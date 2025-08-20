Tribunal niega amparo a Emilio Lozoya para prescribir el caso de Agronitrogenados

Emilio Lozoya sufrió un revés en su caso, luego de que un Tribunal Colegiado ratificara que todavía investigado por el delito de recursos de procedencia ilícita.

Ciudad de México, 19 de agosto (SinEmbargo).- Un Tribunal Federal determinó este martes negar un amparo a Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), quien pidió declarar prescripción del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, en el caso de la compra de la planta Agronitrogenados.

El Tercer Tribunal Colegiado de la Ciudad de México ratificó que no proscribe el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita por el que el exfuncionario de Enrique Peña Nieto adquirió la empresa productora de fertilizantes con un sobreprecio de 216 millones de dólares

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), Lozoya incurrió en lavado de dinero, cohecho y ejercicio indebido del servicio público al haber aceptado en 2013 un soborno de 3.4 millones de dólares de la empresa Altos Hornos de México (AHMSA) para comprar Agronitrogenados.

Lozoya pretendía que un Juez de control con residencia en el Reclusorio Norte resolviera la prescripción de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, ya que en julio de 2024 se le negó al exfuncionario la protección de la justicia, al declarar improcedente el incidente de sobreseimiento para extinguir su responsabilidad penal por prescripción.

El que fuera director de Pemex de 2012 a 2016 fue detenido en Málaga, España, el 13 de febrero de 2020 tras meses de estar prófugo, acusado de recibir sobornos de la constructora brasileña Odebrecht en la campaña presidencial de Peña Nieto y participar en la compraventa irregular de la planta de fertilizantes Agronitrogenados.

Respecto a Odebrecht, la FGR señala que esta transnacional habría pagado esa cifra millonaria a Lozoya para que en el futuro el Gobierno de Peña Nieto ganara una licitación valorada en 115 millones de dólares para remodelar una refinería.

El caso Lozoya se estanca

En febrero de este año, Alejandro Gertz Manero, el Fiscal General de la República, denunció que el proceso contra Emilio Lozoya Austin está detenido por trabas judiciales y aseguró que la Fiscalía General de la República (FGR) ha cumplido su labor. Señaló que la causa penal contra el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) sigue vigente, pero que enfrenta "chicanadas" que impiden su resolución.

El titular de la FGR también criticó que, pese a los esfuerzos del Gobierno para llevar a Lozoya ante la justicia, los jueces obstaculizan el caso. Aseguró que la Fiscalía presentó todas las pruebas necesarias, pero que enfrenta "cinismo" por parte del Poder Judicial.

Según el Fiscal, la falta de resoluciones rápidas permite que procesados con recursos dilaten los juicios mediante estrategias legales. "Cuando tenemos una audiencia en menos de un año, ya es un milagro", dijo.