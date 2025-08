Los consumidores frente al genocidio

El uso del hambre como arma de guerra en Gaza ha sido documentado y denunciado por múltiples organismos internacionales. Desde octubre de 2023, Israel ha impuesto un bloqueo total de alimentos, agua, electricidad y combustible a la Franja de Gaza, en lo que el Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación ha descrito como un "caso claro de hambruna intencional", utilizada para castigar colectivamente a la población palestina. (1)

Recientemente, la Relatora Especial de la ONU, Francesca Albanese, presentó un informe al Consejo de Derechos Humanos en el que califica lo ocurrido en Gaza como un genocidio, cuyo núcleo operacional incluye la hambruna impuesta como táctica de guerra. Albanese documentó que la destrucción sistemática de infraestructura básica —como hospitales, viviendas y tierras cultivables—, junto con el corte intencional del suministro de alimentos, agua y energía, constituyen intentos deliberados de infligir condiciones de vida que destruyan al pueblo palestino, en parte o en su totalidad. (2)

En su informe "Anatomía de un genocidio", expuso que la retórica deshumanizante utilizada por líderes gubernamentales y militares de Israel, sumada al bloqueo, los desplazamientos masivos y la violencia indiscriminada, cumple con los criterios del Convenio para la Prevención del Genocidio. También alertó que el genocidio continúa porque alimenta una economía global basada en beneficios empresariales, en la que operan decenas de corporaciones que financian o proveen logística al Estado israelí. (3)

¿Quién financia y sostiene este genocidio?

Para entender el genocidio en Gaza, no basta con mirar a los tanques y drones que disparan. Hay que mirar también quiénes los financian, quiénes los respaldan, y quiénes se benefician.

Detrás del bloqueo, de los bombardeos y de la impunidad con la que actúa el Estado de Israel, hay redes de poder económico, político y corporativo que hacen posible la maquinaria de destrucción.

“Estados Unidos ha sido durante décadas el principal financiador militar de Israel. En noviembre de 2023, el Congreso de EU aprobó un paquete de ayuda militar por 14.5 mil millones de dólares (4). Para octubre de 2024, se habían destinado al menos 17.9 mil millones de dólares en ayuda militar desde el inicio de la guerra, incluyendo sistemas de defensa como Iron Dome y municiones de precisión (5).

Con ese apoyo económico se financian compras de armas avanzadas, el desarrollo de sistemas de vigilancia y se sostiene la estructura de los asentamientos ilegales. Además, el respaldo diplomático es total: en el Consejo de Seguridad de la ONU, EU ha usado su veto cerca de 50 veces específicamente para bloquear resoluciones críticas con Israel” (6).

Corporaciones cómplices: Coca-Cola

Muchas empresas multinacionales tienen vínculos directos con la ocupación israelí. Una de las más simbólicas y activas es Coca-Cola.

¿Por qué Coca-Cola es un blanco prioritario en la campaña de boicot?

Su franquicia en Israel (Central Bottling Company) opera una planta embotelladora en Atarot, en Jerusalén Este, considerada construida sobre tierras palestinas ocupadas, ilegales según el derecho internacional (7).

En segundo lugar, Coca-Cola ha sido reconocida por el gobierno israelí por su “apoyo al Estado”. Ha recibido premios públicos por su contribución a la economía israelí, incluso en medio de ataques contra Gaza (8).

Además, Coca-Cola ha sido vinculada con el financiamiento de organizaciones como Im Tirtzu, un grupo extremista acusado de negar la Nakba y promover el despojo de tierras palestinas (9).

Y mientras tanto, intenta limpiar su imagen promoviendo causas ambientales y de diversidad. Es lo que se conoce como greenwashing y pinkwashing: usar discursos progresistas para blanquear su rol en un contexto de apartheid y ocupación.

En 2023, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos incluyó a Coca-Cola Israel en la lista oficial de empresas que operan en asentamientos ilegales y se benefician económicamente de la ocupación (10).

Y según Human Rights Watch, las empresas que operan en estos territorios violan principios fundamentales de derechos humanos y contribuyen directamente a las violaciones sistemáticas contra el pueblo palestino (11).

Coca-Cola no es la única empresa involucrada. Según el reciente informe de la Relatora Especial Francesca Albanese, cientos de corporaciones globales están embebidas en lo que ella denomina la “economía del genocidio”, operando en sectores clave como armas, tecnología, finanzas, construcción y turismo. Empresas como Lockheed Martin, Microsoft, Amazon, Palantir, IBM, Caterpillar, Volvo, Hyundai, e incluso plataformas como Airbnb y Booking.com, han sido identificadas como facilitadoras del control militar, demoliciones, vigilancia masiva, y expansión de asentamientos (12).

Los gigantes financieros BlackRock, Vanguard, BNP Paribas, Barclays, AXA y Allianz financian armamento o compran bonos del Estado israelí, abasteciendo recursos económicos para la invasión y el mantenimiento de la ocupación. Estas empresas generaron ganancias extraordinarias durante la ofensiva: el valor de mercado en la bolsa de Tel Aviv subió un 179 por ciento, sumando más de 157.9 mil millones en beneficios. (13)

¿Qué podemos hacer como consumidores?

Se trata de cómo fluyen los recursos que sostienen una ocupación militar. Y de la decisión consciente de romper ese ciclo.

No podemos detener las bombas, pero sí podemos dejar de financiarlas. Cada peso que gastamos es una decisión. Si una empresa lucra con el genocidio, no merece nuestro consumo. Boicotear, es decir: yo no soy cómplice. Es una forma de cuidar la vida, desde donde estamos. Porque, aunque estemos lejos… no estamos ciegos, ni somos indiferentes.

Agradezco a Avelina Landeverde y a Ana Larragaña del equipo de El Poder del Consumidor su investigación para esta columna.

