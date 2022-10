El norte sobre el vacío, inspirada en la lucha de Don Alejo por su rancho

El norte sobre el vacío, filme dirigido por la ganadora del Alejandra Márquez Abella, está inspirado en la historia de Don Alejo Garza Tamez, el hombre que en 2010 defendió hasta la muerte su rancho en Tamaulipas ante la amenaza del crimen organizado.

Morelia, Michoacán, 28 de octubre (SinEmbargo).– Inspirada en la lucha de Don Alejo Garza Tamez, un vaquero y cazador mexicano que defendió hasta la muerte su rancho del crimen organizado que quería arrebatárselo en 2010, nace la ficción El norte sobre el vacío, filme dirigido por Alejandra Márquez Abella, ganadora del Ariel, quien tiene su estreno en el marco del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM).

La directora de Semana santa (2015) y Las niñas bien (2018) da su primer paso en el cine de ficción y explora en la violencia en México para hablar sobre la historia de un hombre, un cazador que atraviesa una crisis de edad y que ve la calma de su vida en familia interrumpida cuando criminales le avisan que se apropiarán de su rancho. Sin embargo, él no piensa quedarse con los brazos cruzados y decide defenderlo hasta sus últimas consecuencias aunque eso signifique ir en contra de lo que desean su familia y empleados.

“De pronto era hablar de algo que siento que se ha hablado demasiado, quizás, una cosa que quizá ha sido sobreutilizada en el cine, en el western, en la historia de México, que hemos escuchado hasta el cansancio, pero me parecía muy interesante tratar de entrar y hacer algo con eso, creo que eso fue mi motivación más grande”, cuenta Alejandra Márquez Abella en entrevista con SinEmbargo.

Con un guión escrito por Gabriel Nuncio y la propia Alejandra Márquez Abella, la directora sólo toma el acontecimiento ocurrido en el rancho “San José”, ubicado a unos kilómetros de Ciudad Victoria, en Tamaulipas, para contar una historia que ahondara en otros temas como las masculinidad o el patriarcado.

La cineasta se centra sobre todo en la figura de Don Reynaldo (Gerardo Trejoluna), un hombre al que le interesa conservar su legado familiar y el rancho que le heredó su padre. Siempre siendo la cabeza de su familia, el mundo parece movérsele a sus 62 años, padece de la gota y su puntería ya no es la de antes. Se siente viejo y cansado, pero trata de disimularlo frente a los demás.

“Siento que tengo una debilidad por los personajes despreciables, y para mí era interesante hablar del patriarcado y de las cosas que me parece están mal de nuestra sociedad desde un lugar nuevo. Siempre trato de encontrar lugares nuevos, y quizás era como eso, acercarme y observar al sujeto clave, era más interesante que nada y los temas que siento que ya están muy revisados desde el feminismo, qué mejor manera de hacer una película feminista que observando a los hombres, al opresor un poco”, destaca.

El norte sobre el vacío muestra la lucha de Don Reynaldo contra el crimen organizado y consigo mismo. A pesar que el filme aborda uno de los episodios que ha dejado como consecuencia la inseguridad del noreste de México, Márquez Abella pensó bien cómo retratar la violencia en su cinta.

“Siento que es importante tratar de encontrar maneras de narrar nuestra realidad sin necesariamente tener que hacer un espectáculo a partir de ella y sin tener que hacer una apología de nada. Creo que la manera en que uno retrata o decide decide visualizar una realidad habla más sobre la postura que uno tiene al respecto o es lo que articula un discurso alrededor de lo que está hablando, y para mí eso parte del reto, hacer una película de los temas que yo he evitado, pero hacerlo desde un lugar que trata de entender una condición social en donde florece esta violencia, una sociedad llena de violencias, no nada más la obvia, digamos, la mas flagrante”, recalcó.

Respecto a la lucha interna del su personaje principal, la directora exploró el lado vulnerable del hombre del norte de México, y cuestionó la valentía en la que se movió el verdadero Don Alejo.

“Para mí era justo cuestionar la valentía de este personaje, entonces ahí un poco en esta discrepancia de puntos de vista me pareció que era importante entrar como a criticar esta idea de heroísmo y no nada más a apreciarla o vanagloriarla, el heroísmo como un deber patriarcal opuesto a los hombres, entonces eso nos hace tener que tener que tomar una serie de decisiones que no siempre son las más mejores, siento”.

El norte sobre el vacío cuenta con la actuación de un elenco complementado por Paloma Petra (La paloma y el lobo), Dolores Heredia (Sonora), Juan Daniel García Treviño (Ya no estoy aquí), Mayra Hermosillo (El peluquero romántico) y Raúl Briones (Una película de policías).

El filme fue estrenado en México en el marco del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) después de su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Berlín en la sección.

“Siempre me dan muchos nervios presentar cosas en la casa. Morelia es el Festival más importante de México, para mí es el escaparate de todo lo que tiene que ver con el arte cinematográfico, me da mucha emoción y muchos nervios, y me siento muy honrada y ahí es donde tiene que estar la película”.

Además de su estreno en el Festival, El norte sobre el vacío llegará directo a la plataforma Amazon Prime Video este 28 de octubre.

“Yo diría que es mi película más autoral, es la película que he hecho con más libertad en mi vida, y eso es muy gratificante. No sé si está bien o está mal, si es buena o mala, pero para mí ha sido una de mejores las experiencias cinematográficas que he tenido”, culminó la directora.