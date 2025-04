ENTREVISTA ¬ No se prohiben los corridos, sino la apología del delito: Diputado Ávila

Ciudad de México, 18 de abril (SinEmbargo).- Arturo Ávila, Diputado del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, quien presentó una iniciativa para imponer sanciones penales a quienes promuevan o justifiquen conductas delictivas a través de películas, series de televisión, música, videojuegos u otras expresiones artísticas, aseguró que su iniciativa no busca prohibir los corridos, sino penalizar expresiones mediáticas que hagan apología del delito.

En entrevista para el programa "Noticias a las dos" el cual se transmite en YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire, el legislador ahondó en el tema y explicó que su propuesta sólo busca hacer una adición al artículo 208 del Código Penal Federal, el cual señala que al que provoque públicamente a alguien a cometer un delito o haga apología de este le va a multar con entre 10 a 180 jornadas en favor de la comunidad, y en caso de que el crimen llegue a ejecutarse, se le va a aplicar la misma sanción del delito cometido.

"Habría que decir que la propuesta no busca prohibir ni sancionar.¿Por qué no busca prohibir ni sancionar? Porque el artículo 208 del Código Penal Federal ya existe, es decir, ya establece que la apología del delito debe ser castigada con jornadas de trabajo voluntarias".

El Diputado de Morena señaló que no se busca atentar contra la libertad de expresión, sino simplemente establecer límites para los juzgadores.

"Lo que nosotros estamos haciendo es justamente en beneficio de la libertad de expresión y ahora que se pone sobre la mesa este debate acerca de la apología del delito, decir, 'Oye, ¿cuáles son los límites que tiene el juzgador?', hasta dónde el juzgador puede llegar para tomar una determinación relacionada con la apología y el delito. Entonces, lo que yo propuse fue adicionar un párrafo que clarificara exactamente con mucha precisión, dónde está la apología del delito".

Está iniciativa no prohíbe nada, el artículo 208 del código penal…

Arturo Ávila detalló que la propuesta busca castigar la apología del delito, es decir, cuando algunas personas glorifiquen expresiones, que son de alguna forma conductas criminales o conductas de violencia contra las mujeres en los contenidos de las canciones, de las series, de los videojuegos.

"Lo que estamos buscando es dejar muy claro que no se puede rebasar el derecho constitucional de la libertad de expresión, que está consagrado en el sexto, no le puedes dejar a un juzgador la libertad absoluta de determinar qué es apología y qué no es apología".