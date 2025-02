Veracruz: Presunto criminal busca Alcaldía del puerto por Morena.

José Ricardo Ruiz Carmona, mejor conocido en el puerto de Veracruz como “Pepín Ruiz” busca afanosamente la candidatura de MORENA a la alcaldía de esa ciudad pese a que arrastra acusaciones por corrupción y un expediente criminal –UIPJ/DXVll/FEADPD/082/2018 –por delitos de desaparición forzada, pues es acusado de desaparecer en 2018 a Concepción Rebollar y César Augusto Rondón González luego de haberse reunido con ellos en su empresa. Los señalamientos van más allá ahora que la Fiscalía General de la República (FGR) reabrió el expediente, pues se afirma que los cuerpos de ambas personas habrían sido sepultados en los terrenos que el empresario ocupa como corralones, los cuales no han sido cateados y/o revisados por autoridades ni colectivos debido a la protección política de la que goza, pues Ruiz Carmona es legislador local de MORENA. Además de este antecedente, sobre el empresario e influencer pesan señalamientos de fraudes cuando fue titular del Sistema de Agua y Saneamiento de Veracruz, organismo que fue llevado a la quiebra y posteriormente rescatado mediante la privatización para evitar que los habitantes del puerto jarocho se quedaran sin agua. Pese a sus credenciales negativas, Ruiz Carmona presume que tiene el apoyo de altos personajes de MORENA, y entre ellos incluye a la gobernadora Rocío Nahle.

Pese a sus negros antecedentes, que lo mismo lo ligan con el crimen organizado, corrupción y presuntas desapariciones forzadas, el empresario y político José Ricardo Ruiz Carmona, mejor conocido como “Pepín Ruiz”, se apresta a buscar el respaldo del partido MORENA para contender como candidato a la presidencia municipal del puerto de Veracruz.

En el puerto de Veracruz se asegura que “Pepín Ruiz” –actualmente es diputado local de MORENA --ha tejido amplios vínculos con el partido en el poder, a grado tal que en público y en privado pregona contar con el apoyo de la gobernadora Rocío Nahle, aunque otras fuentes consultadas afirman que la actual mandataria lo rechaza “por su origen priista y también por su negro historial”. Todo esto ocurre cuando faltan poco más de cuatro meses para que en Veracruz se renueven los 212 Ayuntamientos.

El puerto jarocho es uno de los territorios más peleados; actualmente la alcaldía está en poder de Los Yunes –ahora aliados de Morena --. La alcaldesa es Patricia Lobeira Rodríguez, esposa de Miguel Ángel Yunes Márquez, hijo de Miguel Ángel Yunes Linares, exgobernador de Veracruz.

En vísperas de que se definan las candidaturas, tronó el escándalo en contra de una de las cartas de MORENA para la alcaldía de la ciudad de Veracruz, José Ricardo Ruiz Carmona, sobre quien pesan acusaciones de fraude en el Sistema de Agua y Saneamiento (SAS), presuntas ligas con el cártel de Los Zetas desde hace más de una década y desaparición forzada.

Sobre este último delito, el famoso “Pepín Ruiz” –dueño de corralones y de concesiones de grúas –cuenta con una carpeta de investigación abierta en la Fiscalía estatal y en la Fiscalía General de la República (FGR) --número UIPJ/DXVll/FEADPD/082/2018 -- por las desapariciones de Cielo Concepción Rebollar Castillo y César Augusto Rendón González, ocurridas en marzo de 2018.

En el caso de la joven Concepción Rebollar, quien en 2018 contaba con 24 años, la denuncia la interpuso su madre –María de los Ángeles Castillo Altamirano –luego de que su hija acudió a las oficinas del empresario José Ricardo Ruiz Carmona y nunca más se volvió a saber de su paradero. En el caso de Rendón González, éste era chofer del aspirante a la alcaldía del puerto de Veracruz. Debido a malos entendidos, fue despedido y liquidado parcialmente, pero luego también desapareció. Las autoridades, con base en las pesquisas realizadas desde 2018 a la fecha, han centrado sus sospechas en el empresario porteño, quien vivió una etapa de esplendor en el sexenio de Fidel Herrera Beltrán, cuando el cártel de Los Zetas era amo y señor del estado de Veracruz y presuntamente usaban los corralones de “Pepín Ruiz” para sembrar cuerpos de personas desaparecidas.

Ante la falta de una investigación seria y que vaya al fondo en este caso, la madre de Concepción Rebollar tuvo que cobijarse en un colectivo para buscar a su hija y a otras jóvenes desaparecidas. Fue entonces cuando exigió a la Fiscalía de Veracruz que solicitara a una autoridad judicial realizar cateos y excavaciones en los corralones propiedad de Ruiz Carmona, pero hasta la fecha han negado la solicitud.

Debido a su exigencia de justicia, la señora Castillo Altamirano comenzó a ser amenazada de muerte. Por ello, tuvo que esconderse para ponerse a salvo. Sin embargo, ella cree que su hija pudo haber sido asesinada por Ruiz Carmona y enterrada en alguno de los corralones de su propiedad. Ella y su abogado, Fernando Medina Vargas, han acusado desde el 2018 que existe corrupción en la fiscalía veracruzana, pues hasta la fecha no tienen respuesta de las autoridades y sospechan que el empresario sigue gozando de protección política, igual que ocurrió en los sexenios de Fidel Herrera, Javier Duarte y Miguel Ángel Yunes. Es ampliamente conocido en Veracruz que Ruiz Carmona era amigo de Miguel Ángel Yunes Márquez, a grado tal que solían hacer viajes de placer y negocios a Miami en aviones privados.

En una de las diligencias realizadas por el caso de las desapariciones, a cargo del Fiscal Especializado para la Atención de Denuncias por Personas Desaparecidos Zona Centro de Veracruz --Francisco Andrés Álvarez Molina -- Ruiz Carmona fue interrogado sobre las desapariciones de las dos personas que se le atribuyen. Sus respuestas fueron lacónicas y en algunos puntos hasta evasivas.

--Qué diga el entrevistado dónde se encontraba el día dieciséis de marzo del dos mil dieciocho –justo el día que desaparecieron Concepción Rebollar y César Augusto Rendón González.

--No recuerdo exactamente. En la mañana sí estuve en la oficina, pero no sé cuánto tiempo y en las tardes a veces sí voy por lapsos pequeños, no recordando ese día donde estuve.

--Qué diga el entrevistado si da autorización para hacer la solicitud de (revisión) de las sábana de llamadas del número 2292-641842 de la línea Telcel , por lo menos durante el tiempo de veinte días antes y veinte días después de la fecha desaparición de los ciudadanos Cielo Concepción Altamirano Castillo y César Augusto Rendón González?

--Primeramente esta situación la comentaré con mi abogado, informando a esta Fiscalía lo más pronto posible de la solicitud…

En una de las entrevistas concedidas a los medios veracruzanos respecto del caso, el abogado Fernando Medina Vargas afirma: “Se llevan seis años (y el expediente de seis tomos) sigue empantanado en la Fiscalía” (de Veracruz y en la FGR); “platicando con el Fiscal nos comentó al corporativo que siguen en investigación. ¿Seis años y todavía no terminan de investigar?”.

En el año 2024 –cuando José Ricardo Ruiz Carmina era contendiente por la coalición “Sigamos haciendo Historia” a la diputación local, la señora María de los Ángeles Castillo, madre de Concepción Rebollar, solicitó a las autoridades autorización para realizar la búsqueda de su hija en los corralones propiedad del empresario. Se la negaron.

Años atrás, la madre de Concepción ya había acusado directamente a Ruiz Carmona de haber desaparecido a su hija, pero el poder económico y político de que goza el empresario impidieron su encarcelamiento. Angustiada por la impotencia, dijo entonces: “Ella (se refiere a su hija) acudió a una reunión (con el morenista) y ya no supimos más”. Fue entonces cuando se interpuso el reporte 11/2018 por su desaparición. El otro reporte –12/2018 --corresponde a César Augusto Rendón González.

La última vez que los deudos tuvieron noticias de sus familiares desaparecidos fue el 16 de marzo de 2018. Ese día, ambos acudieron a las instalaciones de la empresa “Grúas Ruiz”, propiedad de Ruiz Carmona. Todas las versiones apuntan a que de ese lugar no salieron vivos.

Además, la madre de Concepción Rebollar no sólo sospecha de José Ricardo Ruiz Carmona sino del contador de éste, Armando Morales Ortiz, a quien le tocó liquidar parcialmente a César Augusto Rendón, quien desapareció después de aquel encuentro en las instalaciones de la empresa Grúas y Maniobras de México, S.A de C.V.

Sobre la liquidación laboral que se le otorgó a Rendón González, el empresario Ruiz declaró ante las autoridades que le entregó “una parte de manera personal”. Le día la cantidad de doce mil quinientos pesos –dijo -- entre los meses de noviembre y diciembre de dos mil dieciséis y la otra parte de la liquidación de César ya no estoy seguro quien se la pagó”.

Cuando le preguntaron si tenía constancia del pago o si estuvo presente algún testigo, respondió que no recordaba detalles: “Recuerdo que fue en la oficina, pero no sé si lo entregué en presencia de alguien más de la oficina”.

El excontador de “Pepín Ruiz” –Armando Morales – también rindió testimonio. Dijo que el 16 de marzo de 2018 (El día de la desaparición) entre las 15 y las 17 horas, le llamó por teléfono César Rendón para preguntarle si estaba enterado de un dinero que le iba a entregar su jefe José Ricardo Ruiz Carmona, a lo que le contestó que desconocía si Ruiz Carmona le iba a dar algún tipo de liquidación y ignoraba si le quedó a deber algún dinero.

De acuerdo con información publicada en medios veracruzanos, el empresario José Ricardo Ruiz Carmona es investigado a nivel federal por la extinta PGR –hoy FGR --desde el año 2011 por otros delitos. Según el expediente 720/2011, las indagaciones se centraron desde entonces en presuntas irregularidades en los corralones que maneja en diversos municipios de Veracruz.

Algunos testigos interrogados desde el 2011 afirmaron que, en los corralones de su propiedad, se le permitía la entrada a autos extraños y sospechosos de haber participado en probables delitos como secuestros. Cabe señalar que en 2011 era gobernador de Veracruz Fidel Herrera, en cuyo gobierno el cártel de Los Zetas operó en el estado plagios, extorsiones y desapariciones forzadas.

Y fue precisamente en el gobierno de Herrera Beltrán cuando el famoso empresario “Pepín Ruiz” alcanzó una de sus etapas de mayor esplendor. En esa lapso saltó a la palestra política: El entonces mandatario lo nombró secretario particular en la zona Veracruz-Boca del Río.

Antes, se distinguió por ser visto como un junior hijo de un acaudalado empresario que contaba con concesiones de grúas para arrastres; también figuraba como patrocinador de campañas políticas, sobre todo de candidatos del PRI.

En ese tiempo tenía una estrecha amistad con Miguel Ángel Yunes Márquez, actual senador de la República y aliado del partido MORENA desde que emitió el voto 86 para aprobar con mayoría calificada la controvertida Reforma Judicial.

Cuando Miguel Ángel Yunes Linares –jefe del llamado clan Yunes -- arribó a la gubernatura de Veracruz, en 2018, “Pepín Ruiz” bajó su perfil por estrategia y se agazapó. Temía ser investigado o detenido, como ocurrió con la mayoría de los hombres ligados al exgobernador Javier Duarte.

En ese periodo, Ruiz Carmona se refugió en sus empresas y dio rienda suelta a sus viajes, donde gastaba millones presuntamente amasados durante su paso como titular del Sistema de Agua y Saneamiento de Veracruz (SAS).

En esta empresa pública, a la que llegó sin ser ingeniero, como lo establecía la ley –Duarte la reformó para darle cabida –incurrió en malos manejos. Y tan graves fueron los desfalcos que SAS tuvo que ser privatizada para que los habitantes del puerto de Veracruz no se quedaran sin agua.

En ese periodo, Ruiz Carmona era un férreo crítico de la llamada Cuarta Transformación y del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, según dan cuenta sus redes sociales.

Dueño del dinero y poseedor de poder político, este personaje ha sabido “colarse” muy bien en los entresijos y cañerías de la política entrelazando compadrazgos y complicidades. Por ejemplo, es compadre y cómplice de Polo Deschamps, quien de ser un militante panista pasó a ser candidato al gobierno de Veracruz por Movimiento Ciudadano. Perdió. Ahora busca la candidatura a la alcaldía del puerto de Alvarado por MORENA.

Para lograr escalar posiciones políticas, Ruiz Carmona se volvió influencer. Así, se dio a la tarea de regalar dinero en las colonias populares para ganar adeptos, simpatías y protección social. Todo un filántropo, pues, con el objetivo claro de regresar a la política arropado por el Partido Verde. Para lograr su fin, estrechó amistad con Javier Herrera, hijo del exgobernador Fidel Herrera.

Sin embargo, no pudo refugiarse en el Partido Verde y entonces emprendió sus pasos hacia MORENA. Quien le abrió la puerta fue el dirigente estatal, Esteban Ramírez Zepeta, su aliado, quien se convirtió en su principal promotor para ser diputado local y ahora lo impulsa para alcanzar la alcaldía del puerto de Veracruz. En su círculo cercano se afirma que la presidencia municipal seria su trampolín para ser candidato a gobernador en el 2030.

Con recursos ilimitados, Ruiz Carmona ya está en marcha rumbo a la alcaldía del puerto. Pese a su turbio historial, ya se inscribió en el proceso de la encuesta para ser seleccionado candidato de MORENA.

Pero en la carrera no está solo. Sus contrincantes políticos dentro del partido guinda son Anilú Ingram Vallines, ligada en su momento al exgobernador Javier Duarte y a Miguel Ángel Osorio Chong y la periodista Rosa María Hernández Espejo, actual diputada federal y militante de la izquierda durante varias décadas.

Anilú Ingram estuvo ligada a la derecha, particularmente al PRI y al PAN y en sus redes sociales apoyó efusivamente a la candidata presidencial de la coalición PRI-PAN-PRD en sus redes sociales, Xóchitl Gálvez, cuyos mensajes ya borró luego de la derrota de la exsenadora.

Hábil y diestra, Ingram buscó “colarse” en MORENA. Se afirma que pretendió hacerlo a través de la gobernadora Rocío Nahle, pero le cerraron la puerta. Luego se le acercó a Adrián Ruvalcaba, ex miembro del PRI, PRD y actual activista del Partido Verde a quien relacionan directamente con la presidenta Claudia Sheinbaum. Así, Anilú Ingram logró saltar a MORENA y, de esa forma, se colocó en posición para competir por la alcaldía del puerto jarocho.

Respecto de “Pepín Ruiz hay otro dato: Es amigo de la esposa de Miguel Ángel Yunes. Nadie duda que ésta vez Los Yunes, ahora aliados de MORENA por conveniencia, busquen apoyar a un viejo conocido que ha sido de todo, menos de izquierda.

Ricardo Ravelo https://www.sinembargo.mx/author/ricardorevelo/ Ricardo Ravelo Galó es periodista desde hace 30 años y se ha especializado en temas relacionados con el crimen organizado y la seguridad nacional. Fue premio nacional de periodismo en 2008 por sus reportajes sobre narcotráfico en el semanario Proceso, donde cubrió la fuente policiaca durante quince años. En 2013 recibió el premio Rodolfo Walsh durante la Semana Negra de Guijón, España, por su libro de no ficción Narcomex. Es autor, entre otros libros, de Los Narcoabogados, Osiel: vida y tragedia de un capo, Los Zetas: la franquicia criminal y En manos del narco.

