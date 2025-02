MCCI se desmiente a sí mismo, con acusaciones de lavado, evasión y colaboracionismo

Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) fue investigada por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador por lavado de dinero, evasión de impuestos e injerencismo del gobierno de EU.

Ciudad de México, 25 de febrero (Sin Embargo).- La asociación civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), fundada por el magnate Claudio X. González Guajardo, fue investigada desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador por lavado de dinero, evasión de impuestos e injerencismo del gobierno de Estados Unidos, pero fue hasta el de Claudia Sheinbaum que se determinó que los donativos que recibe ya no sean deducibles de impuestos.

Las investigaciones contra MCCI en el gobierno de López Obrador comenzaron a raíz de que este reportero reveló, en noviembre de 2020, la identidad de los multimillonarios que financiaron a esta asociación civil desde su nacimiento, en noviembre de 2015, debido a que presuntamente evadía impuestos.

González Guajardo presidía MCCI cuando, desde marzo de 2020, comenzó a construir en su mansión de Las Lomas de Chapultepec la coalición electoral de PRI, PAN y PRD, pese a que los estatutos de la asociación prohibían involucrarse en asuntos políticos, como se reveló en SinEmbargo.

El el 9 de noviembre de 2020, un día después de lo revelado por el reportero en la revista Proceso, López Obrador adelantó, en su conferencia de prensa, que se investigaría a la asociación civil de González Guajardo por el financiamiento nacional y extranjero, pero aclaró que no era persecución ni censura.

“Claudio X. González hijo conformó un grupo desde el 15 y estuvo en contra de los maestros, a favor de la llamada reforma educativa, financiaba propaganda en contra de los maestros, en contra de la educación pública, porque desde luego tiene un pensamiento conservador… Pero ahora se da a conocer que su fundación, su grupo, es financiado por grandes empresarios desde el 15, desde el 16, empresarios —y eso lo quiero ver y ojalá y no se vaya a interpretar como censura—, pero son empresarios que deducen impuestos, que no pagan impuestos porque destinan recursos a fundaciones como la de Claudio”, expresó.

“Resulta que quienes patrocinan este grupo, se han caracterizado por la corrupción y por sacar provecho al amparo del poder público”, reiteró López Obrador sobre los magnates como Claudio X. González Laporte —padre del creador de la asociación civil—, Valentín Diez Morodo, Germán Larrea Mota Velasco, Antonio del Valle Ruiz, Carlos Álvarez Bermejillo y Alejandro Ramírez Magaña, entre otros.

“Cada vez que salía lo de Claudio X González decía yo que su organización era Mexicanos a favor de la corrupción… y hay quienes dudaban, pero ayer leí un reportaje de Álvaro Delgado sobre el financiamiento de este grupo que ha utilizado la bandera de la transparencia y el combate a la corrupción, y resulta que quienes patrocinan este grupo se han caracterizado por la corrupción y por sacar provecho al amparo del poder público”.

Por su parte, la entonces titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro, aseguró, también en 2020, que MCCI utilizó un entramado muy parecido al empleado por las empresas factureras para la evasión fiscal.

En entrevista en el programa “Los Periodistas”, conducido por Alejandro Páez y el autor, señaló que en la asociación fundada por Claudio X. González Guajardo “meten nóminas de personas inexistentes, servicios que no existen y donativos que no son donativos, sino transferencias para otro tipo de acuerdos”.

Y remató: “Yo diría que se sienta perseguido el que no se porta bien. El que se porta bien que duerma tranquilo y el que no paga impuestos que se preocupe, porque tiene que pagar. No hay persecución, hay aplicación de la ley”.

López Obrador también condenó que MCCI recibiera financiamiento del gobierno de Estados Unidos, que desde 2018 ascendieron alrededor de cien millones de pesos, y exigió al gobierno de ese país dejar de hacerlo, inclusive mediante dos notas diplomáticas, enviadas en 2021 y 2024, lo que nunca ocurrió.

“Es una práctica equivocada del gobierno de Estados Unidos financiar grupos opositores a gobiernos legítimamente instituidos. No debe ningún gobierno intervenir en la vida pública de un país”, expuso López Obrador en la nota diplomática fue enviada, en mayo de 2021, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para solicitar cesar el financiamiento a la oposición.

“Es un acto de intervencionismo que viola nuestra soberanía, porque un gobierno extranjero no puede entregar financiamiento a grupos políticos de otro país”, puntualizó el mandatario.

El agosto del año pasado, López Obrador informó de la segunda nota diplomática al gobierno de Estados Unidos por el financiamiento de EU a MCCI: “Hoy en la mañanera me entero por la canciller Alicia Bárcena, que es la segunda (nota diplomática), enviamos una en 2021 y no le hicieron caso, y ayer se envió otra, una nota de protesta”.

La organización de González Guajardo, a quien sustituyó María Amparo Casar, se quejó que el reportero haya revelado el entramado de su financiamiento y lo atribuyó al gobierno de López Obrador, pese a que fue un trabajo de investigación con fuentes claramente identificadas.

“Revelar información que solo debería de estar en manos de las autoridades hacendarias y amplificarla desde la tribuna presidencial no puede ser interpretado más que como un esfuerzo deliberado por exhibir e intimidar a quienes apoyan nuestro trabajo”, se quejó MCCI en un comunicado, en el que se dijo víctima de una persecución política.

Al respecto, Buenrostro insistió en que el esquema de financiamiento de MCCI es parecido al de las empresas factureras para evadir impuestos y sobre el comunicado de esa agrupación puntualizó que no había ninguna persecución.

“Yo diría que se sienta perseguido el que no se porta bien. El que se porta bien que duerma tranquilo y el que no paga impuestos que se preocupe, porque tiene que pagar. No hay persecución, hay aplicación de la ley”.

En agosto del año pasado, una vez que se realizaron las elecciones en las que resultó ganadora Sheimbaum, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez Álvarez, rindió un informe público sobre el financiamiento de MCCI desde 2016 a enero de 2024.

En el informe, Gómez preciso que de 2016 a 2023 MCCI recibió en total 502 millones 288 mil 208 pesos de donativos, entre ellos 96 millones de pesos del gobierno de Estados Unidos a través de la Agencia Internacional para el Desarrollo (USAID) y otros 13 millones de fundaciones como Ford, John and Catherine T Macarthur Foundation, Internacional Community Foundation y Rockefeller.

En ese contexto, López Obrador pidió al SAT y a la Procuraduría Fiscal de la Federación revisar los donativos, definir si se ajustan a lo que establecen las leyes y que se presente un informe, con del fin de que se presenten iniciativas de ley “para que no sea con recursos del mismo pueblo, que se lleven a cabo campañas en contra de los intereses de la mayoría de los mexicanos”.

Fue hasta el 14 de enero de este año, ya en el gobierno de Sheinbaum, que se revoca a MCCI la autorización para ecibir donativos deducibles de impuestos, según el listado de donatarias autorizadas, revocadas y canceladas pendientes de publicar en el Diario Oficial de la Federación, como lo reveló SinEmbargoMX.

En la declaración informativa de transparencia de MCCI, en el propio sitio del SAT, el estatus de MCCI es de “revocada”, con fecha del 16 de enero, mediante el oficio 600-01-06-00-00-2025-0060.

Álvaro Delgado Gómez https://www.sinembargo.mx/author/delgado/ Álvaro Delgado Gómez es periodista, nacido en Lagos de Moreno, Jalisco, en 1966. Empezó en 1986 como reportero y ha pasado por las redacciones de El Financiero, El Nacional y El Universal. En noviembre de 1994 ingresó como reportero al semanario Proceso, en el que fue jefe de Información Política y especializado en la cobertura de asuntos políticos. Ha escrito varios libros, entre los que destacan El Yunque, la ultraderecha en el poder (Plaza y Janés); El Ejército de Dios (Plaza y Janés) y El engaño. Prédica y práctica del PAN (Grijalbo). El amasiato. El pacto secreto Peña-Calderón y otras traiciones panistas (Editorial Proceso) es su más reciente libro.