nuestros compañeros y confiar”.

UN REMAKE MEXICANO

Me casé con un idiota está basada en la cinta original de Argentina Me casé con un boludo, escrita por Pablo Solarz y dirigida por Juan Taratuto. El filme que estrenó en 2016 logró récords de audiencia y que ahora es dirigida en México por Batan Silva (La nave, 2022).

La cinta mexicana echa un vistazo a lo que sucede en el detrás de cámaras de una filmación. En forma un tanto de farsa, Me casé con un idiota fue adaptada con destellos de la misma industria cinematográfica mexicana para dejar a la ausencia asomarse en el quehacer del séptimo arte.

“Es una manera de exponer mucho de lo que sucede probablemente con un tono más ligero para que pasara el público, pero no con la intención de burlarse de uno mismo”, aclara Spíndola.

Los actores Lucía Uribe, Rodrigo Murray, Mauricio Barrientos “El Diablito” y Andrés Almeida complementar el reparto en México de esta historia que forma parte de la avalancha de estrenos originales de la plataforma Vix+.

“Me parece que es una muy buena idea que existan las plataformas porque es una manera en que nos pueden ver en el mundo y no nada más los 15 días que aguante tu película en el cine, o los 20 días y salga, y luego a ver si por ahí te los mandan a un cine patito que no va nadie, entonces este la puedes ver desde la comodidad de tu casa”, destaca la actriz.

Me casé con un idiota ya está totalmente disponible en la plataforma de streaming.