Tribunal niega amparo a Emilio Lozoya para prescribir el caso de Agronitrogenados

Redacción/SinEmbargo

19/08/2025 - 10:22 pm

Tribunal de la Cdmx niega amparo a Emilio Lozoya en el caso de Agronitrogenados.

Emilio Lozoya sufrió un revés en su caso, luego de que un Tribunal Colegiado ratificara que todavía investigado por el delito de recursos de procedencia ilícita.

Ciudad de México, 19 de agosto (SinEmbargo).- Un Tribunal Federal determinó este martes negar un amparo a Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), quien pidió declarar prescripción del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, en el caso de la compra de la planta Agronitrogenados.

El Tercer Tribunal Colegiado de la Ciudad de México ratificó que no proscribe el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita por el que el exfuncionario de Enrique Peña Nieto adquirió la empresa productora de fertilizantes con un sobreprecio de 216 millones de dólares

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), Lozoya incurrió en lavado de dinero, cohecho y ejercicio indebido del servicio público al haber aceptado en 2013 un soborno de 3.4 millones de dólares de la empresa Altos Hornos de México (AHMSA) para comprar Agronitrogenados.

Emilio Lozoya, exdirector de Pemex. Foto: Diego Simón Sánchez, Cuartoscuro.

Lozoya pretendía que un Juez de control con residencia en el Reclusorio Norte resolviera la prescripción de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, ya que en julio de 2024 se le negó al exfuncionario la protección de la justicia, al declarar improcedente el incidente de sobreseimiento para extinguir su responsabilidad penal por prescripción.

El que fuera director de Pemex de 2012 a 2016 fue detenido en Málaga, España, el 13 de febrero de 2020 tras meses de estar prófugo, acusado de recibir sobornos de la constructora brasileña Odebrecht en la campaña presidencial de Peña Nieto y participar en la compraventa irregular de la planta de fertilizantes Agronitrogenados.

Respecto a Odebrecht, la FGR señala que esta transnacional habría pagado esa cifra millonaria a Lozoya para que en el futuro el Gobierno de Peña Nieto ganara una licitación valorada en 115 millones de dólares para remodelar una refinería.

El caso Lozoya se estanca

En febrero de este año, Alejandro Gertz Manero, el Fiscal General de la República, denunció que el proceso contra Emilio Lozoya Austin está detenido por trabas judiciales y aseguró que la Fiscalía General de la República (FGR) ha cumplido su labor. Señaló que la causa penal contra el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) sigue vigente, pero que enfrenta "chicanadas" que impiden su resolución.

El titular de la FGR también criticó que, pese a los esfuerzos del Gobierno para llevar a Lozoya ante la justicia, los jueces obstaculizan el caso. Aseguró que la Fiscalía presentó todas las pruebas necesarias, pero que enfrenta "cinismo" por parte del Poder Judicial.

Según el Fiscal, la falta de resoluciones rápidas permite que procesados con recursos dilaten los juicios mediante estrategias legales. "Cuando tenemos una audiencia en menos de un año, ya es un milagro", dijo.

Las más leídas
El periodista Genaro Lozano fue propuesto por la Presidenta Claudia Sheinbaum como Embajador de México en Italia.
1

Sheinbaum propone al comunicador Genaro Lozano como Embajador de México en Italia

Pablo Antonio Jiménez Pons, yerno del fugitivo Hernán Bermúdez Requena, acusado de ser el fundador y jefe del grupo criminal “La Barredora” cuando era secretario de Seguridad Pública de Tabasco, renunció a la dirección general de Planeación Sectorial de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas (SOTOP) del gobierno de Javier May.
2

El yerno de Bermúdez Requena estaba en la Secretaría de Obras de Tabasco. Renunció...

A pesar de la cargada panista enviada desde Los Pinos, en aquella elección del 5 de julio de 2009, Ávila perdió frente al candidato del PRI, Fernando Ortega.
3

El panista que sobornaba con bolsos Louis Vuitton y relojes suizos de lujo

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) anunció cambios para obtener un crédito que permita comprar una casa.
4

¿Quieres sacar tu casa con Infonavit? Así es el nuevo modelo para obtener un crédito

El Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón presentó un proyecto que busca anular la primera elección judicial para el caso de las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
5

#PuntosYComas ¬ Proyecto de nulidad de la elección judicial se sustenta en supuestos

Narcos que colaboran con EU
6

EU caza a narcos mexicanos ("terroristas"), negocia con ellos y, luego, los libera

Un hombre fue bautizado como "Lord Café" luego de que se hiciera viral un video que captó el momento en el que el terminó empapado al intentar lanzar su bebida.
7

VIDEO ¬ "Lord Café" intenta lanzar su bebida a conductor en Jalisco y acaba empapado

Zelenski ofrece a Trump acuerdo de 77.000 millones de euros en armas por seguridad
8

Zelenski ofrece a EU comprar armas por 90 mil mdd a cambio de garantías de seguridad

Claudia Sheinbaum pidió a la SCJN actuar con apego a derecho, sin presiones externas y con transparencia, especialmente en pendientes relacionados con empresas.
9

La Suprema Corte de Norma Piña agoniza... pero todavía podría dar un manotazo hoy

Julio César Chávez Jr. rodeado de agentes del ICE.
10

Chávez Jr. llega a penal de Hermosillo. Embajador de EU comparte FOTO del boxeador

La Casa Blanca amenazó con usar "todos" sus recursos para "enfrentar al narco" en Venezuela.
11

EU despliega buques militares cerca de Venezuela y amenaza con "usar todo su poder"

Trump pide pintar el muro fronterizo con México de negro para repeler a migrantes.
12

Trump pide pintar de negro el muro fronterizo con México para repeler a migrantes

El video de un joven se hizo viral en redes, pues se negaba a dejar de ocupar un lugar para su mochila porque había pagado doble; ahora es "Lord Trolebús".
13

VIDEO ¬ Joven ocupa asiento para su mochila y recibe críticas; ya es "Lord Trolebús"

14

La SSPC alerta por estafas en compra de vehículos por redes sociales y cómo evitarlas

Este martes 19 de agosto, será la última sesión de la Corte que preside la Ministra Norma Piña.
15

RADICALES ¬ La Suprema Corte de las élites se consume. ¿Cuál es la herencia que deja?

