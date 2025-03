ENTREVISTA ¬ Los cárteles atrapan jóvenes por la precariedad laboral, dice activista

Ciudad de México, 20 de marzo (SinEmbargo).- Los grupos del crimen organizado, como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se aprovechan de la precariedad que existe en el campo laboral en México para reclutar a jóvenes a base de engaños, tal y como sucedió en Teuchitlán, Jalisco, afirmó Alma Paz, cofundadora de la Organización Contrato Digno.

En entrevista con Daniela Barragán y Perla Velázquez en el programa de "Café y Noticias" que se transmite a través de YouTube en el canal de SinEmbargo Al Aire, Alma Paz explicó que los cárteles de la droga se benefician de las malas condiciones laborales que tienen la mayorías de las personas para ofrecer vacantes falsas con sueldos y horarios atractivos.

"El tema aquí es que la precarización laboral es tan alta, es tan fuerte que la gente sigue cayendo y esto es gracias a el tema de los empresarios que no quieren dar mejores condiciones laborales a los trabajadores y que no hay un sistema nacional de cuidados".

Alma Paz, quien es conocida en redes sociales como "la de RH" señaló que la mayoría de las personas que suele caer en este tipo de engaños son madres y padres de familia de las cuales dependen económicamente otras personas y buscan generar mayores ingresos.

"Muchas de las personas que caen en este tipo de fraudes son mamás cuidadoras que están buscando una mejor retribución económica, se aprovechan de esta necesidad de las personas para cometer fraudes o reclutar a estas personas para temas mas complejos".

El reclutamiento forzado por parte del crimen organizado en México no es un fenómeno nuevo ni aislado. En Jalisco, esta práctica ha sido identificada desde al menos tres sexenios, remontándose al periodo de Aristóteles Sandoval Díaz. Durante su mandato, se descubrieron campamentos de trabajo forzado y de entrenamiento vinculados al crimen organizado, con un modus operandi que incluía la difusión de ofertas de trabajo falsas en redes sociales.

El pasado 19 de marzo, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) ha establecido estrategias para combatir el reclutamiento de jóvenes por parte del crimen organizado a través de redes sociales.

“La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana tiene una área especializada que está bajando permanentemente estas páginas o estas cuentas de redes que buscan incorporar a jóvenes a alguna actividad delincuencial, entonces no es que no se esté haciendo nada, sino que en el momento en que se detecta se habla con Facebook, incluso con Mercado Libre se ha visto”, planteó.

Ante esta situación, Alma Paz menciona que este tipo de prácticas no son nuevas ni exclusivas del estado de Jalisco, sino que se repiten por todo el país.

"Esta parte del reclutamiento no formal no es nuevo. Hace muchísimo tiempo se reclutaba por periódico, por ejemplo, había una sección específica en la cual se ofrecían ciertas vacantes que no siempre son las adecuadas, hasta la fecha se sigue haciendo pero ahora las plataformas han mutado a las redes sociales. En Facebook es donde existen estos grupos de trabajo en cada localidad, en cada ciudad del país hay un grupo donde se comparten este tipo de vacantes que no siempre son fidedignas".