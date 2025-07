Te pareces tanto, pero tanto, tanto

No somos iguales, proclaman una y otra vez los militantes de Morena. El problema es que se parecen tanto, pero tanto, tanto, que ya no es posible diferenciarlos. Y cómo no se iban a parecer si de ahí vienen todos, o casi todos, del PRI, del PRD o del PAN.

Los liderazgos morenistas salieron a defender a Adán Augusto porque en las redes sociales algunos mal pensados compararon la relación del líder morenista en el Senado, con el prófugo de Hernán Bermúdez Requena, apodado el “Comandante H”, con la que tuvo el Presidente Calderón con García Luna. La comparación es correcta: ambos, Felipe Calderón y Adán Augusto López decidieron como jefes de un poder Ejecutivo quiénes serían sus secretarios de seguridad. Si el expresidente es responsable, y yo creo que sí lo es, el exgobernador también. De ahí a que sean culpables, es otra cosa. Nadie puede ser culpado por los delitos que cometen otras personas. Adán Augusto López tiene claramente una responsabilidad política por la descomposición de la seguridad en Tabasco, y eso no lo puede eludir.

Pero en lo que más se parecen los morenistas a los de otros partidos es en su capacidad autodestructiva. Quien está persiguiendo políticamente a Adán Augusto no son los partidos de oposición (ni para eso les alcanza) sino los propios morenistas. Más allá de los delitos cometidos por Bermúdez y de la responsabilidad del exsecretario de Gobernación en la descomposición de Tabasco, lo que hay es una lucha política por el control de tabasco con el Gobernador Javier May y su Secretario de Gobierno, José Ramiro López Obrador. “Pepín”, como le apodan, es el tercero en la familia y el más incómodo de los hermanos del expresidente, pues se ha visto involucrado en varios escándalos, desde malversación de fondos y venta ilegal de terrenos, cuando era Alcalde de Macuspana, hasta ser beneficiario de programas sociales ya en el sexenio de su hermano. El “Pepín” se ha negado consistentemente a hacer su declaración patrimonial alegando que esos son datos confidenciales. Todo un demócrata, pues.

¿Las disputas internas significan que Morena podría perder el poder? No. Por el contrario, de lo que hablan las disputas intestinas del partido en el poder es de la falta de contrapesos. Saben que en estados como Tabasco, donde Javier May ganó con 80 por ciento y el segundo lugar no llegó ni al siete por ciento se pueden partir y agarrarse a golpes y uno de ellos seguiría ganando.

¿De qué lado estará el expresidente López Obrador, de su “hermano” Adán Augusto, como lo nombró en una Mañanera, o con su hermano “Pepín”? De ninguno, pues gane quien gane, él gana. Lo único que no puede permitir el expresidente es que la sangre llegue al río, o, mejor dicho, que salpique al partido.

Si esta historia le suena conocida es porque se parecen tanto, pero tanto, tanto.

Diego Petersen Farah

