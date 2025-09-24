Mario Campa

Los Fantasmas de la Navidad visitan al viejo Scrooge

"El poder de la imaginación nos lleva a una fría oficina del Ajusco, aquella de donde alguna vez fue pateado en las posaderas José Ramón. Ahí la etérea figura del Fantasma de la Navidad Pasada —una fusión entre un niño y un anciano— irrumpe los sueños del viejo Scrooge, lo transporta en el tiempo y lo lleva frente al paredón de los recuerdos."

Mario Campa

24/09/2025 - 12:05 am

 

En una entrevista a modo para el canal Código Magenta, Ricardo Salinas Pliego aceptó (por fin) sus intenciones electorales como en confesionario a cielo abierto: "No es algo que yo esté buscando activamente [ser candidato a la Presidencia], pero […] si es necesario, pues haré lo que sea necesario”, confesó. Pero ahí mismo, acaso atormentado por la tirana conciencia o por alguna visita de los tres Fantasmas de la Navidad, el viejo Scrooge también delató un pesimismo revelador: “No estoy tan seguro de que estén dadas las condiciones para que yo pueda ser un candidato ganador", aseveró. Con ello, la entrevista engordó una moderada especulación —ceñida al círculo rojo y a sus micrófonos a sueldo— sobre la causa de tan sombría autoconfianza.

     Lo primero que invade la mente del especulador congénito es aquella frase anónima atribuida a desde García Márquez hasta Joaquín Sabina: “Era un hombre tan pobre, que no tenía más que dinero". Ciertamente, cabría aceptar a regañadientes que en países desiguales los magnates ostentan capacidad de compra del mínimo poder político y mediático para al menos dar una última batalla en las inhóspitas urnas, donde la gente manda. Salinas Pliego, nada ingenuo en las bajas artes del dinero y las lealtades que éste compra, debe de saber algo que otros no. Excluyendo al amor, que en estos menesteres poco o nada importa, ¿acaso hay algo en el horizonte electoral de Ricardo, el ricachón, de precio inalcanzable? ¿O será, en cambio, que la alcancía está más perforada de lo sabido? Con ayuda de Dickens, es posible —y divertido— colmar vacíos.

     El poder de la imaginación nos lleva a una fría oficina del Ajusco, aquella de donde alguna vez fue pateado en las posaderas José Ramón. Ahí la etérea figura del Fantasma de la Navidad Pasada —una fusión entre un niño y un anciano— irrumpe los sueños del viejo Scrooge, lo transporta en el tiempo y lo lleva frente al paredón de los recuerdos. La primera parada es en los registros de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), donde Hugo Salinas Price es vinculado con el fascismo circa 1964, cuando intenta fundar el extremista PNM bajo sospechas de espionaje extranjero en plena Guerra Fría. El espíritu lleva después al magnate al seno familiar, donde la frugalidad patriarcal extrema chocaba con el instinto de nepobaby de Ricardo, mismo que lo metía en líos constantes en el rígido Colegio Simón Bolívar, donde fue expulsado. La tercera parada es el área de importaciones de Grupo Elektra, donde el viejo Scrooge comenzó a trabajar en 1981 y donde, lejos de pedir mejores condiciones para los trabajadores, protestó por el raquítico sueldo —para sus pretensiones de vida— que le asignó el padre. Abrumado por el recuerdo del derrotero de la codicia tomado, el viejo Scrooge lucha con el fantasma hasta encontrarse de repente de vuelta en su oficina, donde cae en un profundo sueño hasta la llegada del segundo visitante.

     El Fantasma de la Navidad Presente es el más jovial de los espíritus. Transporta al viejo Scrooge a un viaje revelador para mostrarle la alegría y la solidaridad de una vida humilde, pero honesta. La primera parada es “algún camioncito” urbano, donde lejos de la frustración y la envidia de ver sobrevolar helicópteros se respira la satisfacción del deber cumplido y se disfruta del genuino esfuerzo y no del privilegio legado, además con música de cumbia y no de orquesta infantil explotada por privados y financiada por gobiernos. La siguiente visita es por las bulliciosas calles de la Ciudad de México, donde la reducción de más de 13 millones de pobres por salarios más altos y nuevos programas sociales permite a las familias comprar un kilo más de tamales, invitar a un amigo sin planes de cena navideña, y colgar una piñata de Alito (PRI) para romperla a palos, a la Xóchitl Gálvez. Por último, el espíritu lleva al viejo Scrooge a una tienda Elektra, donde los flacos sueldos y las exiguas vacaciones llevan al doble turno laboral en plena Navidad. Casi al final del viaje compartido, el fantasma revela a dos niños demacrados que se esconden bajo su túnica: el niño “Ignorancia” y la niña “Necesidad”. Cerca ya de su partida, el espíritu advierte al viejo: “Cuídate de ambos y de todos los de su clase, pero sobre todo del varón, porque en la frente lleva escrita la Condenación, a menos que lo escrito se borre”. Intrigado, Scrooge pregunta si los menores “no tienen refugio ni salvación”, pero el fantasma sólo responde citando al propio magnate: “Yo no voy a pagar ni un rábano de impuestos… Si a usted le molesta mi yate, póngase a trabajar”, hasta desvanecer.  

     El Fantasma de la Navidad Futura es el más aterrador de los tres, ataviado con una túnica negra. El viaje inicia en el primer debate presidencial del 2030, donde el candidato puntero le recuerda al viejo Scrooge que en 2036 saldría de la presidencia a los 81 años de edad, un año más que Porfirio Díaz en 1911 y uno por debajo de Joe Biden en enero de 2024 y de Trump en 2028. Después, la parca figura lleva al viejo Scrooge a Buenos Aires, donde Javier y Karina Milei enfrentan múltiples juicios por presunto peculado, uno de ellos vinculado al portal argentino La Derecha Diario. De regreso a México, la huesuda apunta su dedo a un quiosco de periódicos donde las secciones de Negocios especulan con la venta parcial de Grupo Elektra por la acumulación de pasivos; las de Política publican encuestas que apuntan a la derrota de la ultraderecha, y en los Deportes queda confirmado el descenso del Mazatlán FC —ya sin subsidios—. Como última parada, el espíritu lleva al viejo a un cementerio abandonado donde yace una tumba cubierta de maleza que Scrooge remueve para leer la inscripción en la lápida mugrosa: AUDIENCIA DE AZTECA

     En ese instante, el viejo Scrooge mete la mano al bolsillo, saca su celular y tuitea enrabiado: Me la sigues persinando, flaca muerta de hambre, te voy a demandar”. El fantasma, arrepentido por el tiempo perdido con quien creía un ser racional y razonable, desiste en su intento de redención, recordándole al autor y sus lectores que Dickens escribía alta ficción y que la realidad, en cambio, está dominada por cínicos mechacorta cuyo valor más preciado es el dinero heredado, pues sin él serían nada.

Mario Campa

Mario Campa

Mario A. Campa Molina es economista político e industrial, graduado del MPA de la Universidad de Columbia (2013-2015). Colabora como columnista y panelista en diversos medios y es editor contribuyente en español de la revista de ideas Phenomenal World, del Jain Family Institute (NY). Tiene experiencia laboral en el sector financiero, energético, público y académico.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

Una rama de olivo

"Parece haber llegado el momento para que Israel ofrezca una rama de olivo, e inicie unilateralmente un...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Ecosistema contra la trata

"Lejos de ser un problema marginal, la trata representa uno de los negocios ilícitos más lucrativos del...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Jaime García Chávez

Sheinbaum y su justicia selectiva

"Hernán Bermúdez afrontará todo el peso de la ley que Sheinbaum y el 'nuevo' Poder Judicial quiera...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

Gaza y el desprecio por el derecho internacional

"A estas alturas pocos en el mundo dudan ya de que Israel está cometiendo un genocidio en...
Por Rubén Martín
+ Sección

Opinión en Video

Adán se derrumba, él y su grupo
Por Álvaro Delgado Gómez

Adán se derrumba, él y su grupo

Huachicol fiscal, así detonó y se expandió
Por Ana Lilia Pérez

Huachicol fiscal, así detonó y se expandió

Un hombre sin recato
Por Alejandro Páez Varela

Un hombre sin recato

El final de Adán
Por Jorge Zepeda Patterson

El final de Adán

Control de confianza
Por Muna D. Buchahin

Control de confianza

Impuestos Saludables contra la Masacre Sanitaria
Por Alejandro Calvillo

Impuestos Saludables contra la Masacre Sanitaria

Salinas Pliego: la derecha marginal pero no irrelevante
Por Héctor Alejandro Quintanar

Salinas Pliego: la derecha marginal pero no irrelevante

Las sufridas víctimas de la 4T
Por Pedro Mellado Rodríguez

Las sufridas víctimas de la 4T

La nueva mentira: AMLO fue corrupto
Por Fabrizio Mejía Madrid

La nueva mentira: AMLO fue corrupto

El segundo piso tributario
Por Mario Campa

El segundo piso tributario

+ Sección

Galileo

La OMS aseguró que el paracetamol y las vacunas no provocan autismo en recién nacidos, con lo que desmintió las afirmaciones hechas por Donald Trump.

¿Paracetamol y vacunas causan autismo? ¡Mentiraaa!, dice la OMS. Desmiente a Trump

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Apple presentó este martes el iPhone 17, con un diseño renovado, pantalla de 6.3 pulgadas y la incorporación de ProMotion a 120 Hz en todos los modelos.

Apple lanza iPhone 17, el más fino. ¿Cuándo es la preventa y cuánto valdrá en México?

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
1

Jueza de EU ordenó detener a Salinas Pliego por otra deuda, ahora con AT&T: Bloomberg

2

DATOS ¬ Magistrada carga a TFJA viajes por México y el mundo... y cafés de 876 pesos

Alejandro Armenta, gobernador de Puebla.
3

Trabajadores de Puebla exhiben cómo se les ordena hablar bien de Armenta en redes

VIDEO ¬ B-King y Regio Clown abordaron un Merceds-Benz antes de su asesinato.
4

VIDEO ¬ B-King y Regio Clown abordaron un Mercedes-Benz antes de ser hallados muertos

Hugo Aguilar anuncia que reducirá a sus asesores; de 103 quedarán 84 en la SCJN
5

Hugo Aguilar anuncia que reducirá a sus asesores; de 103 quedarán 84 en la SCJN

Argentina empieza a sentirse ansiosa y con ira. Al Presidente Javier Milei se le está acabando el tiempo y la única alternativa es endeudar más a la Argentina.
6

Ansiedad e ira en Argentina. El “milagro” Milei se desploma y la opción es más deuda

Paloma Nicole, de 14 años, murió en Durango por complicaciones tras la realización de varios procedimientos estéticos en una clínica privada.
7

Paloma Nicole, de 14, muere tras cirugía estética en Durango; su padre exige justicia

Trump, junto a Erika Kirk. esposa de Charlie Kirk, durante el funeral de éste último.
8

El rechazo a Trump se dispara, mientras el asesinato de Kirk radicaliza a la derecha

Jimmy Kimmel
9

Jimmy Kimmel vuelve y realza el valor de la libre expresión; que se pudra, dice Trump

10

"Narda" se fortalece a huracán categoría 2 frente a las costas de Jalisco: SMN

11

Nieta de Rubén Rocha sale ilesa tras ataque armado; sus escoltas resultan heridos

12

Padre de Elon Musk es acusado de abusar sexualmente de sus hijos e hijastros: NYT

Valle de Bravo
13

Un lugar cerca de la CdMx para relajarse, disfrutar del temazcal y una bella vista

Tayron Paredes Gamboa, repartidor venezolano, desaparece en el Estado de México.
14

Tayron Paredes Gamboa, repartidor venezolano, desaparece en el Estado de México

15

Acreedores a Salinas Pliego: Ya no son 400 millones de dólares, ya debe 565 millones

Destacadas

Ver sección
Destacadas
VIDEO ¬ B-King y Regio Clown abordaron un Merceds-Benz antes de su asesinato.
1

VIDEO ¬ B-King y Regio Clown abordaron un Mercedes-Benz antes de ser hallados muertos

Hugo Aguilar anuncia que reducirá a sus asesores; de 103 quedarán 84 en la SCJN
2

Hugo Aguilar anuncia que reducirá a sus asesores; de 103 quedarán 84 en la SCJN

3

Nieta de Rubén Rocha sale ilesa tras ataque armado; sus escoltas resultan heridos

4

"Narda" se fortalece a huracán categoría 2 frente a las costas de Jalisco: SMN

Jimmy Kimmel
5

Jimmy Kimmel vuelve y realza el valor de la libre expresión; que se pudra, dice Trump

Trump, junto a Erika Kirk. esposa de Charlie Kirk, durante el funeral de éste último.
6

El rechazo a Trump se dispara, mientras el asesinato de Kirk radicaliza a la derecha

Morena no ha expulsado a Bermúdez Requena; se requiere sentencia firme: Alcalde
7

Morena no ha expulsado a Bermúdez Requena; se requiere sentencia firme: Alcalde

Tayron Paredes Gamboa, repartidor venezolano, desaparece en el Estado de México.
8

Tayron Paredes Gamboa, repartidor venezolano, desaparece en el Estado de México

La aceptación de los partidos políticos entre la población está en franca caída. Estas circunstancias despiertan el interés y apoyo a la iniciativa de reforma que propone disminuirles hasta en un 50 por ciento el financiamiento.
9

#PuntosYComas ¬ Sólo el 30% de los mexicanos confía en los partidos: Latinobarómetro

10

Beca Rita Cetina: ¿Cuál es la fecha límite para inscribirte? AQUÍ los detalles

El Presidente de Francia, Emmanuel Macron, se sumó a varias potencias del mundo y reconoció al Estado palestino, en medio de fuertes presiones de EU e Israel.
11

RADICALES ¬ Genocidio a los ojos del mundo: ¿Cómo permitimos la tragedia en Gaza?

Rosa Icela afirma que hay cero tolerancia a la corrupción sin importar jerarquías.
12

Se castigará la corrupción "sin importar jerarquías": Rosa Icela ante Diputados