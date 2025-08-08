FGR detiene a implicado en homicidio de delegado en Tamaulipas; es de "Los Metros"

Redacción/SinEmbargo

08/08/2025 - 12:56 pm

Las autoridades federales capturaron este viernes al primero de los probables responsables del homicidio del Fiscal Federal en Tamaulipas, Ernesto Cuitláhuac Vásquez Reyna.

Ciudad de México, 8 de agosto (SinEmbargo).- Elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional, detuvieron este viernes a Jaret Roberto “N”, integrante de "Los Metros", facción del Cártel del Golfo, por su presunta participación en el asesinato del Fiscal Federal en Tamaulipas, Ernesto Cuitláhuac Vásquez Reyna, ocurrido el lunes en la entidad.

De acuerdo con la dependencia, la captura se logró gracias a un trabajo coordinado entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal y las Fuerzas Armadas, quienes obtuvieron información clave que permitió identificar un vehículo utilizado por los agresores el día del crimen.

A raíz de ello, las autoridades dieron con el paradero de Jaret Roberto "N", quien fue localizado en un centro de rehabilitación, en Reynosa, donde se escondía; y en el cual se le encontraron dos armas largas, cargadores, cartuchos, y droga.

Asimismo, los datos hallados en su celular permitieron establecer, con toda precisión, su participación directa en el homicidio referido, en su calidad de miembro de “Los Metros”, facción del denominado “Cártel del Golfo”, que es uno de los principales responsables del huachicol fiscal en Tamaulipas.

Las autoridades señalaron que este mismo día se judicializará al detenido, mientras continúan las investigaciones para dar con el paradero de los demás implicados en el ataque.

Cabe mencionar que el delegado de la FGR en Tamaulipas, Ernesto Vázquez Reyna, fue asesinado este lunes en Reynosa, luego de que el vehículo en el que viajaba junto a sus escoltas explotara. De acuerdo con testigos, el estallido ocurrido sobre el Bulevar Hidalgo habría sido parte de un ataque directo.

Además, versiones preliminares señalan que, tras el estallido, Vázquez Reyna intentó alejarse de la camioneta en llamas, pero fue interceptado por hombres armados que le dispararon, provocándole la muerte en el lugar.

La zona fue acordonada por autoridades federales y estatales mientras peritos realizaban el levantamiento de indicios.

Ante los hechos, el Gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, condenó el asesinato de Ernesto Vázquez y expresó su solidaridad con la familia de la víctima.

A través de un mensaje en redes sociales, aseguró que su Gobierno mantiene total disposición para colaborar con la FGR y con el Gobierno de México en las investigaciones, con el objetivo de lograr justicia y avanzar en la construcción de la paz en el estado:

"Desde el Gobierno de Tamaulipas condenamos el crimen del delegado de la FGR en el estado. Nos solidarizamos con su familia y reiteramos nuestra total disposición para coadyuvar con la Fiscalía y el Gobierno de México en la búsqueda de justicia y la construcción de la paz".

