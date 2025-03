Polonia cancelará Starlink si Elon Musk desconecta a Ucrania de su red de satélites

Madrid, 10 de marzo (EuropaPress).- El Gobierno de Polonia ha informado el domingo que buscará otros proveedores si el magnate y jefe del Departamento de Eficiencia Gubernamental de Estados Unidos (DOGE, por sus siglas en inglés), Elon Musk, decide excluir a Ucrania del sistema de satélites Starlink.

El jefe de la diplomacia polaca ha respondido a los comentarios del multimillonario sudafricano armando que "todo el frente de Ucrania se vendría abajo" si se desconectaba de la red de satélites, y ha señalado que el Ministerio de Digitalización ya paga unos 50 millones de dólares (poco más de 46 millones de euros) al año por el acceso de Ucrania al sistema, según recoge la agencia de noticias Bloomberg.

Starlinks for Ukraine are paid for by the Polish Digitization Ministry at the cost of about $50 million per year. The ethics of threatening the victim of aggression apart, if SpaceX proves to be an unreliable provider we will be forced to look for other suppliers. https://t.co/WaJWCklgPE

Este cruce de declaraciones se produce cuando el nuevo inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump -del que Musk es un cercano asesor-, ha retirado su apoyo financiero y de inteligencia a Ucrania tras tres años de conflicto por la invasión rusa del país. Recientemente, el magnate ha respaldado la idea de una salida de Estados Unidos de la OTAN, alegando que "no tiene sentido que pague por la defensa de Europa".

Los líderes de la Unión Europea se reunieron recientemente en Bruselas para celebrar una cumbre de emergencia con vistas a aumentar masivamente su gasto en Defensa, y la región ha empezado a buscar una alternativa a Starlink.

Responsables de los servicios de Inteligencia militar de Ucrania denunciaron hace justo un mes que las fuerzas rusas tenían acceso a este proveedor de Internet vía satélite de Musk, si bien su compañía Space X aseguró que no estaba haciendo ningún tipo de negocios con Moscú.

