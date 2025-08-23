Alejandro Calvillo

Maquillaje alcohólico

"La industria cervecera en su conjunto, y las grandes empresas de alcohol en general, se maquillan de responsabilidad social con campañas en las que dicen promover el consumo moderado de su producto. Sin embargo, es sólo un maquillaje, hacen lo contrario."

Alejandro Calvillo

23/08/2025 - 12:05 am

En julio de 2025, fue creada una nueva asociación que se autodenomina “Alianza Mexicana por un Consumo Moderado”. Esta alianza se presenta como una coalición de expertos independientes en nutrición, microbiología, psicología y antropología. Sin embargo, una mirada de cerca revela que en realidad se trata de una iniciativa creada junto a la industria del alcohol, al parecer, por Cerveceros de México: un poderoso grupo de presión de la industria del alcohol en el país.

La industria cervecera en su conjunto, y las grandes empresas de alcohol en general, se maquillan de responsabilidad social con campañas en las que dicen promover el consumo moderado de su producto. Sin embargo, es sólo un maquillaje, hacen lo contrario. 

Las empresas del alcohol dependen del consumo elevado y de alto riesgo de alcohol para obtener gran parte de sus beneficios. El 50,4 por ciento de las ventas de alcohol en Alemania, que ascienden a 5 mil 820 millones de euros, se deben al consumo de alcohol de alto riesgo. Si todos los consumidores de alcohol siguieran las directrices de consumo de alcohol de bajo riesgo del Reino Unido, la industria del alcohol perdería casi el 40 por ciento de sus ingresos. En los países de ingresos medios, las ocasiones de consumo elevado de alcohol representan aproximadamente el 66 por ciento de las ventas de la industria del alcohol. Unas primeras estimaciones indican que, en México el 40 por ciento de las ventas de alcohol se da para consumo de alto riesgo y eso lo saben las empresas.

Los costos del consumo del alcohol, como del tabaco, las bebidas azucaradas y los ultraprocesados son enormes. Lo que pagan estas corporaciones en impuestos es insignificante frente a lo que le cuesta a la sociedad enfrentar las consecuencias del consumo de sus productos. 

En el documento de FUNDAR y El Poder del Consumidor “Impuestos Saludables. Más recursos para la salud pública”, se estima que los costos totales provocados por el consumo de alcohol en México ascienden a 552 mil 200 millones de pesos, y lo que pagan estas empresas como impuesto especial a productos y servicios es de casi una décima parte de ese monto, 48 mil 682 mil millones. Lo mismo podemos observar con los costos provocados por el consumo de bebidas azucaradas y ultraprocesados, así como por el consumo de tabaco. Las corporaciones se llevan enormes ganancias y la sociedad carga con enormes daños.

Bajo el lenguaje académico y la retórica centrada en la salud se esconde una táctica fundamental de la industria: desviar la atención de los daños que causan sus productos y prácticas, y de las soluciones eficaces en materia de políticas sobre el alcohol, hacia mensajes sobre la responsabilidad personal que culpa a las personas por los daños del alcohol y no a sus estrategias multimillonarias de publicidad, penetración y asociación de su consumo con el deporte, con los eventos musicales dirigidos a jóvenes, el diseño de nuevos productos, como la creciente oferta de cócteles enlatados con sabores dulces y colores atractivos para los jóvenes, entre muchas otras estrategias dirigidas a aumentar las ganancias. 

Como es el caso de muchas otras corporaciones globales, su maquinaria está dirigida a incrementar las ganancias de manera permanente para poder ofrecer acciones en la Bolsa de Valores atractivas a los inversionistas. Hay que ganar más y más, y las estrategias son muy diversas, principalmente, en el caso de los productores de mercancías que hacen daño a la salud o el medio ambiente, bloquear las políticas de salud pública dirigidas a reducir el consumo de estos productos. 

Esta táctica en México no es un caso aislado, se inscribe en una estrategia global como la de la Alianza Internacional para el Consumo Responsable de Alcohol (IARD, por sus siglas en inglés), el grupo de presión que representa a las mayores empresas de alcohol del mundo, entre ellas AB InBev, Heineken, Diageo y Pernod Ricard. La IARD ha intensificado últimamente su campaña para propagar la "responsabilidad" de la industria del alcohol y promover conceptos estratégicamente ambiguos como "moderación" y "consumo responsable", al tiempo que ataca a la ciencia independiente y a los académicos que publican estudios que demuestran que no existe un nivel de consumo de alcohol saludable o sin riesgos.

No se trata de prohibir estas bebidas, sería lo más equivocado, se trata de regular las prácticas de las grandes corporaciones globales que buscan crear hábitos y adicciones desde temprana edad, que tratan de normalizar su consumo en un país donde éste se asocia significativamente con el aumento de la violencia contra las mujeres, la violencia intrafamiliar y comunitaria.

El objeto de estas iniciativas es bloquear el desarrollo de soluciones políticas costo-efectivas, como los impuestos saludables sobre el alcohol, la prohibición de la publicidad, y los límites a los puntos de venta y horarios; es decir, todas las que han demostrado reducir los daños a nivel poblacional. Pero estas medidas afectan las ganancias de estas empresas y para evitarlas hay que desviar la atención.

La evidencia es abrumadora en nuestros países: a mayor cantidad de puntos y horarios de venta, bajos costos, promociones y patrocinios de eventos por parte de la industria del alcohol, consumo, mayores daños en salud y mayor violencia.

Debido a que gran parte de sus ganancias dependen del consumo elevado de alcohol, la industria del alcohol ve las soluciones políticas basadas en la evidencia como una amenaza a sus intereses. Por eso, crean grupos fachada, con las que promueven las mismas posiciones políticas que han defendido durante décadas, mientras aparentan compromiso con la salud pública. La evidencia muestra que estas iniciativas otorgan ventajas estratégicas comerciales, disfrazadas de un supuesto interés en la salud colectiva.

El alcohol ha sido una bebida presente en muchas culturas, el problema surge cuando este producto queda en manos de las corporaciones globales que buscan aumentar sus consumidores y que quienes consumen sus productos los consuman más. Sabemos cuál es el resultado: ganan más las grandes corporaciones y los daños se vuelven impagables. Daños enormes que no pagan las corporaciones, ellas sólo se llevan las ganancias, los daños no hay manera de pagarlos, los sistemas de salud no los pueden asumir y las familias son rebasadas.

Un pequeño ejemplo: en 2020 en el estado Massachusetts en los Estados Unidos el Gobierno recolectó 11 dólares por persona a través de impuestos al alcohol, diez años antes los costos por persona de los daños provocados por el alcohol fueron cerca de 80 veces más.

Agradezco la colaboración de Maik Dünnbier y Pierre Anderson de Movendi Internacional.

Fuentes:

https://movendi.ngo/wp-content/uploads/2025/01/BAE-Annual-Report-2024_final_web.pdf 

https://bigalcohol.exposed/health-washing-in-plain-sight-exposing-the-misleading-philippines-standards-coalition/ 

https://bigalcohol.exposed/heineken-uses-dating-to-push-beer-turns-loneliness-into-a-sales-strategy/

https://bigalcohol.exposed/the-largest-alcohol-producers/heineken/ 

https://movendi.ngo/science-digest/origins-and-purposes-of-big-alcohols-public-relations-groups/ 

https://movendi.ngo/policy-updates/2020/01/28/africa-is-heineken-brewing-better-future/ 

https://movendi.ngo/science-digest/is-big-alcohol-doing-well-by-doing-good/

Alejandro Calvillo

Alejandro Calvillo

Sociólogo con estudios en filosofía (Universidad de Barcelona) y en medio ambiente y desarrollo sustentable (El Colegio de México). Director de El Poder del Consumidor. Formó parte del grupo fundador de Greenpeace México donde laboró en total 12 años, cinco como director ejecutivo, trabajando temas de contaminación atmosférica y cambio climático. Es miembro de la Comisión de Obesidad de la revista The Lancet. Forma parte del consejo editorial de World Obesity organo de la World Publich Health Nutrition Association. Reconocido por la organización internacional Ashoka como emprendedor social. Ha sido invitado a colaborar con la Organización Panamericana de la Salud dentro del grupo de expertos para la regulación de la publicidad de alimentos y bebidas dirigida a la infancia. Ha participado como ponente en conferencias organizadas por los ministerios de salud de Puerto Rico, El Salvador, Ecuador, Chile, así como por el Congreso de Perú. el foro Internacional EAT, la Obesity Society, entre otros.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Alejandro De la Garza

Posverdad a la mexicana: la verdad relativa, negociable, emocional

"La posverdad es impulsada por la polarización política, la fragmentación informativa y la crisis de confianza en...
Por Alejandro De la Garza
Ernesto Hernández Norzagaray

El mensajero de la SEP

"Villanueva Lomelí, no olvidemos, es miembro de una de las familias políticas universitarias más patrimonialistas como es...
Por Ernesto Hernández Norzagaray
Francisco Ortiz Pinchetti

La Moraleja de Beatriz

"Una comedia de enredos donde los medios conjugan el futuro y la protagonista responde con un contundente...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

La expiación de Pío

"Lo más curioso es el argumento utilizado por Humphrey para exonerar a Pío Lorenzo López Obrador cinco...
Por Diego Petersen Farah
+ Sección

Opinión en Video

Maquillaje alcohólico
Por Alejandro Calvillo

Maquillaje alcohólico

El proyecto que nunca fue “un peligro para México”
Por Héctor Alejandro Quintanar

El proyecto que nunca fue “un peligro para México”

Periodismo al servicio de la infamia
Por Pedro Mellado Rodríguez

Periodismo al servicio de la infamia

Los gachupines y AMLO
Por Fabrizio Mejía Madrid

Los gachupines y AMLO

¿De dónde viene la infelicidad?
Por Juan Carlos Monedero

¿De dónde viene la infelicidad?

El alquimista que hundió la pobreza
Por Mario Campa

El alquimista que hundió la pobreza

¿Somos libres o existe el destino?
Por Óscar de la Borbolla

¿Somos libres o existe el destino?

El fin del “peligro para México”
Por Álvaro Delgado Gómez

El fin del “peligro para México”

El panista que sobornaba con bolsos Louis Vuitton y relojes suizos de lujo
Por Ana Lilia Pérez

El panista que sobornaba con bolsos Louis Vuitton y relojes suizos de lujo

El macuspano
Por Alejandro Páez Varela

El macuspano

+ Sección

Galileo

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

La NASA y los científicos que trabajan en EU han alzado la voz contra la administración Trump.

Científicos de la NASA y premios Nobel alzan la voz contra los recortes de Trump

Felix Baumgartner fallece con 56 años tras un accidente de parapente en Italia.

Felix Baumgartner, el hombre que saltó desde la estratosfera, muere a los 56 años

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Con 27 años de edad, la actriz Sydney Sweeney se ha convertido en un icono de la derecha de Estados Unidos, la cual ha utilizado su apariencia de mujer caucásica, rubia y con ojos azules para posicionar un discurso supremacista, hecho que, incluso, ha defendido el Presidente Donald Trump.
1

¿Sydney Sweeney tiene "buenos genes"? La actriz se vuelve un ícono supremacista en EU

Niegan libertad condicional a Lyle Menéndez
2

Lyle Menéndez se queda preso; niegan libertad a acusado de matar a sus padres en 1989

3

Familiares exigen justicia para Alma, joven hallada emparedada en obra de la CdMx

4

Autoridades de Nuevo León abaten a 12 presuntos criminales tras un enfrentamiento

Seis personas detenidas por estar relacionadas con el asesinato de 2 colaboradores de la Jefa de Gobierno de la CdMx fueron vinculadas a proceso.
5

Juez vincula a proceso a 6 de los detenidos por asesinato de colaboradores de Brugada

Morena y Pedro Haces: ¿apertura o incongruencia? por Héctor Alejandro Quintanar.
6

El último escándalo de Pedro Haces/CATEM los vincula a extorsión y crimen organizado

7

Beca de transporte para universitarios en CdMx abre registro: ¿De cuánto es el apoyo?

La Policía Cibernética de la CdMx detectó una nueva estafa con la que estafadores usan la inteligencia artificial para engañar a víctimas de robo de vehículos.
8

La Policía Cibernética alerta por nuevo fraude con IA; así puedes evitar ser víctima

Norma Piña publicó su último informe de labores al frente de la presidencia de la SCJN.
9

Norma Piña, Presidenta de la Corte de los escándalos, se despide elogiando a Zedillo

10

De los rezos a las puñaladas: Alessandra y Verástegui salpican odio en duelo a muerte

11

#GenteAsí ¬ El día que Piña le dijo a Peña "usted decida" (y sí decidió)

12

El líder de "Los estúpidos" cae en CdMx; antes, Juez lo liberó y seguía delinquiendo

13

La Moraleja de Beatriz

14

El mensajero de la SEP

15

Policía que mató a joven en la Venustiano Carranza es trasladado a Reclusorio Oriente

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Con 27 años de edad, la actriz Sydney Sweeney se ha convertido en un icono de la derecha de Estados Unidos, la cual ha utilizado su apariencia de mujer caucásica, rubia y con ojos azules para posicionar un discurso supremacista, hecho que, incluso, ha defendido el Presidente Donald Trump.
1

¿Sydney Sweeney tiene "buenos genes"? La actriz se vuelve un ícono supremacista en EU

Detienen al "Mono Luis", hermano de "Iván Mordisco", líder de disidencia de las FARC
2

Petro anuncia captura del hermano de "Iván Mordisco", líder de disidencia de las FARC

Seis personas detenidas por estar relacionadas con el asesinato de 2 colaboradores de la Jefa de Gobierno de la CdMx fueron vinculadas a proceso.
3

Juez vincula a proceso a 6 de los detenidos por asesinato de colaboradores de Brugada

4

Autoridades de Nuevo León abaten a 12 presuntos criminales tras un enfrentamiento

Niegan libertad condicional a Lyle Menéndez
5

Lyle Menéndez se queda preso; niegan libertad a acusado de matar a sus padres en 1989

El Presidente Trump y el titular de FIFA confirmaron que el sorteo para la fase de grupos del Mundial 2026 tendrá lugar el 5 de diciembre en el Centro Kennedy.
6

Trump anuncia fecha para sorteo del Mundial 2026; advierte sobre obtención de visas

Cesan a dos funcionarios del Ministerio Público por caso Fernandito.
7

Caso Fernandito: Cesan a 2 funcionarios del MP por omisiones en homicidio del menor

La Policía Cibernética de la CdMx detectó una nueva estafa con la que estafadores usan la inteligencia artificial para engañar a víctimas de robo de vehículos.
8

La Policía Cibernética alerta por nuevo fraude con IA; así puedes evitar ser víctima

9

ENTREVISTA ¬ Batman Azteca y el orgullo de ser indígena y afrodescendiente en México

La SRE confirma que migrantes detenidos por el ICE sufren hacinamiento, falta de higiene y mala alimentación
10

Detenidos por el ICE sufren hacinamiento, falta de higiene y alimento, confirma SRE

Norma Piña publicó su último informe de labores al frente de la presidencia de la SCJN.
11

Norma Piña, Presidenta de la Corte de los escándalos, se despide elogiando a Zedillo

La SSC-CdMx inició una investigación a raíz del asesinato de una niña y de una adulta mayor en un ataque directo cometido en la Alcaldía Xochimilco.
12

Una niña de 10 años y una adulta son asesinadas en Xochimilco; la SSC-CdMx investiga