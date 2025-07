La Presidenta pide a empresas no usar "intermediarios" para arreglar deudas con Pemex

Este año, al 31 de marzo, se reportó una disminución del 20 por ciento en la deuda de proveedores de Pemex luego del pago de 147 mil millones de pesos este 2025, pero el monto aún asciende a 404 mil millones de pesos.

Ciudad de México, 11 de julio (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió este viernes a las empresas proveedoras de servicios a las que Petróleos mexicanos (Pemex) les debe millones de pesos que no caigan en fraudes de “coyotes” que prometen subirlos en la lista de pagos y presenten su denuncia.

“No caigan en los ‘coyotes’. Hay mucho ‘coyote’. Lo dije aquí alguna vez: Si Pemex les debe recursos, es de manera directa, no tienen por qué andar usando un intermediario, que les va a cobrar una parte y que no tiene ninguna capacidad de acelerar un pago ni de nada. La relación es directa: de Pemex a los proveedores. Y se está resolviendo”, afirmó la Presidenta Sheinbaum en Palacio Nacional.

Esta semana la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) manifestó su profunda inquietud por el creciente adeudo que Petróleos Mexicanos mantiene con miles de empresas proveedoras, en su mayoría micro, pequeñas y medianas empresas mexicanas que hoy enfrentan una severa crisis financiera que ha causado despidos o quiebres.

⛽ En Coparmex alertamos sobre los adeudos que @Pemex mantiene con miles de proveedoras, principalmente MiPyMEs, que hoy enfrentan una grave crisis financiera. ⚠️ Cada factura pendiente pone en riesgo empleos, operaciones y el sustento de miles de familias que dependen de estas… pic.twitter.com/NMI6ED7bqM — Coparmex Nacional (@Coparmex) July 10, 2025

Al 31 de marzo de este año se reportó una disminución del 20 por ciento en la deuda de proveedores luego del pago de 147 mil millones de pesos este 2025, pero el monto aún asciende a 404 mil millones de pesos.

“Cada factura pendiente representa el sustento de familias que dependen de empresas proveedoras en riesgo de cerrar. Muchas ya han tenido que reducir personal, cancelar operaciones o detener proyectos. En los casos más extremos, empresarios han perdido su patrimonio personal por no poder enfrentar compromisos fiscales, laborales o financieros derivados del incumplimiento de pagos por parte de Pemex”, expuso la Coparmex en un comunicado.

La afectación, informó Coparmex, se concentra especialmente en zonas clave para el desarrollo energético del país como Ciudad del Carmen, Tapachula, Hidalgo, Irapuato, Tamaulipas, Oaxaca, Reynosa, Tabasco, Tampico y Veracruz.

Además, distintas empresas han denunciado “presiones indebidas y posibles actos de corrupción” al interior de Pemex para liberar pagos legítimamente adeudados.

“No podemos permitir que el cobro por servicios contratados derive en procesos opacos o condicionados”, requirió.

Por ello el sector empresarial pidió al Gobierno Federal y a la dirección general de Pemex para que se transparente el estado actual de los adeudos, se establezca un calendario público, claro y verificable de pagos, y se garantice que ninguna empresa tenga que recurrir a prácticas irregulares para obtener lo que legalmente le corresponde.

Al respecto, la Presidenta Sheinbaum comentó que “mucho se da por terceros que engañan a un proveedor y le dicen: ‘Si vas conmigo, yo te cobro el 10 por ciento de lo que te deben, yo voy a hacer que subas en la lista de proveedores para que te paguen más pronto’. Eso no, no tiene cabida. Entonces: no se acerquen a ‘coyotes’; la relación es directa. Y lo que está haciendo Pemex, primero, además, son los pequeños, pagarles a los pequeños. Y se va a cubrir la deuda de manera integral, se está cubriendo. Pero no… cero ‘coyotaje’, de cualquier tipo”, finalizó.

