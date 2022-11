Las duras medidas del Gobierno de China contra la COVID provocan fuertes protestas

Shanghaí, 28 de noviembre (AP) — Apenas un mes después de asignarse nuevos poderes como posible líder vitalicio de China, Xi Jinping enfrentaba una oleada de indignación pública inédita en décadas, desencadenada por su programa de “cero COVID”, que pronto iniciará su cuarto año.

Los manifestantes tomaron las calles durante el fin de semana en varias ciudades, como Shanghái y Beijing, corearon lemas, chocaron con la policía e incluso pidieron la dimisión de Xi. También hubo protestas en varios campus universitarios.

El país no había registrado marchas tan generalizadas desde que el Ejército aplastó el movimiento prodemocracia liderado por estudiantes de 1989, centrado en la Plaza de Tiananmen de Beijing.

La mayoría de los manifestantes centró su indignación en las restricciones que pueden confinar a las familias durante meses a sus hogares, y que han sido criticadas por no ser ni científicas ni eficaces. Algunos se quejaron de que el sistema no cubría sus necesidades.

Las peticiones de renuncia de Xi y del final del Partido Comunista que gobierna China desde hace 73 años podrían considerarse como sedición, que conlleva penas de prisión.

No estaba claro si podrían producirse más protestas, y los censores del Gobierno trabajaban para retirar mensajes y videos de internet que apoyaran las marchas. Los analistas señalaron que salvo que aparezcan divisiones internas, el Partido Comunista debería ser capaz de contener la disidencia.

Las rígidas medidas en China se aceptaron en un principio porque minimizaban las muertes mientras otros países sufrían olas devastadoras de infecciones, pero ese consenso ha empezado a reducirse en las últimas semanas.

Hace tiempo que el partido mantiene una opresiva vigilancia y restricciones de desplazamientos a grupos como tibetanos y miembros de minorías musulmanes como los uigures. Más de un millón de ellos han sido detenidos en campos donde se les obliga a renunciar a su cultura y religión tradicionales y a jurar lealtad a Xi.

This was such a brilliant video I subtitled it so more people can watch it. Beijing students' response last night to accusations that there are 'foreign forces' at play in this weekend's protests

'The foreign forces you are talking about – are they Marx and Engels?' https://t.co/umdFaVhz2s pic.twitter.com/RoohkFaZgE

— Cindy Yu (@CindyXiaodanYu) November 28, 2022