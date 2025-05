Crónica de un desmadre anunciado (I).

Me apabulla (es la palabra exacta) la cantidad de spots del Instituto Nacional Electoral (INE) y el de Ciudad de México (IECM) sobre las elecciones del Poder Judicial de la Federación (PJF) que se difunden a través de las estaciones de radio y televisión. Y no sólo por su cantidad, sino porque cada uno nuevo que escucho o veo me confunde más, me abruma más, me encabrona más.

Y eso es sólo un aspecto del caos en que está ya sumida esta locura, cuyo resultado final será el colapso de la división de poderes en México, y por consecuencia, de nuestra apenas incipiente, dolorosa, costosa democracia.

Si: a partir de un capricho, por una venganza o por una demagógica pretensión de engañar a los mexicanos con el cuento de que México será el primer país del mundo en el que todos los jueces y magistrados serán electos “por el pueblo”.

Me sereno. Independientemente de las intenciones totalitarias que evidentemente están detrás de esta aberración, vean si el pueblo bueno –o el malo—podrá entender de qué se trata, acudirá a las urnas masivamente y elegirá de manera libre, informada e independiente a sus juzgadores.

Chequen los puros datos, sin adjetivos.

Estarán en disputa un total de 881 cargos en el PJF. Esos cargos son:

-Nueve Ministros y Ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

-Dos Magistraturas de las Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

-15 Magistraturas de las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

-Cinco Magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ).

-464 Magistraturas de Circuito.

-386 Personas Juzgadoras de Distrito.

Los poderes que postulan a las candidaturas se indican con las letras:

-PE, Poder Ejecutivo

-PJ, Poder Judicial

-PL, Poder Legislativo

- EF, en funciones. (Esto último, significa que la o el candidato actualmente desempeña el cargo por el que se postuló).

Con base en lo anterior, el INE diseñó seis boletas de diferentes colores para cada uno de los cargos a elegir:

-Boleta color morado para elegir cinco Ministras y cuatro Ministros de la SCJN.

-Boleta color verde menta para elegir tres Magistradas y dos Magistrados del TDJ.

-Boleta color azul para elegir una Magistrada y un Magistrado de la Sala Superior del TEPJF.

-Boleta color salmón para elegir tres Magistraturas que integrarán cada una de las cinco Salas Regionales del TEPJF.

-Boleta color amarillo para elegir Juezas y Jueces de distrito.

-Boleta color rosa para elegir Magistradas y Magistrados de circuito.

Abusados, chicos.

Con una lista nominal de 99 millones 793 mil 821 “personas electoras”, como ahora se dice, la elección ha requerido la impresión de un total de 601 millones 987 mil 276 boletas con los nombres de los candidatos a ocupar los cargos de ministros, jueces y magistrados. Leyó bien: casi 602 millones de boletas.

En total, tres mil 422 personas participarán como candidatas en este proceso, con campañas ya en marcha que se extenderán durante 60 días y concluirán el próximo 28 de mayo.

Sin embargo, hay reglas estrictas para la campaña. Vean:

--Los partidos políticos tienen prohibido promover candidatos, lo mismo que servidores públicos.

-Los candidatos no podrán contratar espacios en medios de comunicación espacios en medios informativos ni publicidad pagada.

- No están permitidos los eventos de campaña con templetes, sonido o carpas.

- Sí se permite, en cambio, la realización de reuniones no onerosas, en espacios abiertos, sin erogaciones ni montajes, con medios para ampliación de voz, como pudiera ser un megáfono o bocina no profesional (sic).

- Los candidatos y candidatas podrán usar bienes personales como su domicilio particular o vehículo personal, sin que deban registrarlos como aportaciones.

- La gasolina deberán facturarla y presentar los comprobantes al INE.

La votación se llevará a cabo el 1 de junio de 2025, comenzando a las 08:00 horas. Se estima que el tiempo promedio para que un elector ejerza su voto es de aproximadamente 10 a 15 minutos, “dependiendo de la afluencia en las casillas y de la familiaridad del votante con el proceso” (sic). Se instalarán sólo 84 mil 22 casillas en todo el país; en las elecciones federales de 2024 fueron más de 170 mil: más del doble.

Mucha atención: en la parte superior, las boletas tienen el cargo por el que se votará. En la parte inferior vendrá el listado de candidaturas, ordenado alfabéticamente y dividido por género, del lado izquierdo las mujeres y del lado derecho los hombres. Cada persona candidata estará designada con un número que antecede a su nombre. Además, en los recuadros con color rosa se identificará el Poder por el que es postulada cada persona candidata.

Para votar, en las boletas habrán recuadros en blanco, los cuales corresponden a la cantidad de personas candidatas a elegir. Ojo: para seleccionar la candidatura “de tu preferencia” tendrá que poner el número que antecede a su nombre. Recordar que del lado izquierdo votará únicamente por las candidatas mujeres, y del lado derecho pondrás solo los números de los candidatos hombres. No se vayan a confundir. Todas las boletas deberán doblarse y colocarse en una misma urna. Al terminar la votación, no se realizará el escrutinio acostumbrado. Las boletas serán sacadas de la urna única, separadas por colores y colocadas en bolsas de plástico selladas con cinta canela para ser trasladadas al comité electoral distrital correspondiente, donde se hará el conteo.

Obvio: No habrá encuestas de salida, ni conteo rápido ni Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP). Los resultados oficiales se conocerán “dos o tres días después” (sic). Luego vendrán las impugnaciones.

En el caso de la Ciudad de México (CDMX), los ciudadanos y las ciudadanas que acudan a los centros de votación recibirán ¡nueve boletas en total! Nueve. si. De ellas, seis corresponderán al Poder Judicial de la Federación (PJF) y serán entregadas por el Instituto Nacional Electoral (INE). Las tres restantes serán correspondientes a cargos del Poder Judicial de la capital, donde se elegirá otras 133 personas para ocupar el mismo número de vacantes en el PJ local.

Si bien se trata de un gran número de aspirantes, las autoridades del IECM distribuyeron a todos ellos en los 11 distritos electorales que fueron definidos para el proceso electoral en la ciudad. De esa forma, las personas elegirán un número reducido de vacantes el día de la elección. ¿Está claro?

El anterior galimatías, que en sí implica ya un desmadre, es sólo la estructura formal sobre el que estará montada la “histórica” elección. Falta lo peor. El proceso ha estado marcado por una serie de irregularidades, inconsistencias, trampas, confusiones, renuncias, denuncias, carencias y problemas de todo tipo que han generado un clima de caos, de cuyos pormenores --incluido el despilfarro de seis mil 219 millones 213 mil 262 pesos en esta pantomima-- platicaremos en el próximo capítulo. Este desmadre continuará. Válgame.

Francisco Ortiz Pinchetti https://www.sinembargo.mx/author/franciscoortiz/ Fue reportero de Excélsior. Fundador del semanario Proceso, donde fue reportero, editor de asuntos especiales y codirector. Es director del periódico Libre en el Sur y del sitio www.libreenelsur.mx. Autor de De pueblo en pueblo (Océano, 2000) y coautor de El Fenómeno Fox (Planeta, 2001).

Los contenidos, expresiones u opiniones vertidos en este espacio son responsabilidad única de los autores, por lo que SinEmbargo.mx no se hace responsable de los mismos.