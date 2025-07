Harfuch, no se lo digas a Noroña

En la mesa de la controversia se encuentra la valoración del trabajo que realiza el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, integrante del gabinete presidencial. Hay críticas, pero también se empiezan a generar reconocimientos por golpes que ha dado al crimen organizado, por ejemplo el enorme decomiso del llamado “huachicol”.

Cierto que eso es espectacular, penetra mediáticamente, pero los éxitos no van acompañados de procesos penales instaurados con imputados de carne y hueso ante los aparatos de justicia. Pareciera que los delincuentes son fantasmas.

Entre las valoraciones que he escuchado se le asigna a Harfuch una dualidad que habrá que tener a la vista con la dosis de escepticismo que por su gravedad le corresponde. Por un lado, su asiento en el gabinete, y por otra su conexión con la inteligencia norteamericana, en la era Trump, que al parecer tiene surtos en puertos mexicanos, poderosos barcos que monitorean al territorio nacional. En ese sentido, se le considera como parte del aparato norteamericano. Quién lo sabe.

Pero la miga de esta entrega lleva destinatario diverso, y se trata de la conducta política del Legislador Gerardo Fernández Noroña, a punto de dejar la presidencia del Senado de la República, quien se duele de lo “inaccesible” que le ha resultado comunicarse con García Harfuch. Lo hace en un contexto en el que habla de “puñaladas traperas por la espalda”.

No estaría mal recomendarle al senador de MORENA la lectura de El espíritu de las leyes, de Montesquieu, donde se define la división de poderes en un estado, lo que deviene en la ubicación de cada quién. Esto no significa que no haya colaboración, pero es evidente que por la magnitud de problemas que tiene el Secretario de Seguridad debe rendirle cuentas principalmente a la Presidencia, sacando su encargo del lugar donde el parloteo –hoy de extrema mala calidad– es lo principal.

No estoy para dar consejos, pero tengo la opinión de que Omar García Harfuch actúa bien en relación al Senador, seguramente porque sabe de su predilección por el protagonismo barato y la explotación pública de información sensible que, seguro estoy, el parlamentario emplearía para mostrarse no sólo arrogante, que ya lo es, sino poderoso. Aquí encontramos el contraste entre profesionalismo y el temor fundado a la verborragia.

No minimizo la responsabilidad que tiene cualquier Senador que encabece la Cámara alta, más cuando forma parte del mismo partido gobernante. Pero, como dice vieja definición de la justicia, a cada quién lo suyo.

Y no para ahí mi crítica al Senador Noroña, porque al traer adosado a su personalidad, y de manera inherente un micrófono y una gran bocina, habla tanto que cuando se hace el balance, resulta que perjudica a la propia presidenta, al parecer sin darse cuenta de ello.

Pero el “inaccesible” Harfuch hace bien, insisto, en manejar con la secrecía y sagacidad que requieren sus acciones, como para correr el riesgo de compartirlas con alguien que seguramente banalizaría cierta información, echando a perder los golpes que se le acreditan como buenos al Secretario.

Menos mal que ya bajará del presidium al escaño donde, porqué no, se retará a duelo con su némesis panista, de origen morenista, Lilly Téllez, y obtendrá sus desahogos y hará la debida catarsis. Y vaya que son enemigos complementarios.

Jaime García Chávez https://www.sinembargo.mx/author/jaime-garcia-chavez/ Político y abogado chihuahuense. Por más de cuarenta años ha dirigido un despacho de abogados que defiende los derechos humanos y laborales. Impulsor del combate a la corrupción política. Fundador y actual presidente de Unión Ciudadana, A.C.

