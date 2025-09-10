Óscar de la Borbolla

Elogio del aburrimiento

"La pregunta obvia es ¿por qué estamos huecos?, ¿qué nos ha vaciado tanto que no es que estemos aburridos, sino que nosotros mismos somos el aburrimiento encarnado?".

Óscar de la Borbolla

10/09/2025 - 12:04 am

https://www.youtube.com/watch?v=96R_0s_GgsA

Hay un estado de ánimo del que todos queremos huir como si fuera el demonio: el aburrimiento. Es tan desagradable que somos capaces de casi cualquier cosa para ahuyentarlo, y cuando digo cualquier cosa, no exagero: conozco experimentos en que se aísla a las personas en una habitación vacía donde no hay ni ventanas, solo hay un botón que permite darse un toque eléctrico, y muchos, al cabo de un rato, pese a que se les advierte que es doloroso, terminan propinándose una descarga. Así de odioso es el aburrimiento.

Esa repelencia es la causa de que la industria del entretenimiento sea una de las actividades económicas más rentables, pues hoy, como nunca antes en la historia, nadie soporta ni un segundo el aburrimiento; y prácticamente todos, cuando no tienen qué hacer o incluso pese a que tengan qué hacer, están frente a una pantalla sobreestimulándose el cerebro.

Ante esta exagerada fobia al aburrimiento, conviene hacerse un par de preguntas en apariencia tontas: ¿por qué buscamos escapar de él? y ¿qué perdemos por no permitirnos ni un instante estar aburridos? Insisto en que son tontas solo en apariencia, pues, aunque es obvio que huimos del aburrimiento porque es desagradable; lo que no es obvio es de lo que realmente huimos y, tampoco de qué nos perdemos exactamente cuando nos escapamos de él.

Veamos el problema de cerca haciendo otra pregunta: ¿qué nos pasa cuando NO estamos aburridos?; cuando estamos entretenidos haciendo algo que nos interesa o nos entusiasma. Estamos relacionados con algo más que nosotros. La clave de esta respuesta es ese "algo más", lo otro. Lo otro que impide el aburrimiento puede ser un tema, una persona, una actividad… cualquier cosa con tal de que sea algo más que solo nosotros mismos. Al parecer, lo que nos aburre es estar solos, o sea, estar cada quien únicamente consigo mismo. La verdad entonces es que no huimos del aburrimiento; de lo que huimos es de nosotros.

Otra pregunta para acercarnos más al problema: ¿ese nosotros mismos del que huimos posee alguna gracia o no tiene nada? No todas las personas se la pasan mal consigo mismas, solo las que se aburren. ¿Será porque están vacías y no tienen nada que decirse, nada que proponerse? Se me ocurre que nuestro tiempo —caracterizado por la urgencia de huir del aburrimiento— nos ha dejado completamente huecos. La pregunta obvia es ¿por qué estamos huecos?, ¿qué nos ha vaciado tanto que no es que estemos aburridos, sino que nosotros mismos somos el aburrimiento encarnado?

Otra de las características de esta época es el uso abusivo de pantallas, nunca antes se había dado este fenómeno que podríamos llamar: enamoramiento de la pantalla. Y precisamente quienes huyen con desesperación del aburrimiento, los que no pueden quedarse a solas consigo mismos ni un momento son aquellos que lo primero que ven al despertar es una pantalla y lo último que ven antes de dormir es una pantalla. Hoy no se puede estar sin ver la pantalla del celular e incluso se ha puesto de moda hibernar los fines de semana consumiendo series en una pantalla. ¿Será esta la causa del vacío que hoy experimentan las personas aburridas? Sí: lo que en apariencia parece ofrecernos una escapatoria: la interminable diversidad que ofrecen las pantallas es lo que termina dejándonos vacíos. El cerebro se satura con estímulos, se pierde la capacidad de concentración, se reducen los periodos de atención, se vive con estrés: está uno ante tantos asuntos que ninguno se vuelve significativo: el mundo se torna anodino, literalmente, asignificativo.

Por lo visto, también hemos respondido a la segunda pregunta formulada: ¿qué perdemos por no permitirnos ni un instante estar aburridos? La respuesta es ya clara: nos perdemos a nosotros mismos. Revisémoslo nuevamente de cerca: ¿qué nos sucede cuando nos permitimos aburrirnos, cuando aceptamos estar a solas con nosotros mismos? Generalmente esos momentos son empleados en replantearse la vida. Uno se detiene y se pregunta: ¿a dónde va?, ¿tiene caso ir a donde uno se dirige?, ¿uno quiere quedarse donde está o sería mejor cambiar de vida? Uno evalúa su vida cuando tiene el valor de quedarse a solas consigo mismo. Uno toma las grandes decisiones cuando es capaz de ser un habitante del aburrimiento.

También el aburrimiento es un estado ideal para la creación, para la invención. Mis mejores creaciones se me han presentado por forzarme a ver la pared, lo digo literalmente: todo lo que he escrito, novelas, cuentos, ensayos no han sido producto de las musas o de la inspiración, sino de someterme al esfuerzo diario de mirar la pared. Nada es más aburrido que mirar la pared y simultáneamente nada es más fecundo. No conozco a nadie que haya hecho nada mientras, incansable, está distrayéndose, escroleando imágenes en Tik Tok o Instagram, embotándose el cerebro con estímulos.

La verdadera puerta que nos saca del aburrimiento está señalada desde hace milenios por la sentencia del templo de Delfos: "Conócete a ti mismo"; pero, para ello, es forzoso no huir de nosotros mismos, sino prestarnos atención, concentrarnos hasta descubrir en el aburrimiento algo que nos resulte significativo. Lo encontrado en nosotros primero será interesante para nosotros y luego, tal vez, interesante para el mundo. Los dos más potentes inventos humanos, la ciencia y el arte, son el resultado de personas que descubrieron algo interesante y se dedicaron concentradamente a ello, y quienes aportaron a la historia fueron los que no solo se interesaron, sino incluso lograron apasionarse .

Hoy, sin embargo, todo nos invita a la evasión, nos hace odiar el aburrimiento. Yo propongo que cada quien consiga su pared y la mire y la mire hasta desfondarla, porque detrás de ella está el sentido de la vida y la gran clave para que la vida tenga sentido. Solo porque nos permitimos aburrirnos es por lo que podemos encontrar lo significativo.

X @oscardelaborbol

Óscar de la Borbolla

Óscar de la Borbolla

Escritor y filósofo, es originario de la Ciudad de México, aunque, como dijo el poeta Fargue: ha soñado tanto, ha soñado tanto que ya no es de aquí. Entre sus libros destacan: Las vocales malditas, Filosofía para inconformes, La libertad de ser distinto, El futuro no será de nadie, La rebeldía de pensar, Instrucciones para destruir la realidad, La vida de un muerto, Asalto al infierno, Nada es para tanto y Todo está permitido. Ha sido profesor de Ontología en la FES Acatlán por décadas y, eventualmente, se le puede ver en programas culturales de televisión en los que arma divertidas polémicas. Su frase emblemática es: "Los locos no somos lo morboso, solo somos lo no ortodoxo... Los locos somos otro cosmos."

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

El Huachicol y la Marina

“La reciente visita del Secretario de Estado, Marco Rubio, sólo puede entenderse como una llamada de atención...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Cartografía de vida

“Cada llamada a la línea de emergencias 9-1-1 relacionada con suicidio, además de activar una cadena de...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Jaime García Chávez

Sinaloa puede ser el "Waterloo" de García Harfuch

"Mientras Sinaloa no recupera su paz, será el emblema de que la circunstancia mexicana actual se prolongará,...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

La solidaridad navega hacia Gaza

"La Global Sumud Flotilla enfrenta los riesgos no sólo de cruzar el mar Mediterráneo, sino las amenazas...
Por Rubén Martín
+ Sección

Opinión en Video

Trump congeló la economía norteamericana
Por Mario Campa

Trump congeló la economía norteamericana

Elogio del aburrimiento
Por Óscar de la Borbolla

Elogio del aburrimiento

Una usurpadora en el Poder Judicial 
Por Álvaro Delgado Gómez

Una usurpadora en el Poder Judicial 

Hasta donde tope, detención de huachicoleros náuticos
Por Ana Lilia Pérez

Hasta donde tope, detención de huachicoleros náuticos

Austeridad, para bien y para mal
Por Alejandro Páez Varela

Austeridad, para bien y para mal

Sheinbaum emprende la depuración
Por Jorge Zepeda Patterson

Sheinbaum emprende la depuración

El desafío de la UIF
Por Muna D. Buchahin

El desafío de la UIF

Alcohol, cáncer y poder
Por Alejandro Calvillo

Alcohol, cáncer y poder

Los ministros en el Au Pied de Cochon y la receta de un fracaso
Por Héctor Alejandro Quintanar

Los ministros en el Au Pied de Cochon y la receta de un fracaso

“Alito” tiene miedo
Por Pedro Mellado Rodríguez

“Alito” tiene miedo

+ Sección

Galileo

Apple presentó este martes el iPhone 17, con un diseño renovado, pantalla de 6.3 pulgadas y la incorporación de ProMotion a 120 Hz en todos los modelos.

Apple lanza iPhone 17, el más fino. ¿Cuándo es la preventa y cuánto valdrá en México?

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Libro de felicitaciones
1

FOTOS ¬ El libro sucio de Epstein: de la carta que niega Trump a “pequeños detalles”

VERSUS Norma Piña
2

DATOS ¬ Piña dejó tepache envenenado a la nueva SCJN: le pidió 15 mil millones extras

Calderón expresó su desconcierto antes la falta de intervención del Gobierno de Estados Unidos en México para frenar la Reforma Judicial.
3

VIDEO ¬ "Elecciones libres" peligran en México: Calderón; reprocha la inacción de EU

VIDEO ¬ Extranjero agrede a guardia de seguridad en la Roma; dice ser Cónsul español
4

VIDEO ¬ Extranjero agrede a guardia de seguridad en la Roma; dice ser Cónsul español

Los murales patrios realizados con IA en Tlaxcala contenían errores graves.
5

Repudio por murales patrios con IA en Tlaxcala: manos de 6 dedos y escudos mutilados

Autoridades entregan cuerpos de víctimas del tren Atlacomulco tras 20 horas de espera.
6

Autoridades entregan los cuerpos de 10 víctimas del tren Atlacomulco a sus familias

García Harfuch descartó que México haya participado en el mega operativo de la DEA contra el Cártel de Sinaloa que involucró a "siete regiones extranjeras".
7

México no participó en "operación global" de la DEA contra Cártel de Sinaloa: Harfuch

La Secretaría de Hacienda confirmó este martes que la recaudación de los impuestos a las bebidas azucaradas y al tabaco irá directamente al sector salud.
8

México sacará 41 mil millones con los impuestos al veneno público: refrescos y tabaco

9

¿Recuerdan al Juez corrupto del caso “Los Porkys”? Reapareció en la red de huachicol

Reforma constitucional para crear Ley contra extorsión.
10

Diputados aprueban reforma que permitirá crear Ley Federal contra la extorsión

Los altos índices de pobreza en la población indígena requieren mejorar las políticas públicas.
11

DATOS ¬ Claudia pide 466,674 millones para “Sociedad de Cuidados”. ¿Qué es, para qué?

El IMSS informó el día de hoy que la recién nacida abandonada sobre la vía pública en calles de la Alcaldía Gustavo A. Madero, se encuentra en estado grave.
12

La bebé abandonada en calles de la GAM se encuentra grave, reporta el IMSS Bienestar

Semar despliega operativo para vacaciones.
13

RADICALES ¬ El crimen organizado contaminó altos niveles de la Marina. ¿Cómo fue eso?

Los 12 jóvenes reclutados por el crimen en Amozoc, Puebla, cayeron en una oferta que prometía hasta 30 mil pesos trabajando como guardias de seguridad.
14

Los 12 jóvenes desaparecidos en Amozoc fueron reclutados con "falsa oferta de empleo"

La FGJ-CdMx informó que está próxima a solicitar a un Juez órdenes de aprehensión para judicializar la investigación del caso Festival Axe Ceremonia.
15

FGJ-CdMx solicitará ordenes de aprehensión por muerte de periodistas en Axe Ceremonia

Destacadas

Ver sección
Destacadas
1

ENTREVISTA ¬ La banca paga sus rescates en otros países. Aquí también lo hará: Amador

Calderón expresó su desconcierto antes la falta de intervención del Gobierno de Estados Unidos en México para frenar la Reforma Judicial.
2

VIDEO ¬ "Elecciones libres" peligran en México: Calderón; reprocha la inacción de EU

Autoridades de Zacatecas encapsulan a madres buscadoras.
3

David Monreal muestra "lado represor", denuncian buscadoras tras ser encapsuladas

Autoridades entregan cuerpos de víctimas del tren Atlacomulco tras 20 horas de espera.
4

Autoridades entregan los cuerpos de 10 víctimas del tren Atlacomulco a sus familias

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, informó el día de hoy que el pasado mes de agosto fue reportado como el mes más seguro.
5

Agosto es el mes con menor incidencia delictiva en CdMx desde el 2014, revela Brugada

Reforma constitucional para crear Ley contra extorsión.
6

Diputados aprueban reforma que permitirá crear Ley Federal contra la extorsión

Libro de felicitaciones
7

FOTOS ¬ El libro sucio de Epstein: de la carta que niega Trump a “pequeños detalles”

La cifra de palestinos muertos de hambre a causa de la ofensiva de Israel contra la Franja de Gaza y el bloqueo a la entrega de ayuda roza el umbral de los 400.
8

64 mil palestinos han muerto en Gaza, 399 de ellos por hambre, incluidos 140 niños

Profeco y Alliance Laundry Systems LLC alertan por 556 secadoras de ropa comerciales con riesgo de incendio.
9

Profeco alerta sobre secadoras Huebsch, Speed Queen y Unimac por riesgo de incendio

TEPJF revoca sanción contra el PVEM
10

#PuntosYComas ¬ El Verde, ¿es un aliado de Morena o el partido de la traición?

La FGJ-CdMx informó que está próxima a solicitar a un Juez órdenes de aprehensión para judicializar la investigación del caso Festival Axe Ceremonia.
11

FGJ-CdMx solicitará ordenes de aprehensión por muerte de periodistas en Axe Ceremonia

Semar despliega operativo para vacaciones.
12

RADICALES ¬ El crimen organizado contaminó altos niveles de la Marina. ¿Cómo fue eso?