El doble estándar: Nestlé, Coca & Co.

Las empresas que tomamos como ejemplo para exponer el doble estándar que maneja la industria entre el mercado europeo y el mexicano, protegiendo la salud en uno y exponiendo la salud en otro, son: Nestlé, Kellogg’s, Sabritas de PepsiCo, Barcel de Bimbo y Coca-Cola. Tomamos los mismos productos comercializados en Europa y México para comparar el tipo de colorantes que están utilizando en un mercado y en el otro. Se trata de los cereales de caja Choco Krispis de Kellogg’s y Trix de Nestlé; las frituras Doritos de Sabritas y Takis de Barcel y, una bebida, Fanta de Coca-Cola.

Como se puede observar, tomamos ejemplos de algunos de las categorías de productos más consumidos por la infancia y población en general: cereales para el desayuno, publicitados también para la cena, frituras y bebidas azucaradas.

Empecemos por el caso de los cereales, producto con el que empiezan el día gran parte de las niñas y niños. Primero, ¿cuáles son los colorantes presentes en el Trix de Nestlé en Europa? concentrado de zanahoria y camote, extracto de espirulina, todos extractos vegetales que pueden tener beneficios en salud. En sentido contrario, la empresa Nestlé comercializa en México ese mismo producto no con colorantes vegetales sino con colorantes químicos artificiales: Azul 1, Rojo 40 y Amarillo 6.

Las cualidades de los colorantes naturales destacan frente a los riesgos en México de los colorantes químicos artificiales. Los concentrados de zanahoria y camote y el extracto de espirulina, en conjunto, fortalecen el sistema inmunológico, aportan vitaminas, minerales y antioxidante. No queremos decir que el Trix de Nestlé en Europa es saludable, no lo es, tiene un alto contenido de azúcar, su contenido de fibra es muy bajo y contiene una gran cantidad de otros aditivos que no son saludables.

Por su parte, el mismo producto Trix en México contiene Azul 1, Rojo 40 y Amarillo 6. Tomemos el ejemplo del Amarillo 6, un derivado del petróleo usado inicialmente en la industria textil para teñir, se vincula con riesgo de hiperactividad y déficit de atención, alergias e, incluso, posible riesgo de cáncer. El Rojo 40 está identificado en Europa con el riesgo de hiperactividad y déficit de atención en niños, reacciones alérgicas, urticaria. Y el Azul 1 también se vincula con posibles reacciones alérgicas, urticaria o asma, así como riesgos de permeabilidad en el intestino.

En el caso de los Choco Krispies de Kellogg’s, uno de los cereales más publicitados y consumidos por los niños en México, tiene como colorante en Europa el propio cacao, en México se trata de un cóctel de colorantes artificiales conformado por Rojo 40, Amarillo 6 y Azul 1. El cacao que da color en Europa al Choco Krispies destaca por sus cualidades, es rico en antioxidantes, minerales y otros nutrientes beneficiosos como magnesio, hierro y potasio. En contraste, el Choco Krispies en México tiene el mismo cóctel de colorantes químicos artificiales que contiene los Triks de Nestlé con riesgos en hiperactividad, déficit de atención, alergias e, incluso, posibles riesgos de cáncer. Añadamos al análisis que siempre hay alternativas saludables y menos costosas, como la avena.

Lo mismo ocurre en el caso de las bebidas azucarada de la compañía Coca-Cola. En Europa el refresco Fanta contiene como colorantes dos extractos vegetales, uno de zanahoria y otro de calabaza. En comparación, Coca-Cola comercializa en México su bebida Fanta utilizando colorantes como: Amarillo 6, Amarillo 5 y Rojo 4, con riesgos muy similares a los descritos anteriormente. La propia Coca-Cola tiene como colorante el Caramelo IV que en el estado de California se encuentra restringido por considerarse un posible cancerígeno.

El tema se extiende a gran parte de los productos ultraprocesados que se consumen diariamente. El otro caso que estudiamos fue es de las frituras, tomamos los Doritos de Sabritas, una empresa de PepsiCo, y los Takis de Barcel que es una empresa de Bimbo. Los dos productos en Europa utilizan como colorantes Paprika y Cúrcuma, dos productos vegetales, también con características saludables. Nuevamente, no decimos que el producto es saludable en Europa, solamente que sus colorantes no son un riesgo a la salud, sus demás ingredientes los convierten en productos nada saludables. A comparación de la Paprika y el Cúrcuma utilizados en Europa, en México PepisCo utiliza en sus Doritos Rojo Allura AC y Amarillo Oscuro FCF, y Bimbo utiliza en sus Takis Rojo 40 y Amarillo 6.

En fin, puede darse usted una idea del cóctel de colorantes que una niña, un niño, un adolescente y usted puede estar consumiendo cada día través de varios productos. Y este cóctel de aditivos artificiales que nos brindan los productos ultraprocesados contienen también una larga lista de saborizantes, aromatizantes, conservadores, texturizantes, etcétera.

La pregunta que se está haciendo usted, seguramente, es ¿por qué en Europa no utilizan estos colorantes artificiales y en México sí? En primer lugar, solamente están prohibidos unos cuantos de estos colorantes en Europa. Entonces, por qué no usan los demás. No los usan porque se exige que los productos que los contengan tengan una advertencia informando al consumidor la presencia de estos colorantes y el riesgo de que provoquen problemas de atención entre los niños y niñas.

Lo que marca la diferencia es que, en Europa, las empresas están obligadas a informar al consumidor la presencia de estos colorantes y advertirle de sus riesgos. Esta obligación ha sido suficiente para que estos colorantes dejen de ser utilizados en la mayor parte de los productos.

Desde hace años, en el estado de California se prohibió la entrada de productos con colorantes artificiales a las escuelas y actualmente hay iniciativas para prohibirlos en 20 estados de la Unión Americana.

El consumo de ultraprocesados, como lo demuestran ya multitud de metanálisis, que son resultado de la evaluación de numerosos estudios, se relaciona con una gran cantidad de enfermedades. Y los ultraprocesados tienen una característica que los distingue, al menos a la mayoría, el uso de aditivos “cosméticos”, es decir, aditivos para darles características sensoriales atractivas de forma artificial, como color, sabor, aroma, textura. La fórmula de los ultraprocesados tiene esta característica “cosmética” a la que se suma la característica adictiva que se logra añadiendo altas cantidades de azúcar o dulzor artificial, de sal, grasas y sus combinaciones.

Como lo refirió el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud del Gobierno de México, el Dr. Ramiro López, hace unos días en la Cumbre de Naciones Unidas de Nutrición para la Salud: nuestras mesas han sido colonizadas por estos productos y se requiere regularlos en su publicidad, en su etiquetado y excluirlos de su presencia en las escuelas. Sus daños a la salud son enormes y los estamos pagando con nuestros impuestos y bolsillos.

Los consumidores tenemos el derecho a saber, y ser advertidos de la presencia de estos colorantes y sus riesgos en la etiqueta de los productos, los productos con estos colorantes no deben estar en las escuelas y no deben publicitarse a audiencias donde un porcentaje importante sean niñas, niños y adolescentes.

Alejandro Calvillo https://www.sinembargo.mx/author/calvillo/ Sociólogo con estudios en filosofía (Universidad de Barcelona) y en medio ambiente y desarrollo sustentable (El Colegio de México). Director de El Poder del Consumidor. Formó parte del grupo fundador de Greenpeace México donde laboró en total 12 años, cinco como director ejecutivo, trabajando temas de contaminación atmosférica y cambio climático. Es miembro de la Comisión de Obesidad de la revista The Lancet. Forma parte del consejo editorial de World Obesity organo de la World Publich Health Nutrition Association. Reconocido por la organización internacional Ashoka como emprendedor social. Ha sido invitado a colaborar con la Organización Panamericana de la Salud dentro del grupo de expertos para la regulación de la publicidad de alimentos y bebidas dirigida a la infancia. Ha participado como ponente en conferencias organizadas por los ministerios de salud de Puerto Rico, El Salvador, Ecuador, Chile, así como por el Congreso de Perú. el foro Internacional EAT, la Obesity Society, entre otros.

