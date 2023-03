Brujería, filme que muestra resistencia indígena de Chile ante los alemanes

Ciudad de México, 29 de marzo (SinEmbargo).- En una forma de reflexionar sobre la brujería lejos de algo peyorativo y más bien como ese vínculo que existe entre el ser humano y la naturaleza, así como sobre la resistencia indígena en Chile ante la colonización Europea, nace el filme del director sudamericano Christopher Murray.

Brujería se sitúa en la Isla de Chiloé, en Chile, durante 1880, para contar la historia de Rosa Raín, una niña del pueblo originario de Huilliches, que tras el asesinato de su padre, inicia un camino en la búsqueda de justicia que la termina llevando hasta una misteriosa organización de brujos que se convertirá en su guía y consuelo.

La historia está basada en un hecho real, sobre una organización de brujería llamada Recta Provincia y de la que supo el director gracias a los relatos de su abuela que vivía en la Isla de Chiloé.

“Sentía que había un tema muy interesante que me parecía bien llevar al cine, o de poder como expresar los relatos y después no sólo de tratarlos como de las perspectiva histórica de la lucha legal o de la lucha política, sino también desde los aspectos más íntimos, más afectivos, que en este caso es a partir de los ojos de Rosa Raín. Puesto que la película narra sobre el proceso de colonización, era interesante ver este proceso no solamente en el ámbito territorial, sino también humano, a partir de las propias creencias, afecto, emociones”, cuenta Christopher Murray entrevista con SinEmbargo.