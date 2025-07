Los últimos pataleos de Salinas Pliego

Sabe bien que está atrapado y que no tiene salida. Sabe que está perdido y buscará estirar la cuerda hasta que se reviente, provocando incluso a la Presidenta de la República, con la esperanza de que reaccione con toda la fuerza que le confiere su investidura y tener así un buen pretexto para asumirse hasta como perseguido político. Sin embargo, es muy difícil que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pueda dar un paso en falso, cuando tiene la sartén por el mango y todos los instrumentos jurídicos a su alcance para simplemente obligarlo a que cumpla con sus obligaciones de ciudadano y pague, peso sobre peso, los 74 mil millones de impuestos que le adeuda al fisco.

La Presidenta Sheinbaum Pardo jamás lo confrontará en ese resbaladizo y fangoso terreno de las procacidades que tan bien le acomodan a un sujeto sin los más elementales límites que imponen la buena educación, la prudencia y las cualidades de un hombre de bien y honrado, que se respete y respete a los demás. Es evidente que la fortuna no está siempre vinculada con la decencia de las personas gentiles, aunque haya quienes se asuman casi como de la nobleza.

En esta historia, no habrá un final feliz para el empresario Ricardo Salinas Pliego, quien adeuda al Servicio de Administración Tributaria, entre impuestos y multas, 74 mil millones de pesos. Y su desgracia podría profundizarse con los cambios que a partir del lunes primero de septiembre del 2025 se experimentarán en el Poder Judicial de la Federación, donde ya no gozará de la conmiseración interesada de jueces, magistrados o ministros que pudieran protegerlo y abrigarlo para seguir evadiendo el pago de sus impuestos.

Los tiempos de tormenta apenas empiezan para Salinas Pliego, a quien la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recriminó su abusiva agresividad en contra de las mujeres. Este jueves 10 de julio del 2025 la primera mandataria del país se refirió por segundo día consecutivo al dueño de TV Azteca y presidente del Grupo Elektra.

Sheinbaum calificó de “inaceptable" la forma en que Salinas Pliego se dirigió a las periodistas Sabina Berman, Vanessa Romero Rocha y Denise Dresser en una reciente publicación que el empresario compartió a través de redes sociales: “No se puede aceptar. Y, además, como primera mujer Presidenta, me corresponde salir a la defensa”.

“Estos adjetivos ofensivos, particularmente misóginos y machistas, contra tres periodistas no podemos dejarlos pasar. Hay que señalarlo. Y no es un asunto sólo de la Presidenta, sino de la sociedad (…) No es normal, es violencia", reiteró Sheinbaum Pardo, quien atribuye la furia de Salinas Pliego contra periodistas a la irritación que le provoca el que se exhiba públicamente su adeudo con el fisco y las argucias legales a las que su equipo de abogados ha recurrido durante más de una década para eludir el cumplimiento de sus obligaciones ciudadanas.

Mal pinta el año para Salinas Pliego pues este miércoles 9 de julio del 2025 magistrados del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito fallaron en contra TV Azteca, tras perder un recurso de amparo que promovió contra el pago de Impuestos Sobre la Renta (ISR), correspondiente al ejercicio de 2009. En sesión pública, los magistrados determinaron por unanimidad que la empresa de Ricardo Salinas Pliego deberá pagar una 3 mil 527 millones de pesos al Servicio de Administración Tributaria (SAT) por la omisión de impuestos.

Esta sentencia se suma a la del pasado 19 de junio del 2025 emitida por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa que concluyó que Grupo Elektra, de Ricardo Salinas, debe pagar otros 2 mil millones de pesos, generados por un adeudo fiscal desde 2012. Y apenas el reciente 29 de junio del 2025, otro tribunal determinó que Grupo Elektra deberá pagar aproximadamente 2 mil millones de pesos producto de un adeudo fiscal por omitir el pago del Impuesto Sobre la Renta del ejercicio de 2010.

En mayo pasado, según documentó nuestro diario digital SinEmbargo.mx, el empresario Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, sufrió una drástica reducción del 63.4 por ciento en su fortuna durante el último año, según el ranking de multimillonarios 2025 publicado por la revista Forbes. Este colapso financiero, que llevó su patrimonio de 13 mil 400 millones de dólares en 2024 a 4 mil 900 millones en 2025, lo posiciona como el multimillonario mexicano más afectado en el periodo y lo relegó al puesto 734 a nivel global, un descenso de 144 lugares.

Ayer el dólar se cotizó a 18.61 pesos. Traducida la deuda de Salinas Pliego a dólares representaría 3 mil 976 millones de dólares. Su saldo a favor, con respecto a la fortuna total que le atribuye Forbes, sería de 924 millones de dólares si pagará todos sus adeudos con el fisco. Siempre y cuando no tenga pendientes por ahí otras cuentas.

El riesgo para Salinas Pliego es que sus adeudos fiscales pudieran traducirse en delitos fiscales. En el artículo 108 del Código Fiscal de la Federación se establece que “comete el delito de defraudación fiscal quien con uso de engaños o aprovechamiento de errores, omita total o parcialmente el pago de alguna contribución u obtenga un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal. La omisión total o parcial de alguna contribución a que se refiere el párrafo anterior comprende, indistintamente, los pagos provisionales o definitivos o el impuesto del ejercicio en los términos de las disposiciones fiscales”.

El mismo artículo 108 del Código Fiscal de la Federación advierte que comete el delito de defraudación fiscal quien con uso de engaños o aprovechamiento de errores, omita total o parcialmente el pago de alguna contribución u obtenga un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal; quien manifieste datos falsos para realizar la compensación de contribuciones que no le correspondan; quien declare pérdidas fiscales inexistentes.

En tanto que el Artículo 109 del Código Fiscal de la Federación señala que comete el delito de Defraudación Fiscal quien “consigne en las declaraciones que presente para los efectos fiscales, deducciones falsas o ingresos acumulables menores a los realmente obtenidos o valor de actos o actividades menores a los realmente obtenidos o realizados o determinados conforme a las leyes”.

Sólo la autoridad fiscal podría determinar si en algún momento Ricardo Salinas Pliego podría estar en alguno de estos supuestos que contempla la ley. Eso sólo lo sabremos cuando los litigios del dueño de Grupo Elektra y de Televisión Azteca se encuentren en el proceso más delicado y crítico de su confrontación con el Servicio de Administración Tributaria y con el Gobierno de México. Y para entonces, ya no habrá quien, desde el Poder Judicial, pueda tratarle con generosidad y benevolencia.

Las groseras provocaciones de Salinas Pliego a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo difícilmente tendrán el efecto y la reacción por él esperada. El presidente del Grupo Elektra tendrá que ajustarse a lo que establecen las leyes y finalmente pagará sus adeudos fiscales. No podría descartarse que en España ya es reservada alguna espléndida mansión para su retiro dorado, como el que disfrutan algunos expresidentes y políticos mexicanos, temerosos de que les pueda alcanzar el largo brazo de la justicia.

Pedro Mellado Rodríguez https://www.sinembargo.mx/author/pedromellado/ Periodista que durante cinco décadas ha sido un acucioso y crítico observador de la vida pública en el país. Ha cubierto todas las fuentes informativas y ha desempeñado todas las responsabilidades posibles en medios de comunicación. Ha trabajado en prensa, radio, televisión y medios digitales. Su columna Puntos y Contrapuntos se ha publicado desde hace cuatro décadas, en periódicos como El Occidental, Siglo 21 y Mural, en Guadalajara, Jalisco. Tiene estudios de derecho por la Universidad de Guadalajara y durante una década fue profesor de periodismo en el ITESO, la Universidad Jesuita de Guadalajara. Es autor del libro Las Naves Nodrizas de la Comunicación y el Periodismo (Taller Editorial La Casa del Mago, Guadalajara, 2022).

Los contenidos, expresiones u opiniones vertidos en este espacio son responsabilidad única de los autores, por lo que SinEmbargo.mx no se hace responsable de los mismos.