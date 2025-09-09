Gustavo de Hoyos Walther

El Huachicol y la Marina

“La reciente visita del Secretario de Estado, Marco Rubio, sólo puede entenderse como una llamada de atención hacia el gobierno mexicano”.

Gustavo de Hoyos Walther

09/09/2025 - 12:03 am

El Huachicol y la Marina.
“De acuerdo con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el robo a Pemex es la segunda fuente de ingresos para el crimen organizado en México”. Foto: Cuartoscuro

En 2018, el candidato presidencial del oficialismo realizó críticas severas hacia el fenómeno del llamado huachicol. En esto indudablemente acertaba, pues el robo de combustibles es una práctica criminal que además le cuesta mucho al país. Un problema mayor es que el huachicol no sucede aisladamente, pues a menudo está asociado a otros delitos como el lavado de dinero, la corrupción y el contrabando. Habla muy mal del país que no se le haya dado la atención debida a un problema cuya solución es impostergable.

La empresa más afectada es naturalmente PEMEX. De acuerdo con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el robo a la compañía petrolera por este concepto es la segunda fuente de ingresos para el crimen organizado en México. El negocio consiste en vender el combustible robado en Estados Unidos y es, en su mayoría, llevado a cabo por cárteles en Jalisco, Sinaloa y el Golfo. Esto es algo de por sí muy delicado pero ahora lo es más con las recientes revelaciones de que la Agencia de Aduanas de México y la FGR tienen listas de más de doscientas solicitudes de órdenes de aprehensión en contra de diverso personal operativo como agentes aduanales y funcionarios a nivel directivo que presuntamente participaron en el delito de huachicol fiscal. Hay que decir que entre los posibles responsables se encuentran personal militar, así como empresarios. El escándalo es de grandes proporciones y revela la necesidad de actuar con prontitud.

El caso ya generó víctimas, pues recientemente se halló sin vida a un Capitán de la Marina supuestamente implicado en acciones delictivas relacionada con el huachicol.

El contexto sin duda es la gran preocupación que tiene la administración Trump de que continúen las operaciones delictivas del crimen organizado relacionado con el narcotráfico en nuestro país. La reciente visita del Secretario de Estado, Marco Rubio, sólo puede entenderse como una llamada de atención hacia el gobierno mexicano.

El dilema para la presidenta es claro: llevar las investigaciones hasta sus últimas consecuencias podría significar una acusación implícita a su predecesor que es también el símbolo de su movimiento político. 

Nosotros esperaríamos que ella se decida por lo primero y logre de una vez por todas ponerle fin al flagelo del huachicol. Esperemos que se decida por esa opción y sea exitosa donde su predecesor fracasó.

Dado que esto es un problema que afecta a México y Estados Unidos su solución implica elevar el nivel de colaboración entre Washington y la Ciudad de México. A esto se debe abocar la diplomacia mexicana. 

Es claro que nuestro país no podrá despegar si la impunidad de quienes quebrantan nuestro orden jurídico y saquean los recursos de la nación persiste. 

México se encuentra en una encrucijada. Es hora de que todos tomemos la senda correcta que nos lleve al México nuevo que todos queremos en el cual la palabra huachicol sea algo del pasado.

Gustavo de Hoyos Walther

Gustavo de Hoyos Walther

Abogado y empresario. Ha encabezado diversas organizaciones empresariales, comunitarias, educativas y filantrópicas. Concentra su agenda pública en el desarrollo de líderes sociales (Alternativas por México), la participación ciudadana en política (Diputado Federal) y el fortalecimiento del estado de derecho (Consejo Nacional de Litigio Estratégico).

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

El Huachicol y la Marina

“La reciente visita del Secretario de Estado, Marco Rubio, sólo puede entenderse como una llamada de atención...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Jaime García Chávez

Sinaloa puede ser el "Waterloo" de García Harfuch

"Mientras Sinaloa no recupera su paz, será el emblema de que la circunstancia mexicana actual se prolongará,...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

La solidaridad navega hacia Gaza

"La Global Sumud Flotilla enfrenta los riesgos no sólo de cruzar el mar Mediterráneo, sino las amenazas...
Por Rubén Martín
Sandra Lorenzano

Me obsesiona la vida

"Como Lévinas, Arnoldo propuso dejar la filosofía, la escritura, como aquello que se cumple en tanto conocimiento...
Por Sandra Lorenzano
+ Sección

Opinión en Video

Una usurpadora en el Poder Judicial 
Por Álvaro Delgado Gómez

Una usurpadora en el Poder Judicial 

Hasta donde tope, detención de huachicoleros náuticos
Por Ana Lilia Pérez

Hasta donde tope, detención de huachicoleros náuticos

Austeridad, para bien y para mal
Por Alejandro Páez Varela

Austeridad, para bien y para mal

Sheinbaum emprende la depuración
Por Jorge Zepeda Patterson

Sheinbaum emprende la depuración

El desafío de la UIF
Por Muna D. Buchahin

El desafío de la UIF

Alcohol, cáncer y poder
Por Alejandro Calvillo

Alcohol, cáncer y poder

Los ministros en el Au Pied de Cochon y la receta de un fracaso
Por Héctor Alejandro Quintanar

Los ministros en el Au Pied de Cochon y la receta de un fracaso

“Alito” tiene miedo
Por Pedro Mellado Rodríguez

“Alito” tiene miedo

Austeridad: la nueva Corte, y Noroña
Por Fabrizio Mejía Madrid

Austeridad: la nueva Corte, y Noroña

Vamos bien y vamos a ir mejor
Por Mario Campa

Vamos bien y vamos a ir mejor

+ Sección

Galileo

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

La NASA y los científicos que trabajan en EU han alzado la voz contra la administración Trump.

Científicos de la NASA y premios Nobel alzan la voz contra los recortes de Trump

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Tribunal confirma multa millonaria contra Trump.
1

Tribunal de EU confirma multa de 83.3 mdd contra Trump por difamar a E. Jean Carroll

Luego de una semana de operativos, la DEA detuvo a cientos de personas relacionadas con el Cártel de Sinaloa y realizó decomisos millonarios de droga.
2

La DEA da golpe global al Cártel de Sinaloa: detiene a 617; incauta drogas y efectivo

Eduardo Cervantes Díaz Lombardo, expresidente de Morena en la Ciudad de México aseguró que el partido debe regresar a sus bases para recuperar su identidad
3

ENTREVISTA ¬ Hay que recuperar a Morena. Ahora se viaja en primera clase: exlíder

Cámara de Diputados recibe el Paquete Económico 2026 entregado por Hacienda.
4

CSP prioriza programas sociales y mayor recaudación en su primer Paquete Económico

Y tras la goliza en Buenos Aires, Milei arma estrategia para encarar la agria derrota
5

Y tras la goliza en Buenos Aires, Milei arma estrategia para encarar la agria derrota

Milei sufre derrota en las elecciones legislativas de Buenos Aires
6

Milei es aplastado en Buenos Aires: el peronismo arrasa en elecciones legislativas

7

Tabasco ¬ Catean casa de empresario y hallan armas, helicóptero y animales exóticos

Muere capitán ligado a red de huachicol.
8

La Marina confirma la muerte de capitán ligado a huachicol fiscal. Reportan suicidio

Omar Reyes Colmenares, nuevo titular de la UIF.
9

El desafío de la UIF

Congreso de Perú busca declarar persona non grata a Sheinbaum.
10

Congreso de Perú pide que CSP sea “persona non grata”, mientras "Alito" ve a Boluarte

Las autoridades federales revelaron cómo marinos, civiles y servidores públicos robaron montos históricos gracias a una red de corrupción dedicada al huachicol.
11

Detallan cómo marinos, civiles y servidores le robaron montos históricos a la Nación

12

DATOS ¬ La “heroína” Alessandra no va al Cabildo, ni tapa baches ni frena inseguridad

El que se detecte y erradique la colusión de quienes desde cargos públicos participan en las redes de huachicol es indispensable.
13

Hasta donde tope, detención de huachicoleros náuticos

La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México anunció la apertura del registro del programa Seguro de Desempleo. Así lo puedes solicitar.
14

¿Perdiste tu trabajo? Te explicamos cómo solicitar el Seguro de Desempleo en la CdMx

Demócratas de EU publicaron una carta de felicitación presuntamente elaborada por el Presidente Donald Trump y que estaba dirigida a Jeffrey Epstein.
15

El Congreso de EU revela carta con dibujo erótico que Trump habría regalado a Epstein

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Cámara de Diputados recibe el Paquete Económico 2026 entregado por Hacienda.
1

CSP prioriza programas sociales y mayor recaudación en su primer Paquete Económico

Y tras la goliza en Buenos Aires, Milei arma estrategia para encarar la agria derrota
2

Y tras la goliza en Buenos Aires, Milei arma estrategia para encarar la agria derrota

Tribunal confirma multa millonaria contra Trump.
3

Tribunal de EU confirma multa de 83.3 mdd contra Trump por difamar a E. Jean Carroll

El político, exactor y productor Eduardo Verástegui tuvo el banderazo del INE para iniciar el proceso que, de lograr el apoyo suficiente, podría concluir en la creación de un nuevo partido político de ultraderecha en México.
4

#PuntosYComas ¬ Eduardo Verástegui, cada vez más lejos de tener su partido político

Eduardo Cervantes Díaz Lombardo, expresidente de Morena en la Ciudad de México aseguró que el partido debe regresar a sus bases para recuperar su identidad
5

ENTREVISTA ¬ Hay que recuperar a Morena. Ahora se viaja en primera clase: exlíder

Sheinbaum recibe cartas credenciales de cinco nuevos embajadores en México
6

Cinco nuevos embajadores entregan cartas credenciales a Sheinbaum en Palacio Nacional

Mes del testamento: cómo tramitarlo.
7

¡Protege tu patrimonio! Conoce qué puedes incluir en tu testamento y cómo tramitarlo

8

Israel ataca barco con ayuda humanitaria para Palestina, denuncia la Sumud Flotilla

El ejército de Israel mató este lunes al fotoperiodista palestino Osama Ahmed Balusha en un nuevo bombardeo ejecutado contra la ciudad de Gaza.
9

El ejército de Israel mata a fotoperiodista palestino en nuevo bombardeo sobre Gaza

SCJN renueva imagen con bastón de mando.
10

La SCJN renueva imagen e incorpora el bastón de mando como un símbolo de justicia

11

Tabasco ¬ Catean casa de empresario y hallan armas, helicóptero y animales exóticos

Congreso de Perú busca declarar persona non grata a Sheinbaum.
12

Congreso de Perú pide que CSP sea “persona non grata”, mientras "Alito" ve a Boluarte