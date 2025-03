Un estudio revela impacto del estrés en familias sirias tras masacre de Hama en 1982

Berlín, 17 de marzo (DW).- Un estudio publicado en la revista Scientific Reports, sobre descendientes de mujeres que sobrevivieron a una masacre en Siria en 1982, muestra la transmisión genética del "estrés" a través de generaciones, un fenómeno hasta ahora sólo documentado en animales.

Los investigadores descubrieron 14 áreas en el genoma de los nietos de sobrevivientes de la masacre de Hama (ciudad en el centro de Siria), que fueron modificadas en respuesta a la violencia vivida por sus abuelas, según un texto publicado por la Universidad de Florida, en Estados Unidos.

Estas 14 modificaciones indican que los cambios epigenéticos, es decir, modificaciones en las características de un organismo que no resultan de alteraciones en la secuencia de ADN, inducidos por el "estrés", pueden manifestarse en generaciones futuras, añade el documento de la universidad.

En febrero de 1982, una masacre ordenada por el entonces presidente sirio Hafez al-Assad para reprimir una revuelta en Hama causó entre 10 mil y 25 mil muertos, la mayoría civiles, según Amnistía Internacional. La ciudad estuvo sitiada cerca de un mes, mientras era bombardeada y sus habitantes eran objeto de torturas y ejecuciones sumarias. Este ataque dejó efectos duraderos en los genes de familias sirias.

Los nietos de mujeres que estaban embarazadas durante el asedio –nietos que nunca vivieron esa violencia– presentan marcas de este trauma en sus genomas.

La autora principal del estudio, Connie Mulligan, profesora de Antropología e investigadora del Instituto de Genética de la Universidad de Florida, señala que el trauma y la violencia pueden tener repercusiones en generaciones futuras. Esta comprensión podría fomentar la empatía y motivar a los responsables de políticas públicas a prestar mayor atención a los problemas relacionados con la violencia.

Mulligan también sugiere que esto podría ayudar a explicar ciclos intergeneracionales de abuso, pobreza y trauma aparentemente inquebrantables que persisten en distintas partes del mundo, incluido Estados Unidos.

Aunque los genes humanos no pueden alterarse por experiencias de vida, las células pueden añadir marcadores químicos en respuesta al "estrés". Estos marcadores, que pueden modificar el comportamiento de los genes, fueron el foco de Mulligan y su equipo, quienes los buscaron en los genomas de familias sirias.

La investigación fue realizada en colaboración con la bióloga molecular Rana Dajani, de la Universidad Hachemita de Jordania, y la antropóloga Catherine Panter-Brick, de la Universidad de Yale, en Estados Unidos. El estudio involucró a tres generaciones de inmigrantes sirios en Jordania.

Algunas familias vivieron el ataque de 1982 contra Hama antes de huir a Jordania; otras experimentaron la reciente guerra civil en Siria contra el régimen de Bashar al-Assad, hijo del responsable de aquella masacre.

