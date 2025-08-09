¡No caigas! Bienestar advierte que el “Bono Mujer” no existe y podría ser una estafa

Redacción/SinEmbargo

08/08/2025 - 9:29 pm

Gobierno desmiente el “Bono Mujer”.

La Coordinación de los Programas para el Bienestar advirtió que el supuesto “Bono Mujer” de dos mil 750 pesos es falso y recomienda consultar sólo páginas oficiales que finalicen con “gob.mx”.

Ciudad de México, 8 de agosto (SinEmbargo).- El Gobierno de México, a través de la Coordinación General de los Programas para el Bienestar, emitió un aviso para alertar a la población sobre la circulación de un supuesto “Bono Mujer” que ofrece un pago de dos mil 750 pesos para mujeres de entre 18 y 63 años.

En su mensaje, aclararon que esta información es falsa, y no existe ningún programa oficial con ese nombre ni con esas características.

Y aclararon: el único apoyo oficial vigente para mujeres en esa línea es la Pensión Mujeres Bienestar, destinada a mexicanas de 60 a 64 años, y cuya inscripción se realiza de forma presencial, sin trámites digitales ni registros en línea.

Gobierno desmiente el “Bono Mujer”.
La Pensión Mujeres Bienestar es el único apoyo oficial; el “Bono Mujer” no existe. Foto: Bienestar

Carlos Torres Rosas, secretario técnico del Gabinete de la Presidencia y coordinador general de los Programas para el Bienestar, también dejó claro que el Gobierno federal no entrega ningún bono a mujeres menores de 60 años y pidió a la población no caer en fraudes.

La dependencia reiteró que la única fuente confiable de información oficial sobre los programas sociales son las páginas con dominio “gob.mx”. Cualquier otra página o mensaje que ofrezca bonos o apoyos de manera distinta debe ser ignorado y reportado.

Asimismo, el Gobierno mexicano hizo un llamado a no hacer clic en enlaces sospechosos, no proporcionar datos personales a fuentes no oficiales y evitar cualquier solicitud de pago para supuestas inscripciones o registros.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

