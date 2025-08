"Quieren que le vaya mal a México": Sheinbaum sobre la oposición tras acuerdo con EU

La Presidenta Sheinbaum acusó de "vendepatrias" a aquellos opositores que cuestionaron la prórroga alcanzada con Trump para evitar la entrada de más aranceles, luego de que senadores del PRI, PAN y MC consideraran que el acuerdo de extender las negociaciones 90 días más era apenas "patear el bote" hacia adelante.

Ciudad de México, 1 de agosto (SinEmbargo).– La Presidenta Claudia Sheinbaum respondió este viernes a las críticas de la oposición tras el acuerdo de atrasar 90 días la nueva amenaza de aranceles del Gobierno de Donald Trump, afirmando que estas figuras sólo esperan que le vaya mal a México para sacar ventaja política, y que son "vendepatrias" por su postura.

"Particularmente la oposición, no importa lo que hagamos, ellos quieren que les vaya mal a México. Esa es su visión. Como quieren que le vaya mal al Gobierno de México no les importa que afecte al pueblo de México cualquier situación. Ellos hubieran querido que Estados Unidos (EU) hubiera subido los aranceles, porque entonces hubieran tenido una narrativa, una cantaleta: ‘Ya ven, les dijimos, qué mal lo está haciendo el Gobierno de México, qué mala relación hay entre México y el Gobierno de Estados Unidos’", dijo la mandataria en su conferencia matutina.

"Cualquiera que hubiera sido el resultado el día de ayer ellos hubieran estado en contra. Bueno, peor aún, tienen un personaje como el presidente del PRI, de malísima fama, con escándalos de corrupción que acompañan su carrera política, yendo a EU a denunciar falsedades. Además de que quieren que le vaya mal a México: vendepatrias. No tiene otro nombre", afirmó Sheinbaum en referencia a Alejandro Moreno Cárdenas, conocido como "Alito".

"Que la Presidenta Sheinbaum me llame ‘vendepatrias’ sñolo confirma el nivel de cinismo con el que gobiernan. Les incomoda que hable fuerte, que señale de frente, que no les tenga miedo. Les incomoda que en Estados Unidos sí se pueda denunciar lo que aquí quieren ocultar. ¿Vendepatrias? Vendepatrias es quien encubre a los criminales, quien pacta con el crimen organizado, quien usa al Estado para callar opositores y proteger a sus cómplices", respondió este viernes el dirigente nacional priista.

El jueves, "Alito" Moreno –quien amenazó al Gobierno mexicano y a Morena, el partido oficialista, de denunciarlos ante autoridades de Estados Unidos y organismos internacionales– afirmó tras el acuerdo de prórroga entre México y EU que era apenas "una oportunidad, no un respiro". "Hay que enfrentar con seriedad lo que ha dañado la relación bilateral: la infiltración del crimen organizado en la política", acusando a diversos funcionarios y políticos morenistas de supuesta colusión con el crimen organizado.

Otro priista, el coordinador de los Senadores Manuel Añorve, afirmó que con la prórroga "sólo están pateando el bote, estoy escuchando como si fuera un gran triunfo y, con todo respeto, deben cerrar la negociación”. "La prórroga da un respiro, pero no resuelve de fondo los riesgos para sectores clave como el acero, la industria automotriz y el jitomate", dijo por su parte el líder de los senadores de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda.

Por su parte, el líder panista Ricardo Anaya dijo que la oposición no acepta "esta actitud de brazos caídos de ‘nosotros ya hicimos lo que se podía’, no. Le exigimos al Gobierno que haga todo lo que esté en sus manos para evitar la imposición de aranceles, porque si se imponen esos aranceles va a ser la debacle para la economía mexicana, que ya de por sí viene en picada".

A esto también respondió la Presidenta Sheinbaum en su "mañanera" de este viernes. "Y sus compañeros del PAN no cantan mal las rancheras. Senadores, buscando ir a EU a hablar mal de México. Ayer México ganó. (…) También hay medios que no consideran esto algo bueno, buscan el fracaso del Gobierno y no se van a quedar con las ganas. Pero el apoyo popular de nuestro Gobierno es muy alto, porque no hemos traicionado al pueblo, sino que además la economía mexicana va bien. Crecimiento del 0.7 por ciento y la visión de largo plazo que tenemos con el Plan México", dijo la mandataria.

Asimismo, Sheinbaum habló de la prórroga conseguida con EU. "En ese marco, hemos buscado no confrontarnos, defendiendo nuestros principios, no hemos cedido en nada, buscando una buena relación en distintos temas, manteniendo nuestro proyecto, y nos permite decir que somos de los países menos afectados. ¿Hay afectaciones? Sí, traemos el arancel del 50 por ciento en el acero y aluminio, menor al 25 por ciento en lo automotriz, por descuentos relacionados con fabricación de partes, y otro, pero finalmente lo que nos afecta a nosotros les afecta al mundo", explicó.

"En este marco, hay beneficios de lo que logramos: un porcentaje muy grande de mercancías que sigue teniendo cero arancel. Sigue manteniendo las ventajas del T-MEC (Tratado México, Estados Unidos y Canadá). Es con cabeza fría, entendiendo y dando argumentos, y buscando la mejor salida posible", concluyó.

A diferencia de la oposición, el Consejo Coordinador Empresarial, vio la prórroga como una buena noticia. "Desde el CCE reconocemos la labor del Gobierno de México, encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum, por lograr un aplazamiento de 90 días en la entrada en vigor de los aranceles anunciados por EU. Este acuerdo, alcanzado mediante el diálogo directo con el presidente Trump, representa un paso importante para proteger el comercio bilateral, las cadenas de valor integradas y millones de empleos en ambos países", señaló en un mensaje en redes sociales.

"Como sector empresarial, reiteramos nuestra disposición a seguir colaborando con el Gobierno de México en la construcción de soluciones que fortalezcan nuestra relación estratégica con Norteamérica, impulsen la competitividad regional y brinden certidumbre a la inversión", indicó.