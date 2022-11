Benny Emmanuel presenta El sueño de ayer, que “trae de vuelta” a Pérez Prado

El actor Benny Emmanuel, ganador del Ariel a Mejor Revelación Actoral por Días de gracia y nominado a Mejor Actuación Masculina por Cosas Imposibles en la pasada edición de los reconocimientos, está vuelta en el cine, pero ahora a través de la plataforma de Amazon Prime Video en la que presenta El sueño de ayer, un filme que imagina al músico Pérez Prado en nuestros días.

Ciudad de México, 30 de noviembre (SinEmbargo).- José Dámaso Pérez Prado, el “Rey del Mambo”, vuelve “a la vida” a 30 años de su muerte para redimirse con un viejo amor, pero el tiempo no tiene clemencia y su regreso a este mundo está contando, ya nadie lo recuerda y su cabeza es sólo una bomba de memorias confusas del pasado en El sueño de ayer, filme que llega este día a la plataforma de Amazon Prime Video, y que es protagonizado por el músico Rubén Albarrán y el joven actor Benny Emmanuel.

“La historia está basada en la obra y el mítico peonaje de Pérez Prado. Es como si el espíritu de Pérez Prado aterrizara en el cuerpo de alguien en la actualidad para transitar un poco más de vida en muerte o de muerte en vida. Es una película fantástica, onírica, surreal. Es la historia de este personaje que tiene que regresar a este realidad a pedirle perdón al amor de su vida por un error garrafal que cometió y viene a encontrarse también con que el mundo ya no escucha el mambo como solía hacerlo antes”, cuenta Benny Emmanuel en entrevista con SinEmbargo.

Ambientada en la Ciudad de México en la época moderna, la travesía de este músico no será recorrida en solitario, pues estará acompañado de Lázaro (Benny Emmanuel), un joven que parece vivir en la añoranza de un pasado que no conoció.

“Como bien su nombre lo indica un poco, es como un ‘Lazarillo’, como un guía para Pérez Prado. Lázaro es alguien que no se siente de esta época, él es alguien que no escucha música de esta época, es alguien que dedica a afinar de pianos, le gusta tocar el piano, le gustan cosas de otra época y en ese sentido, se encuentra muy bien con Pérez Prado”, indica el actor.

Ambos se encuentran para ayudarse el uno al otro en un camino marcado por la búsqueda del amor, historias en paralelo que son dirigidas por la fantasía.

El sueño de ayer está alejada de ser una biografía del músico cubano fallecido el 14 de septiembre de 1989, sin embargo se convierte en un recorrido por la nostalgia para quienes vivieron esa época y un tour para los que no, acercando a la figura de quien avivó la vida nocturna de la capital mexicana hace unas décadas.

“Debemos recordar siempre la obra de aquellos artistas que se fueron porque creo que eso es parte de lo que permanece como en la memoria colectiva. No olvidar a aquellos inolvidables artistas. Siento que esta película te invita a eso. Yo ya había escuchado canciones de Pérez Prado sin saber que eran de Pérez Prado o desconociendo el título y cuando me acerqué a su música por la película, dije ‘qué importante que la gente, por lo menos de mi generación, escuche y no olvide que esta música que es bellísima y es chida también’. Estoy seguro que todos conocemos el ‘1,2,4,5,6… ¡maaambo!’, y creo que muy pocas personas de mi generación saben el nombre de la canción o de quién es, y creo que es importante recordar lo que vale la pena recordar, eso nos lleva a la nostalgia y la añoranza”.

El actor de 25 años suma una corta pero robustecida trayectoria que tuvo sus inicios en la televisión en series como La CQ, Yankee y Diablero para después descubrir un lugar en el cine en los filmes De la Infancia, con la que obtuvo el Premio Ariel a Mejor Revelación Actoral, además de Días de gracia o Chicuarotes.

Ahora se suma a este proyecto, bajo la dirección de Emilio Maillé, donde comparte créditos con Blanca Guerra, Ofelia Medina, Paco Rueda, Adriana Llabres, Arcelia Ramírez, entre otros, para dar vida a una historia que tiene en el centro de su trama a la música que iluminó una época.

“La música es el corazón de la película y nos acerca desde que el personaje principal, Pérez Prado, está en búsqueda de su identidad y de querer seguir escuchándose y de que su música viaje por el mundo”.

“Cada secuencia está muy bien acompañada, cuando se necesita, con una buena pieza de Pérez Prado, y quieras o no, como espectador te metes en el mood rapidísimo, e insisto, terminando la peli vas a querer escuchar ‘Qué rico el mambo’ porque de verdad es música muy rica, se disfruta y todo el tiempo existe en la película, es la vida de la película a través de este personaje de un músico cubano fascinante tratando de recontarse con la actualidad”, agrega.

CRISIS DEL CINE MEXICANO

La película llega este miércoles a Amazon Prime Video, plataforma que alberga El norte sobre el vacío, filme dirigido por Alejandra Márquez Abella, y ganadora de la pasada edición del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM).

En este servicio de paga también se encuentran títulos como Sin señas particulares, Mano de obra, Cosas Imposibles (protagonizada por Benny Emmanuel), Sueño en otro idioma, por mencionar algunas títulos del cine mexicano.

“Los espacios para que se estrenen las películas son cada vez más reducidos, hablando sobre en salas de cine, y creo que una de las salidas más convenientes para muchas partes son las plataformas de streaming. Creo que es hasta un buen pretexto para decir ‘oye, no hay pretexto para no ver las películas’, y ésta es una de ellas. Podemos ver buenas películas mexicanas en muchas plataformas y Amazon no es la excepción. Así como esta hay muchas más en esta plataforma”.

La semana pasada se reveló sobre la falta de apoyos federales para Academia de Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) y por lo que se informó la cancelación de la edición 2023 de los Premios Ariel, que reconocen lo mejor del cine del país, al no contar con recursos.

Aunque el cineasta mexicano Guillermo del Toro se ofreció a cubrir el costo de la ceremonia del Ariel, informó que ya se trabaja en la creación de un patronato, así como en el lanzamiento de una campaña de financiamiento a través de cuotas y donativos para sustentar el trabajo que se hace año con año y que va más allá solo de la entrega de premios, pues también se encarga de incentivar y promuever la preservación y restauración de películas clásicas, difundir el cine nacional, así como de investigarlo, analizarlo y abrir mesas reflexión.

Benny Emmanuel, que fue uno de los presentadores de la ceremonia de los Ariel en la ceremonia de octubre en la que además estuvo nominado a Mejor Actor, opinó al respecto:

“Creo que es tristísimo así como ya se ha mencionado en muchos otros lugares. El cine mexicano ya lleva un rato viviendo una época de ‘claroscuros’ muy específica, o sea, hay cosas buenas, se hacen muchas películas, pero quizá no se ven tanto, y hablando particularmente de lo que sucede, me parece algo triste”.

“Que Guillermo del Toro diga que va a dar el dinero para las estatuillas me hace pensar que qué chido por Guillermo del Toro, eso habla de su calidad humana y de lo que le interesa el cine mexicano, pero también que qué vergüenza llegar a ese punto. A la gente a la que le debe importar el cine, la cultura, y esto que nos representa y que nos da identidad cultural, es triste que no lo haga. Pareciera que es algo de lo que podemos prescindir. ‘Cuando no se da el apoyo a cultura a un país como México, es un atentado a la identidad cultural’, había escuchado esta frase y dije ‘me la voy a quedar’ porque es muy triste y ojalá que esto sirva como ‘cachetazo’ para las personas. Siento que a la gente que le importa el cine mexicano es minoría y deberíamos ser muchos, no nadamos del gremio de los que hacen de los que escriben, de los que actúan, de los que estamos de este lado, sino que de todas las aristas, debe haber como interés del arte en general”.

El joven actor celebra la creación de un cine diverso del cual ha sido testigo en los últimos años y en en el que también se ha sumado a través de sus historias, y ahora invita al público en general a dar el paso y disfrutarlo.

“Es cuestión de indagar, de investigar un poquito y se los juro que van a encontrar cine mexicano que les fascine. El cine no nada más son las comedias románticas que están en las salas comerciales, que también está bien que haya ese cine, está bien chido, pero no es el único cine que hay. La gente cree que ese es el cine mexicano, incluso como género, y no lo es. Creo que lo importante es indagar, investigar, checar cuáles son las películas nominadas al Ariel, chequen cuáles son las películas que andan en la Cineteca, siempre van a encontrar buenas películas, el chiste es empezar a ponerles más ojo para que en general nos importe y le den cada vez más salas”.