País quebrado

Justo cuando la tensa relación con el gobierno estadunidense de Donald Trump exigiría una recuperada y sólida unidad nacional –lo que implica inevitables rectificaciones con relación al pasado inmediato— la Presidenta de la República opta por el autoritarismo y la venganza ajena, para remarcar la exclusión del Poder Judicial en la segunda conmemoración más importante de nuestro calendario patrio.

Por razones “obvias” (así lo dijo) Claudia Sheinbaum Pardo decidió no invitar a la celebración del 108 aniversario de la Constitución de 1917 en el Teatro de la República de Querétaro al Poder Judicial, personificado en la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández. No creo como sugieren algunos que esta grosera exclusión sea producto de una instrucción llegada por WhatsApp a Palacio Nacional desde las inmediaciones de Palenque. Pienso que cuando se actúa con absoluta incondicionalidad –diríase sumisión-- no hacen falta solicitudes “obvias” de actitudes ignominiosas.

Lo dijo muy bien, y de manera llana, la magistrada federal Julia María del Carmen García: "Lo que no entiende (la Presidenta) y lo que no le queda claro es que no es su fiesta de cumpleaños, no es un mitin político de quienes están a su lado y que comparten sus filias y sus fobias en la política. Es una Jefa de Estado y como tal tendría que comportarse”.

Agregó que Claudia "tendría que dejar a un lado sus diferencias, precisamente para construir esa unidad que tanto nos hace falta, no sólo internamente, donde tenemos una lucha encarnizada, donde el crimen organizado, las personas desaparecidas, siguen siendo una enorme lacra para la sociedad, sino que ahora nos enfrentamos a estos escenarios internacionales que no habíamos visto en los últimos años para afrontar estos retos, estos desafíos".

Suponer que Sheinbaum Pardo actuó de esa manera engreída por su festinado “logro” del lunes pasado ante Trump es suponer que además de autoritaria es ingenua. No se la puede creer. Su “logro”, lo sabe, se redujo a la posposición por parte del mandatario gringo de la aplicación de aranceles, que como ahora viene a reconocer Marcelo Ebrard –que de doblarse sabe un rato— nada garantiza que no se impondrán tarde o temprano.

Eso lo confirmó también la Junta de Gobierno del Banco de México tres días después de la supuesta victoria mexicana, al reconocer que existe “un entorno de elevada incertidumbre” a raíz de las presiones comerciales en Norteamérica derivadas por la Administración de Donald Trump.

Además que según entiendo los acuerdos entre gobiernos se ponen por escrito y se firman, lo que no es el caso, Trump no concedió absolutamente nada. El tema de las armas vendidas en Estados Unidos a los maleantes mexicanos que deslizó la mandataria como un logro, ni siquiera lo mencionó el pelirrojo en sus mensajes. Para nada prometió tampoco que no aplicará ya sanciones económicas a las exportaciones mexicanas, de tal manera que las tarifas siguen siendo una amenaza vigente. En un mes, el gobierno mexicano deberá demostrar de manera fehaciente, que acata sin tener nada a cambio las exigencias de su vecino y socio, incluida la revisión anticipada del T-MEC. Y aun así seguirá a merced de sus caprichos. O sus objetivos políticos.

Claudia en cambio le concedió de manera rotunda e inmediata la colocación de 10 mil efectivos de las fuerzas armadas en la frontera Norte --cuya verdadera misión será parar el tránsito de migrantes más que evitar el paso de fentanilo hacia el vecino país--- lo que cumplió… ¡en apenas 24 horas! No sabemos si, como se especula sin más fundamento que la sospecha, hizo algún compromiso sobre el tema del “tercer país seguro” para los migrantes expulsados. Nada alegó en cambio en defensa de los mexicanos que serán devueltos al país. Esos que se chinguen.

Y algo muy significativo: en su conversación telefónica con su agresivo homólogo no mencionó nuestra Presidenta absolutamente nada acerca de la “difamación” que a su juicio hizo aquel al denunciar “alianza intolerable” del gobierno mexicano con los cárteles del crimen organizado que tanto dijo haberle ofendido. No mencionó haberle reclamado, como debiera haberlo hecho según su indignación, ni mucho menos.

Una información de los corresponsales de La Jornada (ojo) en Washington y Nueva York , Jim Cason y David Brooks, indica que Donald Trump y su administración “festejan lo que califican de triunfo en el acuerdo con el gobierno de Claudia Sheinbaum”, mediante el cual suspendieron imponer aranceles por un plazo de 30 días a cambio de que se trasladen tropas a la frontera norte, “pero ni el mandatario ni sus funcionarios más cercanos han confirmado públicamente el compromiso estadunidense anunciado por la Presidenta de trabajar para atacar el tráfico de armas de fuego de alto poder a los cárteles mexicanos”.

O sea, ¿Claudia nos cuenteó?

En ese contexto, de regreso a Querétaro, Sheinbaum Pardo desdeñó la oportunidad que le representaba la conmemoración del aniversario de la Constitución para zanjar diferencias, restañar heridas, enviar guiños, caminar hacia una necesarísima reconciliación. Por lo contrario, incurrió en un nuevo agravio no a la ministra Piña Hernández, sino a la Nación, al tomar la celebración efectivamente como si fuera su fiesta de cumpleaños y romper nuevamente el orden constitucional al marginar sin más a uno de los tres poderes de la Unión, lo que no había ocurrido nunca.

Ese es el país quebrado que hoy enfrenta los abusos de un Presidente populista y mentiroso que ya constató que puede asustar en serio a nuestro gobierno con sus amenazas. Es un hecho que los funcionarios mexicanos estaban aterrados. De ahí su reacción de alivio (convertida en “logros” por la propaganda oficial), al conseguir una breve tregua de apenas 30 días. Deben darle risa al pato Donald, cínico como es, los desplantes patrióticos sobre la soberanía de la nación mexicana y las advertencias del “no permitiremos”. Válgame.

DE LA LIBRE-TA

NO HAY LOCO QUE COMA LUMBRE. Para evitar pagar las represalias a que se haría acreedor, México revirtió las restricciones que había impuesto desde 2023 a las importaciones de maíz transgénico. Acató sin más el fallo del panel de solución de controversias que perdió contra Estados Unidos en el marco del T-MEC. Otro ejemplo de los riesgos de anteponer la ideología a la ciencia. (Con copia al Señor de Macuspana, rancho La Chingada, Palenque, Chiapas).

