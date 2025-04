Zedillo y sus intelectuales anuncian una dictadura hace... décadas, dicen RADICALES

En esta entrega de RADICALES se abordó la polémica que generó el expresidente Ernesto Zedillo quien acusó en un ensayo y una entrevista publicados en Letras Libres (de Enrique Krauze) y Nexos (de Héctor Aguilar Camín), que Morena lleva al país hacia un “régimen tiránico”. ¿Tienen respaldo las declaraciones del exmandatario? Esta y otras preguntas fueron resueltas en esta entrega.

Ciudad de México, 29 de abril (SinEmbargo).- El expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León y los intelectuales que lo respaldan, denuncian de manera abierta que desde la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia en 2018 y la continuación de la llamada Cuarta Transformación con la Doctora Claudia Sheinbaum, México ha caído en una tiranía, pero la realidad es que parecieran referirse a los abusos que se cometieron durante el sexenio del mandatario priista, sostuvieron Alejandro Páez Varela, Álvaro Delgado, Fabrizio Mejía y Héctor Alejandro Quintanar.

"¿Cuál dictadura? ¿Cuál tiranía? Me parece una tiranía mucho mas en el sexenio de Ernesto Zedillo que en este momento o en el sexenio de López Obrador. Todas esas decisiones autocráticas me parece que tienen que ver mas con la tiranía que lo que Ernesto Zedillo dice el Tren Maya y mas", afirmó Fabrizio Mejía Madrid.

El analista señaló que contrario a lo que afirma el propio Zedillo, su sexenio estuvo marcado por escándalos de corrupción y abuso contra los pueblos indígenas.

"No puedes decir que el sexenio de Zedillo haya sido exitoso, de ninguna manera. Fue un sexenio que prometió 7 por ciento de crecimiento y decrecimos 4, prometió cio inflación y la inflación terminó en 505 por ciento, se devaluó el peso 100 por ciento y las tasas de interés se multiplicaron por 7, desapareció la clase media. Zedillo es alguien que prefiere romper con la oposición, es alguien que rompe la negociación con el Ejército zapatista, es alguien que siempre va a tener sus manos manchadas por las matanzas que hubo en su sexenio".

Por su parte, Alejandro Páez mencionó que a pesar del intento de Zedillo y los intelectuales que lo apoyan por dejar mal parado a López Obrador y a la Presidenta Claudia Sheinbaum, la realidad es que esta nueva irrupción del priista termina por hundirlo.

"Ni los patrocinadores actuales de Zedillo, ni el mismo Zedillo borran de tajo 25 años, creen que no pasó absolutamente nada y que no nos dimos cuenta que el tipo es en realidad un engaña bobos. Ernesto Zedillo es un mito genial porque lo venden los empresarios y medios de comunicación como un demócrata y como el salvador de la patria, no se dan cuenta que han pasado 25 años en los que el mito Zedillo se ha desmitificado".

El periodista indicó que tanto Zedillo, como Enrique Krauze y Héctor Aguilar Camín piensan que el tiempo no ha avanzado y México sigue en el 2000.

"Todo este episodio es producto de un gran malentendido. Creen Enrique Krauze, Héctor Aguilar Camín que Ernesto Zedillo se congeló en el tiempo, que se quedó en el año 2000, un gran demócrata, el padre de la democracia mexicana".

El pasado domingo, el expresidente Ernesto Zedillo acusó, en un ensayo y una entrevista publicados en Letras Libres (de Enrique Krauze) y Nexos (de Héctor Aguilar Camín), que Morena lleva al país hacia un “régimen tiránico”.

México: de la democracia a la tiranía. Por Ernesto Zedillo https://t.co/8QzYXnotRX — Letras Libres (@Letras_Libres) April 28, 2025

El exmandatario priista sostuvo que las reformas impulsadas por el Presidente López Obrador, particularmente la transformación del Poder Judicial y la captura de órganos autónomos, han desmontado los contrapesos necesarios para una democracia funcional. “México está construyendo un Estado policial”, advirtió.

Zedillo, quien había evitado comentar sobre política nacional tras dejar el poder en 2000, explicó que decidió romper su silencio tras considerar que el proyecto de Nación actual representa un “asalto frontal” a las instituciones democráticas.

En su ensayo publicado en Letras Libres, el expresidente calificó como un "despropósito mayúsculo" la idea de Andrés Manuel López Obrador de equiparar su movimiento con momentos fundacionales de la historia de México como la Independencia, la Reforma y la Revolución. De acuerdo con Zedillo, tras los últimos meses de Gobierno de López Obrador y el inicio de la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quedó claro que la verdadera intención era "sustituir nuestra joven democracia por una tiranía".

Al respecto, Álvaro Delgado ironizó sobre lo dicho por Zedillo. Rechazó que México se encuentre en una tiranía y que el país se encuentre hundido como dice el exmandatario.

"A mí me parece que es una enorme contribución de Ernesto Zedillo que un cuarto de siglo después de que él dejo la responsabilidad como Presidente de la República convoque a un debate sobre la democracia que él construyó y que se presenta como el edificador de un México próspero, de libertades, de derechos de justicia, en su sexenio. Es la reinvidicacion histórica del PRIATO y del PRIAN. Es decir, vivimos en una democracia y no lo sabíamos, hasta 2019 en donde la negra noche de la tiranía apareció en México y el país comenzó a hundirse en niveles catastróficos al punto que hemos sometidos por un grupo de populistas comandados por Andrés Manuel López Obrador".

Delgado indicó que mas que describir a los sexenios de López Obrador y Sheinbaum en sus textos, pareciera que Zedillo habla de los gobiernos neoliberales que tanto daño le hicieron al país.

"Uno lee lo que escribió en el ensayo de la revista Letras Libres y la entrevista con los integrantes de la dirección de Nexos y uno no puede concluir que estamos en lo que hemos descrito. Hoy lo que dice Zedillo lo suscriben a la letra Vicente Fox, Enrique Peña Nieto, Carlos Salinas, hasta Roberto Madrazo, el mismo individuo con el que se amafió en Tabasco".

Finalmente, Héctor Alejandro Quintanar mencionó que uno de los grandes problemas de la oposición en nuestro país es que suelen analizar los tiempos nuevos con términos viejos.

"Uno de los grandes problemas que tienen los voceros de la oposición y los analistas que secundan a estos voceros desde 2018 es que tienen la mala costumbre de analizar tiempos nuevos con términos viejos sin entender los cambios radicales que han ocurrido".

El académico aseguró que la oposición está en contra de que se impulsen reformas para ayudar al país, pues dijo, en automático se acusa de un intento de tiranía.

"El hecho simple de reformar algo, así se haga por la vía constitucional o como marca la ley a esta gente no le va a gustar y necesariamente lo va a llamarlo dictadura y tiranía, es una aberración, es una estupidez, no hay mayor documentación posible par insinuar que hay rasgos de autoritarismo, nada en absoluto".

Alejandro, Álvaro, Fabrizio y Héctor https://www.sinembargo.mx/author/alejandro-alvaro-fabrizio-hector/