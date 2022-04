Michel Brown se sumerge en Pálpito, la serie latina más vista en Netflix

Pálpito es el nuevo éxito de Netflix. La serie colombina de 14 capítulos ya se ha convertido en el contenido de habla no inglesa más visto en el mundo en la plataforma de Netflix y suma ya más de 68 millones de vistas por los suscriptores.

Ciudad de México, 29 de abril (SinEmbargo).– A poco más de una semana de haber llegado a Netflix, la serie colombiana Pálpito ha saltado al lugar número 1 del TOP 10 de muchos países del mundo incluyendo, por supuesto, el de México, del que no ha bajado de esa posición.

La serie protagonizada por Valeria Emiliani (Samantha), Margarita Muñoz (valeria), Sebastián Martínez (Zacarías) y Michel Brown (Simón) presenta la historia de éste último, un hombre al que una red de tráfico de órganos secuestra y asesina a su esposa para darle su corazón al mejor comprador: un influyente asesor político que paga una cuantiosa cantidad de dinero para dárselo a su pareja que está muriendo.

En busca de venganza, Simón se sumerge en el peligroso mundo del tráfico de órganos para dar con los culpables, pero en el camino el destino le juega de la peor manera al enamorarse de Samantha, la mujer con el corazón de su esposa.

El actor argentino Michel Brown —que ha participado en telenovelas exitosas como Pasión de gavilanes (2004) en Colombia o en México en Enamórate (2003)— habla sobre su partición en este thriller romántico:

“Creo que lo que más me llamó la atención es al arco de mi personaje porque comienza siendo un padre de familia, un actor frustrado que trabaja en un pizzería, y que se encuentra con este terrible acontecimiento que pasa en su vida y automáticamente pasa a jugar el rol de padre y madre a la vez sin saber hacerlo, sin saber cómo ayudar a sus hijos para que transiten por este dolor tan grande, luego empieza a utilizar su talento como actor para disfrazarse de diferentes personajes para tratar de averiguar qué fue lo que pasó con la vida de su mujer y empieza a transitar en un espacio sumamente oscuro que tiene que ver con esta banda de personas que están traficando órganos y empieza a entrar en una psicosis tremenda”, dice en entrevista exclusiva con SinEmbargo.

El guionista de cine y televisión venezolano Leonardo Padrón es la mente detrás de historia. Padrón es uno de los creadores de contenido más importantes en Latinoamérica que se caracteriza por buscar la sensibilidad en cada uno de sus personajes.

Po supuesto, el nombre de este guionista fue de gran peso para que Brown se decidiera a participar en este proyecto, pero también porque en los últimos años de su carrera se ha convencido en trabajar en títulos con buenas historias que lo hagan confrontarse como actor, como lo ha hecho en Sr. Ávila (2016-2018) para HBO o Hernán (2019) para Amazon Prime Video.

“Lo que más me gusta es encontrarme con personajes vertiginosos, que me confronten, que me den pánico a la hora de leerlos, que haya que estudiarlos para averiguar desde qué lugar los vas a interpretar y despegarte también de los personajes anteriores. Creo que eso es lo que me regaló Pálpito también, venía de hacer personajes muy extremos, y siempre al borde y ahora me encontré con este padre de familia con el corazón roto, un tipo muy sensible y me gusta, me gusta viajar por estos diferentes lugares, no soy un actor que se casa con un género, me parece que todos los géneros son buenos siempre y cuando se desarrollen bien, tengan algo interesante que contar y algo que como actor te ponga en un lugar diferente y la verdad disfruto mucho que esté pasando esto en este momento”.

Michel Brown y Leonardo Padrón ya habían trabajado juntos en 2018 en México con la telenovela Amar a muerte de Televisa. El actor afirma que el guionista tiene muy claro el género y sabe levantar al arco dramático de la historia como ninguno.

“Cuando leí el primer capítulo sabía que algo bueno iba a pasar ahí por su manera de escribir, y también creo que había varios plus: la serie la produce CMO que es una de las grandes productoras de Colombia y luego la cereza del pastel que era Netflix, y que Netflix le estaba metiendo la ficha como su serie y por eso los resultados, creo, despertamos desde hace cinco días estando en el Top One en Japón, en Italia, en Francia, en Alemania, en lugares a los que no llegamos con las series latinas y creo que eso tiene que ver con la estructura de la serie, cómo está planteada, con qué cuenta la historia sin tapujos y con que nos metemos a un tema, me lo decía mi hermano, historias que hablan de esta manera del tráfico de órganos y sin miedo a contar las cosas cual como son”.

Países como Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, Austria, Francia, Alemania, España, Oceanía, entre otros, también la han colocado en su Top de los más visto.

“Ahí es donde te das cuenta que una serie está bien escrita y la estructura de la serie tiene una buena historia que contar, bien desarrollada, se pueden romper las barreras de los países, y me parece que Pálpito es un ejemplo. En estos días nos pusimos en el Top 10 de las series del mundo de Netflix, y me parece que como latinos tenemos que sentirnos orgullosos porque nos abre las puertas al mundo en este momento en el que las plataformas y los medios audiovisuales están volando, entonces la verdad muycontento y disfrutándolo mucho”.

Michel Brown, que gran parte de su carrera se ha desenvuelto en el mundo de las telenovelas por varios países de Latinoamérica, celebra el éxito de la serie y atribuye gran parte del éxito de este thriller romántico a salirse de común o de la formula ya conocida de estas historias:

“Creo que el experimento de Pálpito y por lo que funcionó es porque es como multigénero la serie, la serie habla de las diferentes formas de amar, habla del olvido, del poder, habla de tráfico de órganos. Es la vida misma, uno no transita por una sola emoción en su vida, una transita por miles de diferentes emociones, y creo que eso es lo que hace que conectemos con diferentes públicos, porque no sólo conectas con el de la telenovela, con el thriller o con el de acción, la serie lo tiene todo y me parece que está bueno que los escritores le pongan más atención a estos y que existan más series de este género que abarquen muchos otros a la vez”.