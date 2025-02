ENTREVISTA ¬ MCCI malversó fondos de USAID, dice Inteligencia Financiera de México

Pablo Gómez Álvarez, titular de la UIF, expuso a "Los Periodistas" que la USAID suspendió en julio de 2023 los apoyos a Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad. Se estima que este organismo le entregó a la asociación al menos 96 millones de pesos entre 2018 y enero de 2024.

Ciudad de México, 26 de febrero (SinEmbargo).- Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), la asociación civil fundada por Claudio X. González Guajardo, malversó los recursos que recibió de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) para hacer un reparto entre proveedores y una nómina enorme, afirmó Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

En entrevista con "Los Periodistas", programa que se transmite a través del canal de SinEmbargo Al Aire, el funcionario recordó que esta "oligarquía rapaz" que desde 2006 ha promovido y financiado en forma sistemática campañas en contra Andrés Manuel López Obrador, ha tenido como objetivo el denostar al expresidente Andrés Manuel López Obrador, al Gobierno de la Cuarta Transformación y a hora a la Presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo.

"En el caso de Mexicanos Contra la Corrupción no solamente le sacaron dinero a la USAID sino que también lo malversaron. Ellos hicieron libre disposición de recursos que están auditaos por el propio USAID, entonces llama la atención que hayan utilizado recursos cuantiosos para hacer un reparto entre proveedores, no se sabe de qué, y una nómina enorme".

El titular de la UID detalló que MCCI recibía dinero desde Estados Unidos con determinados propósitos, pues de lo contrario, dijo, esta asociación no habría recibido ningún tipo de aportación.

"Es obvio que todo ese dinero que recibieron de EU tenía una especie de contraprestación porque Estados Unidos no son las hermanas de la caridad, simplemente aportan dinero que con determinados propósitos, que pueden ser humanitarios, o pueden no serlos, pueden ser directamente políticos como es el caso que estamos viendo. Es obvio que el organismo que lo recibe presta ciertos servicios, sino no le darían ni un solo centavo".

Indicó que mucho antes de que se diera a conocer esta información, la USAID suspendió en julio de 2023 los apoyos a Mexicanos Contra la Corrupción y la impunidad.

"Antes de que todo esto hiciera crisis informativa los norteamericanos decidieron suspender los apoyos a esta asociación. Ellos hicieron la última entrega el 14 de julio de 2023. Fue un monto de 2 millones 850mil 372 moneda nacional".

Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, la asociación civil fundada por Claudio X. González Guajardo, recibió un duro golpe al serle cancelada por el Gobierno de México la autorización como donataria autorizada, el privilegio fiscal que le permitió recibir en ocho años al menos 300 millones de pesos de donativos de empresarios que los deducían de impuestos.

El Sistema de Administración Tributaria (SAT) detalla que la fecha del oficio de revocación a MCCI es el 14 de enero de 2025, por lo que a partir de esta fecha ya no puede recibir donativos deducibles de impuestos.

Dicho organismo informó a SinEmbargo que "existe un programa de supervisión continua, que entre 2023 y 2024 ha derivado en la revocación de la autorización de 784 organizaciones".

MCCI puede seguir recibiendo donaciones, sólo que ya no serán deducibles de impuestos. Eso es lo que significa revocarle la autorización como donataria autorizada. Es decir, los magnates pueden seguir financiando a Claudio X. González, pero ya no podrán deducirlo de impuestos.

Esta determinación del Gobierno de México, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), se difunde después de que la organización fundada por González Guajardo y dirigida por María Amparo Casar Pérez dejará de recibir también recursos de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), porque el Gobierno de Donald Trump ya la liquidó. La USAID le entregó a Mexicanos contra la Corrupción al menos 96 millones de pesos entre 2018 y enero de 2024.

Al respecto, Pablo Gómez indicó que el hecho de que MCCI haya recibido dinero del extranjero con propósitos políticos los pone en una situación complicada.

"En términos formales recibir dinero de un Gobierno en el extranjero no está permitido, pero tampoco está estrictamente prohibido, prestar servicios a un gobierno e el extranjero está regulado, pero requiere autorización".

Finalmente, el titular de la UIF señaló que sí existe una relación de dependencia entre quién aporta el dinero y quien lo recibe, pues al hacerlo, significa que ambas partes están conformes.

"Este asunto no se ha ventilado en ningún tribunal que pudiera declarar si las personas físicas y morales que están recibiendo dinero de gobiernos extranjeros están prestando servicios a esos gobiernos, y lo digo por una razón, el gobierno extranjero que aporta el dinero está conforme con el programa de actividades que le presenta el organismo privado mexicano que recibe el dinero, su política, sus principios y sus actividades y le tiene que informar, entonces sí hay una relación de dependencia".

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez https://www.sinembargo.mx/author/paez-delgado/