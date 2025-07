Un puñado de israelíes y dos ONGs fuertes recuperan su voz: acusan GENOCIDIO en Gaza

Ciudad de México, 28 de julio (SinEmbargo).– El Presidente de Estados Unidos (EU) dijo este lunes que los niños en Gaza “se ven muy hambrientos” y que “tenemos que alimentar a esos niños”. Es un reconocimiento de que algo no está bien en Gaza. Donald Trump no hablará nunca, seguramemte, de genocidio, pero este gesto indica que está en desacuerdo con la élite gobernante israelí que ha negado que alguien esté muriendo de hambre allí.

Algo está cambiando. El apoyo del pueblo israelí (los que nacidos en Israel, en su mayoría judíos) a la matanza en Palestina parece unánime, pero dos de los más importantes grupos de derechos humanos de Israel dijeron este lunes que se estaba “cometiendo genocidio” en Gaza. La declaración es muy importante porque todavía hay quien discute si esa matanza y la destrucción no pasó hace tiempo una línea roja moral. Muchas comunidades judías en la diáspora han evitado pronunciarse, y dejar que Benjamín Netanyahu y su grupo compacto continúen con sus planes de limpieza étnica.

Además, ayer hubo una movilización en Israel. Gente que denuncia el horror. Israelíes que se manifiestan en contra de lo que describen como “atrocidades cometidas en su nombre en el enclave palestino”. Los manifestantes israelíes alzan retratos de niños palestinos asesinados en Gaza. Académicos, escritores, políticos y líderes militares retirados acusan al Gobierno israelí de asesinatos indiscriminados y crímenes de guerra, de acuerdo con una reseña en The New York Times.

Kershner agrega: “Pero en los últimos meses, una minoría pequeña, pero cada vez más activa, ha hecho angustiosos llamados a poner fin a la guerra por razones morales, aunque muchos israelíes ni siquiera son conscientes de que tales protestas están ocurriendo. Muchos de los manifestantes quizá apoyaron el derecho de Israel a la legítima defensa tras el ataque de Hamás, pero muchos ahora afirman que ha ido demasiado lejos y que contraviene sus valores”.

–Estamos al borde del abismo –dijo a la periodista Tamar Parush, de 56 años, profesora de sociología.

B'Tselem, un grupo de derechos humanos que documenta los efectos de las políticas israelíes sobre los palestinos, y Médicos por los Derechos Humanos-Israel denunciaron que su Gobierno está cometiendo un genocidio. El anuncio marca la primera vez que importantes grupos israelíes de derechos humanos concluyen públicamente que la guerra de Gaza es un genocidio. Este señalamiento lo habían asumido organizaciones como Amnistía Internacional, pero algo se está moviendo dentro de Israel, donde las voces de denuncia son contadas.

En un informe titulado “Nuestro genocidio”, B’Tselem citó los efectos devastadores de la guerra de Israel sobre los palestinos comunes para apoyar su afirmación. El asesinato de decenas de miles de palestinos en Gaza; la destrucción de enormes áreas de ciudades palestinas; el desplazamiento forzado de casi la totalidad de los dos millones de habitantes de Gaza; la restricción de alimentos y otros suministros vitales.

Israel cometió una “acción coordinada para destruir intencionalmente la sociedad palestina en la Franja de Gaza”, escribió la organización. “En otras palabras: Israel está cometiendo genocidio contra los palestinos en la Franja de Gaza”.

As Israelis and Palestinians who live here and are exposed on a daily basis to testimonies and lived realities, it is our duty to speak the truth and say in the clearest way: Israel is committing genocide - this is our genocide.

We believe that it is our duty to speak truth from… pic.twitter.com/mfBRu9WGCP

— B'Tselem בצלם بتسيلم (@btselem) July 28, 2025